La voluntad

Como ocurre con otros tantos países, apenas nada sabemos de Irak. Solo se nos aparece en caso de guerra, algún conflicto, alguna atrocidad. Pero poco se habla de lo que hoy sucede en ese país e informan el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Agencia Internacional de Energía, entre otros.Si hay un lugar donde el cambio climático se está haciendo ver con mayor brutalidad es allí, en esa región. Sequías, temperaturas que pueden superar los 51°C en verano, tormentas de arena, desertificación, escasez de agua: el infierno hecho vida cotidiana para infinidad de personas. Una de ellas, este niño que con más maña que fuerza intenta alimentar a unos búfalos de agua. En la foto está todo: la aridez, lo precario, hasta el nombre del animal que alude a lo que falta. Pero no es una imagen miserabilista; hay dignidad en el gesto del pibe: en él, la humanidad respira.