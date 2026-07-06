Desde el miércoles, se distribuyen libros gratis en la Librería del Fondo, frente a la Plaza Armenia

Desde este miércoles, a las 17, la Librería del Fondo (Costa Rica 4568) de la editorial Fondo de Cultura Económica (FCE), entregará en forma gratuita libros de la colección 25 para el 25 a adolescentes y jóvenes de 15 a 30 años. La campaña, ideada por las autoridades del FCE, busca promover la lectura mediante la circulación gratuita de dos millones y medio de ejemplares en América Latina. La distribución se articula a través de librerías del FCE e instituciones y gobiernos que acompañan la iniciativa; en el caso de la Argentina, cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

En la primera etapa de la campaña se obsequiaron libros de Juan Gelman, Gabriel García Márquez y Juan Carlos Onetti, entre otros autores latinoamericanos

En la previa del feriado patrio, los primeros cincuenta jóvenes de la fila recibirán cinco libros gratis de la colección. Luego, hasta agotar el stock, se entregará un ejemplar de la colección por persona y al azar (no se podrá elegir el título), en el horario habitual de la librería: lunes a viernes, de 9:30 a 20, y sábados, domingos y feriados, de 12 a 20. El 9 de Julio la Librería del Fondo estará abierta.

En esta nueva etapa se amplía la selección inicial -que incluía títulos de Osvaldo Bayer y Juan Gelman, los uruguayos Mario Benedetti, Eduardo Galeano y Juan Carlos Onetti, la mexicana Amparo Dávila, la chilena Nona Fernández y el colombiano y Nobel de Literatura Gabriel García Márquez– con obras de otras voces de la literatura latinoamericana, con una mayor diversidad de géneros; además de poesía, narrativa y ensayo, hay libros de testimonios, memorias políticas, literatura indígena y literatura experimental.

Portadas de los libros de 25 para el 25, de Fondo de Cultura Económica Gentileza

Entre los nuevos títulos se encuentran Canto villano, de la poeta peruana Blanca Varela (el 100° aniversario de nacimiento se celebra el 10 de agosto); La muerte de Tyrone Power en el monumental de Barcelona, novela del escritor ecuatoriano Miguel Donoso Pareja; El vaso de leche y otras historias, cuentos del chileno Manuel Rojas; Hablapalabra, del venezolano Luis Britto García; Las historias prohibidas de Pulgarcito, del poeta salvadoreño Roque Dalton; Los privilegios del olvido, de la colombiana Piedad Bonnett; Week-end en Guatemala, relatos del guatemalteco Miguel Ángel Asturias (Nobel de Literatura 1967) que describen la invasión de Guatemala financiada por Estados Unidos en 1954; Zapatos para toda la vida y otros cuentos, de la mexicana Guadalupe Dueñas; Canto kechwa, del peruano José María Arguedas; Disparos en la oscuridad, del mexicano Fabrizio Mejía Madrid; El atravesado, del colombiano Andrés Caicedo; La marca del Zorro, que narra las hazañas del comandante Francisco Rivera Quintero, del nicaragüense Sergio Ramírez; Mañana es lejos, del escritor e historiador argentino Eduardo Rosenzvaig; Poemas, del chileno Raúl Zurita; Poesía escogida, del cubano Roberto Fernández Retamar, y Réquiem por Teresa, del guatemalteco Dante Liano.

“La primera entrega, en diciembre de 2025, tuvo una muy buena recepción –dice a LA NACION la coordinadora de Comunicación del FCE, Deborah Lapidus–. Hubo mucho interés en la librería y en redes: gente preguntando por la dinámica, los títulos disponibles y los requisitos para retirar los libros. Para nosotros fue una confirmación de que, cuando el acceso está garantizado y la propuesta es clara, los jóvenes se acercan a los libros”.

La primera entrega de libros gratis para jóvenes se hizo en diciembre de 2025

“La campaña está dirigida a adolescentes y jóvenes de 15 a 30 años porque es una etapa clave para construir vínculos duraderos con la lectura -explica-. No partimos de la idea de que los jóvenes no leen; creemos que muchas veces faltan condiciones de acceso, mediaciones y oportunidades concretas. 25 para el 25 busca intervenir ahí: poner libros significativos en sus manos, que esas lecturas circulen y que a partir de los libros se abran conversaciones sobre la memoria y el presente latinoamericano entre los jóvenes”. En esta nueva etapa, en FCE esperan ampliar el alcance de la campaña y renovar el interés de los lectores.