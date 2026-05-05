La tribuna política, a la baja en la Feria del Libro

En un año sin elecciones en la Argentina, la tribuna política en la Feria del Libro está vacante; incluso se percibe cierta tregua en la batalla cultural libertaria, si se tiene en cuenta la escasa participación de integrantes de las “fuerzas del cielo” en la reciente presentación de cuatro títulos publicados por Hojas del Sur y la Fundación Faro. A diferencia de algunos best sellers que vuelven sobre la convulsionada década de 1970, los libros acerca de la coyuntura política despiertan poco interés. “¿Quién quiere leer otro libro sobre Milei?”, se preguntaba un expositor en los pasillos de la Rural. Los mismos políticos abordan en sus ensayos cuestiones que apenas rozan la actualidad.

El nuevo libro del Presidente, escrito en coautoría con el diputado Adrián Ravier, se titula La batalla por la macroeconomía. El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek (Hojas del Sur y Fundación Faro, en preventa por $ 30.000) y parece destinado a especialistas en materia económica. Se espera que algunos ejemplares lleguen al stand 3038 del Pabellón Ocre esta semana.

"La batalla por la macroeconomía", de Javier Milei y Adrián Ravier, coedición de Hojas del Sur y la Fundación Faro

En en la Sala José Hernández, el diputado Juan Grabois presentará hoy con el artista Daniel Santoro La felicidad del pueblo. Apuntes ilustrados (China Editora, $ 29.000), con textos de Grabois e ilustraciones de Santoro. Los editores anticiparon que no se trata de un ensayo político en el sentido clásico, sino una serie de meditaciones, íntimas y colectivas, sobre “aquello que vuelve habitable la vida, como la amistad, la comunidad, la escuela, el trabajo, la fe y la dignidad”. Los coautores conversarán con la comunicadora Sugus Leunda.

Este miércoles 6, a las 19, en la Sala Julio Cortázar, el historiador y actual senador por la provincia de Buenos Aires Diego Valenzuela se referirá a su nuevo libro, Belgrano, el primer liberal. Ideas de libertad antes de la Argentina (Hojas del Sur y Fundación Faro, $ 30.000), que tiene prólogo de Milei. En opinión del Presidente, que perfila al padre de la patria como un protolibertario, Belgrano “supo que la libre competencia y los mercados libres de intervención estatal eran los pilares para que Argentina se construyera de manera sólida y se desarrollara como la potencia mundial que mereció ser”.

"Belgrano, el primer liberal", de Diego Valenzuela se presenta este martes en la Feria del Libro

“Sobre Manuel Belgrano hay mucho dicho y escrito, especialmente sobre la Junta de Mayo, las luchas militares por la independencia y la bandera –dice Valenzuela a LA NACION–. Pero quedó opacado su pensamiento económico. Se puede decir con claridad que fue el primer liberal, cuando todavía en el mundo no se usaba esa palabra. Enfrentó al monopolio, al mercantilismo, al contrabando. Trajo las ideas de la libertad económica, la competencia, la meritocracia, el fomento al agro, al comercio, a la industria. En definitiva, el pensamiento de Adam Smith o de los fisiócratas. Y sus ideas modernas terminan siendo, en mi opinión, el hilo conductor hacia Alberti y la Constitución Nacional. Nos debíamos conocer más sobre el Belgrano intelectual, economista y divulgador”. Irónicamente, en las páginas de su ensayo, Valenzuela menciona el Instituto Nacional Belgraniano, disuelto por el Gobierno en 2025 y que desde entonces se denomina Instituto Belgraniano de la República Argentina.

Juan Grabois y Daniel Santoro presentan este martes "La felicidad del pueblo. Apuntes ilustrados"

También mañana, a las 20.30, en la Sala Ernesto Sabato, tendrá lugar la presentación de Las nuevas tecnologías en los límites del capital (IPS, $ 26.000), de Paula Bach, que conversará sobre la inteligencia artificial, el trabajo humano y la supuesta cuarta revolución industrial con los investigadores Martín Becerra y Noemí Brenta. En primera fila la acompañarán el diputado Nicolás Del Caño y la legisladora porteña Andrea D’Atri.

El domingo pasado, el diputado Santiago Santurio habló sobre su ensayo Dios, Patria y Familia (Hojas del Sur y Fundación Faro, $ 30.000), en el que colaboraron Martín Vergara, Jorge O’Reilly, Luciano Falcinelli, Ana Belén Marmora y Santiago Muzio (director de la Casa Argentina en París). “Este libro es la prueba de que las ‘fuerzas del cielo’ necesitan soldados en la tierra –afirma Agustín Laje en el prólogo–. Soldados intelectuales. Los autores que aquí escriben no han entregado un mero ensayo de diagnóstico, sino un arsenal de razones que la Nueva Derecha debe tomar para reconquistar cada espacio de la batalla cultural”. Santurio volverá a presentar su libro este sábado, a las 19, en el stand 3038 del Pabellón Ocre.

