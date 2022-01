La publicación de los ensayos políticos de Norman Mailer, en el centro de una controversia

Una colección de escritos políticos de Norman Mailer, cuya edición estaba prevista para conmemorar el centenario de su nacimiento en 2023, es por estas horas objeto de una controversia porque acusan a la editorial Penguin Random House de desistir de su publicación a partir de quejas de un editor al ensayo “The White Negro”.

El primero en publicar esta noticia fue el periodista Michael Wolff, quien afirmó esta semana en un artículo para el newsletter The Ankler que una de las razones de la cancelación era “la objeción de un miembro del personal subalterno al título del ensayo de Mailer de 1957, ‘The White Negro’”, en el que Mailer escribió sobre los afroamericanos como modelos de inconformidad que viven en “el enorme presente”, y dejan ir “los placeres de la mente por los placeres más obligatorios del cuerpo”.

Sin embargo, John Buffalo Mailer, hijo del escritor, le dijo a The New Times que Random House se había negado a hacer una oferta por el libro y si bien señaló que “les hubiera gustado haber hecho este libro con ellos”, conjeturó que la editorial lo rechazó “porque este es el primer libro comercial del escritor que saldrá en la era en la que vivimos y habrá muchas preguntas”. Ese diario consignó que, aunque todavía no se confirmó oficialmente el acuerdo, esos ensayos fueron adquiridos por Skyhorse, la editorial independiente que ya había publicado las memorias de Woody Allen y una biografía sobre Philip Roth, dos trabajos también descartados por otros sellos.

En tanto Andrew Wylie, cuya agencia literaria representa a los herederos de Mailer, dijo a The New York Times que “Random House se enorgullece de publicar Norman Mailer y tiene la intención de promover su trabajo de manera significativa para el centenario, junto con la publicación de Skyhorse”. Mientras que la editorial multinacional publicó un comunicado y calificó como “hecho incorrecto” la noticia de la cancelación. Y aclaró que el libro nunca estuvo bajo contrato. Consultada por la agencia Télam, dijo que nunca estuvo previsto publicar estos textos en castellano.

En el ensayo en cuestión, Mailer ahonda en el mundo del hipismo, en su filosofía, en su lenguaje, en sus actos y actitudes y hace un llamamiento para rechazar la conformidad y apelar a los “imperativos rebeldes del yo”. El ‘White Negro’ del título hace referencia a un ‘hipster’ de la década de 1950 que vive para la gratificación inmediata.

Norman Mailer (1923-2007) es autor de novelas magistrales como Los desnudos y los muertos y Los hombres duros no bailan y de crónicas como “Los ejércitos de la noche”, por la que ganó el Premio Pulitzer y National Book Award, o “El negro blanco” entre otras. El poeta, ensayista, dramaturgo y novelista fue una figura central en el panorama cultural estadounidense, ganó dos veces el Pulitzer y junto a Truman Capote y Tom Wolfe fue uno de los creadores de lo que fue el “nuevo periodismo”.