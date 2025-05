Lena Szankay en la Fotogalería del San Martín, con imágenes de los años de la caída del Muro de Berlín

Hasta finales de junio, la fotógrafa y docente Lena Szankay (Buenos Aires, 1965) expone por primera vez su trabajo en la Fotogalería del Teatro San Martín que, a partir de hoy, llevará el nombre de Sara Facio, su creadora. A las 17.30, se proyectará el documental Haber estado ahí, de Cinthia Rajschmir en la Sala Leopoldo Lugones, y a las 19 se colocará una placa con el nombre de Facio, en el 40° aniversario de la creación del espacio.

En Exoplaneta Berlín 1989, una serie de fotos en blanco y negro testimonia, en clave personal y social, uno de los acontecimientos más importantes del siglo pasado: la caída del Muro de Berlín y la disolución de la República Democrática Alemana. A finales de la década de 1980, Szankay viajó a Alemania a estudiar fotografía y, por más de dos décadas, vivió en la usina de ambiente punk, creativo y bohemio que fue la ciudad de Berlín. Es miembro de Internationales Kuenstlergremium (IKG), comité creado en 1976 por Joseph Beuys, Jochen Gerz y Klaus Staeck, entre otros; se desempeña como profesora e investigadora en la Universidad Nacional de Lanús y su obra forma parte de las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Provincial Emilio Caraffa y el soñado Museo en los Cerros.

Lena Szankay a principios de la década de 1990, en Berlín

“En todo Lena vio pura ficción: arquitecturas pensadas como escenografías de una película propia -sostiene la historiadora del arte Julieta Pestarino en el texto de sala-. Entre lo personal y lo histórico, entre el afuera y el adentro, en esos espacios ella y sus amigos vivían, trabajaban, se divertían”. Las vivencias pueden volverse imágenes (y viceversa).

Escultura del grupo británico Mutoid Waste Company realizado con basura industrial en el Parque Goerlitzer

La muestra reúne 56 imágenes de fotografía callejera y “un poco de diario personal que engloba desde el arribo a Berlín en mayo de 1989 hasta dos fotos que datan de 1994, las de la usina eléctrica en desuso antes que la convirtieran en el templo de la música electrónica E-Werk”, dice Szankay a LA NACION.

La imagen, resultado de una doble exposición, deja ver una manifestación en la Puerta de Brandenburgo, en el centro de Berlín

“El recorte que decidí hacer de mi archivo está pensado para la idiosincrasia de la Fotogalería y su ubicación simbólica en el imaginario cultural porteño -señala Szankay-. Son recorridos cotidianos por una ciudad atemporal, con enormes espacios abandonados, tomados por la juventud, siempre rebelde y disruptiva de esos tiempos. No me canso de contar que fui buscando la estética de Wim Wenders en su película Las Alas del Deseo que vi en el cine Cosmos, en 1987 o 1988, una Berlín donde no solo el Potsdamer Platz era un páramo con un sillón abandonado, sino también los clubes donde tocaba Nick Cave. Encontré todo eso y mucho más. La exposición muestra un mundo periférico, una juventud politizada, una ciudad sin el desenfreno de Buenos Aires, con atelieres y viviendas de artistas y mucho gris".

Berlin, Kreuzberg: el Muro dividía la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana

Había viajado a Alemania con sus padres en 1982. “Hicimos un tour por Berlín -recuerda-. Vi los primeros punks de mi vida, tengo dos fotos robadas, furtivas a través de esa ventana. Ese mundo me interesó al instante. Luego, en Buenos Aires me moví con gente que tenía vínculos con Alemania y su historia, ya sea hijos de alemanes judíos que tuvieron que abandonar el país, ya sea amigos más grandes que habían vivido y estudiado en Roma, Berlín o Barcelona y que eran un ejemplo para mí“.

Atelier en Leuschnerdamm, Kreuzberg (1991)

Para la serie berlinesa, Szankay usó una única cámara reflex Nikon FE2 con una lente de 50 mm. “Solo trabajé en blanco y negro revelados en improvisados laboratorios en mis viviendas”, cuenta.

