escuchar

Creada en 2003 por los escritores Marcelo Cohen y Graciela Speranza, la revista cultural Otra Parte festeja veinte años de vida. En los primeros diez, se publicaron treinta números en ediciones impresas de colección, con firmas de renombre e ilustradas con imágenes de artistas contemporáneos como Fernanda Laguna, Adrián Villar Rojas, Alberto Goldenstein, Tomás Saraceno, Eduardo Navarro, Rosana Schoijett, Alessandra Sanguinetti y Anish Kapoor, entre otros.

Esos números -con ejes temáticos como “Sangre”, “Antipatria”, “Incomodidad”, “Mundos posibles” y “Destrucción”- y las galerías de imágenes se pueden leer y ver en este enlace. A la hora de pensar en el nombre de la revista, se tuvo en cuenta el título de la novela fantástica del austriaco Alfred Kubin, La otra parte.

En la revista escribieron críticos y escritores como Alan Pauls, Jorge Carrión, Sergio Chejfec, Inés Katzenstein, Miguel Dalmaroni y Silvia Schwarzböck

Luego, la revista se mudó a internet, donde lleva publicadas hasta hoy más de 555 reseñas de literatura, muestras de arte y performances, cine, series y televisión, música y tecnología, teatro y ensayo. Integraron el consejo asesor fundacional Inés Katzenstein, Guillermo Kuitca, Vivi Tellas, Alan Pauls, Martín Rejtman, Alejandro Grimson, Alberto Silva, Damián Tabarovsky, Alejandra López, Fabián Casas y Silvia Schwarzböck, con diseño de Ariana Jenik y Eduardo Rey.

"En un momento todavía más desconcertante y sombrío, seguimos pensando lo mismo y quizás haya que subrayar ‘opciones al fatalismo’ para seguir adelante”, dice la escritora y profesora Graciela Speranza ALEJANDRA LOPEZ

“La revista nació en medio de la crisis que dejó 2001, como un espacio de pensamiento y crítica independiente, de convivencia, intercambio y discusión -dice Speranza a LA NACION-. Marcelo y yo nos formamos leyendo revistas culturales y pensamos que algo que podíamos hacer juntos era inventar la revista que queríamos leer, buscando ese difícil punto medio entre la crítica académica y la divulgación cultural. Queríamos pensar a través del arte, convecidos de que las formas artísticas son una fuente de reflexión sobre el sentido del presente, pueden anticipar el futuro antes que otros lenguajes y son una opción al fatalismo. Veinte años más tarde, en un momento todavía más desconcertante y sombrío, seguimos pensando lo mismo y quizás haya que subrayar ‘opciones al fatalismo’ para seguir adelante”.

La narradora y ensayista define como “extraordinario” al grupo de escritores, críticos, artistas y muchos invitados que colaboraron en la revista en papel. “Discutimos los temas en encuentros muy animados, tratando de sintonizar las vibraciones del presente, armamos constelaciones de obras y pensamiento que esos temas convocaban, tradujimos a muchos de los pensadores y escritores más certeros del mundo de hoy, y entrevistamos a artistas visuales, dramaturgos, directores de cine, escritores, pensadores y científicos, entendiendo la entrevista como una forma del ensayo y cada número como un ensayo polifónico, hecho de textos e imágenes”, destaca.

Sostener el costo y la distribución se hizo cada vez más difícil y con el número 30 se cerró la “primera época” de la revista. “En sintonía con los tiempos de la web, lanzamos en 2013 nuestra revista virtual, Otra Parte Semanal, un sitio de reseñas breves de literatura, arte, cine, teatro y una sección de discusión con intervenciones más ensayísticas -concluye la autora de En el aire-. Llevamos diez años sin faltar un solo día a la cita de los jueves, 555 semanas con cinco o siete reseñas, un género noble pero bastante deslucido por los compromisos de la prensa de los grandes medios y la velocidad del mundo virtual. La forma breve es un desafío, pero también un ejercicio crítico muy estimulante de concisión sin perder la gracia ni la densidad. Tampoco ahora es fácil sostenernos, pero seguimos firmes y por eso, junto al regalo de los 30 números digitalizados de acceso gratuito, lanzamos una campaña de apoyo voluntario”.