"Dios, Patria y Familia", del diputado oficialista Santiago Santurio

También el sábado 9, a las 19, en la Sala Victoria Ocampo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará con el economista Diego Giacomini (exaliado del Presidente), Candelaria Botto y Alejandro Bercovivh De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico (Siglo XXI, $ 29.900), apto para ser leído “en espejo” con la novedad editorial de Milei y Ravier. También se espera que el gobernador visite el megastand del Instituto Cultural de la provincia en el Pabellón Azul, donde se exponen y comercializan libros de más de cien editoriales bonaerenses y se realizan charlas, conciertos y actividades para chicos.

"De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico", de Axel Kicillof

Ese mismo día a las 20.30, en la Sala Ernesto Sabato, el escritor Edgardo Esteban conversará con el diputado y excombatiente de la guerra de Malvinas Aldo Leiva sobre el lanzamiento Hasta aquí llegué. Aldo Leiva, una historia de Malvinas (Ediciones de la Paz, $ 26.000), con prólogo del historiador Hernán Brienza.

Los responsables de Ediciones IPS informaron que el interés que despierta la diputada Myriam Bregman (la dirigente con mayor imagen positiva en la actualidad) se refleja en una mayor afluencia de lectores al stand 216 del Pabellón Azul, donde está en venta Zurda. Apuntes contra la resignación, la mansedumbre y el conformismo (Sudamericana, $ 25.999).

Hilarante: "Milei, fenómeno verbal. El político que se hizo a sí mismo hablando", de Juan José Becerra

Tres novedades editoriales sobre la política argentina se destacan en la Feria: el hilarante Milei, fenómeno verbal. El político que se hizo a sí mismo hablando (Siglo XXI, $ 26.900), del escritor Juan José Becerra; Coronados de odio. La Argentina de Milei en un mundo de ultraderechas y neocolonialismo (Marea, $ 27.900), del periodista y profesor Fernando Borroni, y el recién llegado a la Feria Operación: Argentina. De la ilusión a la casta, diálogos sobre cuatro décadas de democracia (Planeta, $ 29.900), que agrupa siete conversaciones del politólogo Andrés Malamud y la periodista y politóloga Astrid Pikielny. Tiene prólogo del periodista e historiador Carlos Pagni.

Best seller en el stand de Marea: "Coronados de odio. La Argentina de Milei en un mundo de ultraderechas y neocolonialismo", de Fernando Borroni

El libro de Becerra se enfoca en el lenguaje de Milei, “desde que apareció con su primer libro con Giacomini, en 2014, 2015, hasta finales del año pasado, cuando el gobierno estadounidense le salvó las papas al Gobierno con el préstamo millonario”, dice el escritor. “Leí sus libros, algo que no le recomiendo a nadie, y textos institucionales, vi todos los streamings e hice una lectura de su ‘novela verbal’ y los epifenómenos de su discurso: la guerra antiwoke, la Escuela Austriaca, la batalla cultural. Mi hipótesis es que Milei quiere vengarse”.

“Es un libro que en su recorrido analiza lo que ha significado la llegada de Javier Milei al gobierno, entendiendo que el suyo no es un gobierno más en nuestra historia democrática –dice Borroni sobre lanzamiento–. Avanzo también sobre el contexto internacional, con Trump y Netanyahu, lo que pasa en Medio Oriente, y el avance de los partidos de derecha en la región, a lo que se contraponen figuras con otras miradas de mundo, más humanitarias, como las del papa Francisco, Lula y Pepe Mujica. Y planteo interrogantes sobre lo que nos va a exigir el posmileísmo, algo que tarde o temprano será realidad”.

Recién llegado al stand del Grupo Planeta: "Operación Argentina", libro de diálogos de Andrés Malamud y Astrid Pikielny sobre la democracia en la Argentina a partir de 1983

El doctor en Ciencias Sociales Ezequiel Saferstein, autor de ¿Cómo se fabrica un best seller político?, confirma que, más allá de los éxitos editoriales de Felipe Pigna con 76, Ceferino Reato con Pax menemista y María 0’Donnell con Montoneros. Una historia visual, que son libros de divulgación histórica, no hubo gran interés por los títulos de coyuntura política en el 50° aniversario de la Feria del Libro.

“Hay cierta estabilización a la baja de la batalla cultural y los libros –dice a LA NACION–. Todos estos años del ascenso del mileísmo la Feria fue no solo una tribuna, sino además un espacio para construir poder, y lo digo por las presentaciones masivas de Agustín Laje y Nicolás Márquez, la presencia de Milei. Esa efervescencia de otros años no existe, y tiene que ver con varias cosas: la situación económica y el desgaste de dos años de gestión de un espacio que ya no rinde tanto para construir poder sino para mantenerlo”. En 2027, cuando la ciudadanía definirá la continuidad del oficialismo o su recambio, será otro cantar en la Feria del Libro.