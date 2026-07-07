Bucarest, Rumania.–Un repartidor de comida pasa con su moto por delante de una vidriera de vestidos. Probablemente apurado, no puede dedicar tiempo a observar los maniquíes sin rostro que solo varían en las posturas de las manos y los brazos. Imposible saber si repara en que se trata de vestidos de novia, esos atuendos que por más que pasan los siglos siguen envueltos en un halo de misterio. El novio no puede ver qué ha elegido su prometida antes de la boda porque trae mala suerte o solo para acrecentar la sorpresa. Días atrás, la intriga estaba centrada en una de las bodas más esperadas: la de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada en el Madison Square Garden el 3 de julio. Las especulaciones sobre los atuendos de la cantante estallaban en las redes y alimentaban mitos y tradiciones que abundan en sus canciones, como en “Love Story”, donde su Romeo le dice que elija un vestido blanco. Por ahora un misterio saber si obedeció.