Actualmente, los editores generales son Patricio Lenard y Germán Conde; la coordinadora es Silvina Cucchi y los editores son Jesu Antuña y Sol Echevarría (Arte), Maximiliano Papandrea y Gerardo Tipitto (Literatura argentina), Raúl Andrés Cuello y Paulo Andreas Lorca (Literatura iberoamericana), Manuel Crespo y Juan F. Comperatore (Otras literaturas), Diego Peller y Darío Steimberg (Teoría y ensayo), Federico Romani y Javier Mattio (Cine y TV), Abel Gilbert y Pablo Schanton (Música), Marcelo Pitrola y María Fernanda Pinta (Teatro) y Anahí Mallol y Ezequiel Zaidenwerg (Poesía). El diseño es de Jenik y Urano Web.

“Otra Parte significa para mí muchísimas cosas -dice el editor Maximiliano Papandrea-. Marcelo y Graciela me invitaron a participar desde el comienzo de la revista en papel; en esa época yo era corrector, y ese fue mi aporte en los primeros números, corregir la revista, pero pronto me dieron la oportunidad de hacer mis primeras traducciones, junto con Silvina Cucchi, y que ellos editaban amorosamente. Fue una gran y hermosa escuela. Desde el vamos Otra Parte se planteó, puertas afuera, como uno de los proyectos culturales más relevantes y ambiciosos de Hispanoamérica en una época en donde ya era muy difícil sacar revistas en papel, y, puertas adentro, como una comunidad abierta, solidaria, respetuosa de los talentos y juicios individuales, un espacio de discusión, formación e intercambio de ideas. Muchas personas que hoy participan en la prensa cultural argentina publicaron sus primeros artículos en la revista. Soy cada día más consciente de cuánto me alimentó y me alimenta mi participación en la revista en mi práctica como editor. Sin duda, Sigilo es uno de los tantos frutos que dio Otra Parte y por eso para los que trabajamos en la revista el sentido de familia y de comunidad es tan fuerte”.

¡Y no olviden que el domingo 17/12 OP celebra sus 20 años! Lxs esperamos en @QuetrenEspacio a las 20.30. pic.twitter.com/YSdE6mTfxY — OTRA PARTE (@rev_otraparte) December 14, 2023

“Como estudiante de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires, tuve la enorme fortuna de cursar un seminario que dictó Graciela sobre literatura argentina y cine -cuenta el crítico Marcelo Pitrola-. En el comienzo, fui lector entusiasta de la revista, pero pronto me invitó a escribir. Recuerdo que una de mis primeras colaboraciones fue una entrevista a la directora teatral y dramaturga Mariana Obersztern. Como yo venía del teatro, tendí a ocuparme de ese campo. Otra Parte se convirtió para mí en un espacio fundamental de formación y discusión, que reunía gente de gran trayectoria con otros más nuevitos. La posibilidad de publicar y, a su vez, de leer a quienes escribían en la revista fue determinante para dar forma a mis intuiciones sobre teatro, cine o literatura”.

Hace un año, murió Marcelo Cohen. “Fue un golpe durísimo para Graciela y para todos nosotros -reconoce Pitrola-. Nunca dudamos de que la revista es parte fundamental del gran legado intelectual de Marcelo y que la íbamos a cuidar y sostener como tal. En ningún momento interrumpimos la publicación de reseñas durante estos diez años. La continuidad y la celebración de este aniversario es también un homenaje a él. En este presente de hegemonía de la cultura digital y de deterioro creciente de la conversación pública, pienso que Otra Parte es una revista cuya relevancia radica en su búsqueda constante de articular la precisión en la escritura crítica y en la argumentación con la intervención en el campo artístico y en los problemas de nuestro tiempo”.

Para agendar

Este domingo a las 20.30, con entrada libre y gratuita, se celebra el 20° aniversario de Otra Parte con música, un homenaje a Marcelo Cohen y sorpresas en Quetren Club Cultural, Olazábal 1784, en el Barrio Chino porteño.