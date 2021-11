La reina de España visitó una muestra de Bienalsur en Paraguay sobre diversidad sexual

La reina de España Letizia Ortiz visitó ayer en Asunción del Paraguay la muestra Devenir cuerpx, que forma parte de la agenda de la bienal deslocalizada creada en la Argentina, Bienalsur. La exposición, en el Centro Cultural de España “Juan de Salazar”, indaga en las identidades fluidas, flexibles y emancipadas de definiciones binarias (hombre/mujer, heterosexual/homosexual, etcétera) mediante performances, dibujos e instalaciones. Pese a las insistentes recomendaciones de la Real Academia Española en contra del uso del lenguaje inclusivo, este se filtra en la práctica artística.

La reina Letiza recorre la muestra de Bienalsur, en Paraguay, en el Centro Cultural de España "Juan de Salazar"

Durante su visita a la muestra, la reina de España se reunió con defensores de derechos humanos: la activista trans Yren Rotela, fundadora de Casa Diversa y que este año recibió amenazas de muerte por su tarea, y el abogado e investigador Alejandro Cano, miembro de la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual (Repadis), que en 2020 año lanzó un informe sobre la situación sociojurídica de las personas LGBTI en ese país. La visita de la reina Letizia en Paraguay en el marco de la cooperación entre ambos países duró dos días. En el país vecino, la expectativa de vida de las personas trans no supera los 40 años y actualmente se realiza una campaña para que el Poder Judicial reconozca el cambio de nombre, “Soy Real: Mi nombre debe ser legal”, impulsada por Amnistía Internacional Paraguay, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay y la Asociación Panambi. El acompañamiento de la reina debe interpretarse como un gesto de apoyo a la comunidad LGBTI de Paraguay.

“El encuentro se dio en el marco de la visita de la reina Letizia, que aunque tenía una agenda muy apretada nos recibió -dice Rotela a LA NACION-. En una de las actividades coincidimos en el Centro Cultural de España, que nos dio apoyo para hacer un audiovisual sobre la historia de la niñez, la adolescencia, la juventud y la vejez trans en Paraguay, que hicimos este año. La reina nos invitó a conversar sobre esta realidad, igual que a Repadis, y también apoyó a Casa Diversa, un espacio autogestionado para apoyar a la comunidad trans y travesti”. En Paraguay aún no existen leyes de matrimonio igualitario ni de igualdad de género y, según Rotela, el 98% de las personas trans son trabajadoras sexuales. “Es un país muy hostil para la comunidad LBGTI -agrega-. Los gobernantes hacen caso omiso de esta situación y por eso fue una oportunidad muy importante conversar con la reina y pedirle su apoyo. Acá nos matan y nadie va preso; acá nos violenta y discrimina el propio Estado. En mi país no nos permiten estudiar, el Estado no quiere habilitar círculos educativos para la comunidad trans; por eso, nosotras hemos creado una escuela popular, Transformando, donde maestros y profesores voluntarios enseñan conocimientos a las compañeras para que puedan tener herramientas para emprender y desarrollarse. La reina ha prometido ayuda para reforzar nuestro círculo educativo”.

La muestra visitada por Letizia expone trabajos de artistas de la Argentina y Paraguay y apuesta por difuminar los límites. “Ni siquiera trata de inventar etiquetas nuevas, sino de deshacerlas para ampliar las fronteras de la indefinición y promover la auténtica libertad”. Devenir cuerpx se puede visitar hasta el 11 de febrero de 2022. Paraguay vuelve a participar, así, en la 3ª edición de Bienalsur. El 12 de noviembre se inaugurará una nueva exposición en el Museo del Barro y la Fundación Migliorisi de Asunción, La escucha y los vientos. Testimonios de la presencia, segundo capítulo de la muestra colectiva que dio inició a la bienal en junio de este año en la provincia de Salta. En la muestra conviven y se asocian trabajos de grupos de mujeres indígenas, artesanas, artistas, activistas e investigadores que producen registros y acontecimientos a partir de la escucha de relatos y memorias de pueblos originarios de América Latina.