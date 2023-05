La RAE sugiere reemplazar “crush” por “amor platónico” y en Twitter se hicieron un banquete

escuchar

El que siembra recoge. Esta mañana, desde la cuenta de Twitter @Raeinforma la Real Academia Española compartió varias alternativas para reemplazar los extranjerismos, es decir, palabras o giros en lengua extranjera que se usan en los países hispanoparlantes. Según la RAE, el idioma español es patrimonio de 590 millones de personas en el mundo. “Recopilamos algunas propuestas de alternativas para extranjerismos: ‘tip’ → consejo; ‘screenshot’ → captura de pantalla; ‘link’ → enlace; ‘mood’ → estado de ánimo; ‘gamer’ → videojugador; ‘online’ → en línea; ‘e-sports’ → ciberdeportes; ‘crush’ → amor platónico”, señalaba el tuit, acompañado de imágenes que ilustraban, con mayor o menor gracia, el extranjerismo y la propuesta en cuestión.

A un amor platónico no te lo follas, a un crush yo creo que si puedes sí

Que alguien me corriga si no estoy en lo cierto. — JD (@jdjoder) May 16, 2023

En un acto de humor involuntario, la propuesta de los académicos de la RAE de reemplazar “crush” (que se puede traducir sucintamente como “flechazo”) por la expresión “amor platónico” provocó en partes iguales reparos y respuestas ingeniosas de los usuarios de Twitter, que se hicieron un “banquete” con las sugerencias.

“No me parece que ‘amor platónico’ traduce ‘crush’ de manera adecuada. ‘Crush’ es aplastar, y me sugiere el deseo asfixiante, no correspondido, que se siente por alguien más”, expresó desde su cuenta Leonardo Striddels. “Como ferretero creemos que ‘crush’ no es amor platónico”, dictaminó la cuenta de Ferretería García. “A un amor platónico no te lo follas, a un crush yo creo que si puedes sí Que alguien me corriga [sic] si no estoy en lo cierto”, resumió @jdjoder.

“Todavía me chirría la expresión ‘amor platónico’, porque Platón hablaba de un amor que culminara con el conocimiento de la idea de Belleza, no de un amor imposible”, reflexionó la filóloga Carmen Grau Amat (no obstante, crush no suele designar un amor imposible sino irrefrenable). “Un ‘crush’, en castellano peninsular es un ‘cuelgue’, señoros”, escribió en su tuit Silvia Senz. “crush no es lo mismo que amor platónico, crush es alguien que te gusta casualmente, como en el gym o en la U, no necesariamente implica un deseo fuerte”, escribió @abril2020 (que optó por usar el extranjerismo gym).

Muchos tuiteros también señalaron que las propuestas son “menos económicas”, por no decir aparatosas, que el extranjerismo a reemplazar. “Eventualmente los extranjerismos son más cortos, y por lo abreviado resultan más prácticos (cuestión cultural en lo que todo debe ser ‘exprés’)”, razonó @Arkitektus; “por economía del lenguaje en algunos casos, es mas corto y rápido”, tuiteó Dagner Arenales C.

Pese al mismo Platón, el concepto de “amor platónico” se suele entender como un amor espiritual sin sexo, o como un amor imposible o frustrado; no obstante, definiría el amor por las ideas y formas eternas, inteligibles y perfectas, que pueden “encarnar” en personas, obras de arte, costumbres, actos e ideas. Este “primer amor” suscitado por la materia o la experiencia sería, según el filósofo griego, la puerta de acceso para el amor a la verdad, el bien y la belleza.

Otra propuesta que desató carcajadas virtuales fue la de reemplazar “gamer” por “videojugador”. ¿Los académicos de la RAE deben salir de la caverna del idioma ideal con el que sueñan?