Escena callejera en el centro de Berlín (1989)

En 1989, viajó para ampliar sus estudios de fotografía. “Cuando llegué a Berlín Occidental, se convirtió en mi lugar de elección por dos décadas -dice-. Allí fui editora en medios periodísticos, tuve mi propia fotogalería en un proyecto muy grande, desarrollé obra, viajé, me metí en el movimiento tecno, crecí laboralmente, me comprometí con el arte, lo que pasa entre tus 24 y 42 años”.

"Frau Goerli", en el verano de 1989

“Mi amor por la fotografía y su potencia era inmenso, necesitaba rigurosidad para trabajar a conciencia -remarca-. De todos modos, la fotografía callejera no era lo que yo consideraba mi nicho, aunque los interiores ya afloraban como tópico. Fui a Berlín a formarme, mi primer día de clases fue el 1 de agosto de 1990″. En la muestra, la mayoría de las imágenes data de ese año.

"Gracias Gorbi", se lee en un muro, en referencia al expresidente ruso Mijail Gorbachov, figura clave en la disolución de la Unión Soviética y la reunificación alemana

Su padre, que se había instalado en Alemania a inicios de la década de 1970, le había regalado una cámara polaroid cuando ella tenía diez años. “Era una novedad a mitad de los 70 -dice-. Mi abuela húngara Margarita, su madre, había estudiado fotografía en un estudio fotográfico en Budapest, antes de casarse. A veces creo que la fotografía fue un mandato familiar o una especie de hilo conductor de acercarme a ese mundo de mis parientes en éxodo constante”.

A lo Edward Hopper, pero con una cámara y en Oranienplatz, Kreuzberg, en 1991

A los quince años, Szankay había hecho un curso de fotografía en la Universidad de Lima. “Fotografiaba mucho el mundo que me gustaba. Y en Buenos Aires, además de cursar Letras en la Universidad de Buenos Aires, asistí a los talleres de Expresión Fotográfica de Eduardo Gil que en ese momento eran una novedad en la ciudad. Ese espacio me brindó un sentido, un grupo de pertenencia y además, una herramienta para intentar representar mundos internos o, en el caso de Berlín, saber que la cámara era mi mediadora entre el afuera y mi cuerpo, una forma de decodificar lo que estaba viendo”, relata.

Lena Szankay vivió en Berlín a partir de 1989

En Exoplaneta Berlín 1989, orbitan las influencias de autores que llegaban a Buenos Aires en forma de fotolibros: Josef Koudelka, Robert Frank, Robert Doisneau, Bill Brandt y Henri Cartier-Bresson. “A Duane Michals lo descubrí en mayo del 89 en un museo de Hamburgo. Me cambió la vida. Entendí lo performativo, las secuencias, las intervenciones con la escritura. En mi casa en Buenos Aires yo venía haciendo miniperformances de modo solitario, no las mostraba a nadie. Michals me dio el permiso de sentir que eso también estaba bien”, reconoce.

La fotógrafa Lena Szankay DIRK SKIBA - Gentileza Lena Szankay

Gran parte del material, digitalizado gracias al apoyo de Fundación Santander a través de Mecenazgo, es inédito. “El título de la muestra alude a un mundo lejano, por fuera de un sistema de decodificación, una metáfora de territorios misteriosos con códigos propios”, afirma el director de la Fotogalería, Claudio Larrea. Para Szankay, las fotos retratan escenas de “un mundo preglobalización, de un momento bisagra en la historia occidental, un momento trascendente e icónico”.

La Fotogalería del San Martín celebra su 40° aniversario en 2025

“Sin embargo, no son en absoluto un registro fotoperiodístico, sino que, en un sentido documentalista, retratan un espíritu de época -destaca-. En las fotos se intuyen valores comunitarios, luchas políticas y conflictos, también hay huellas de historia trágica detrás, pero también creo que es una mirada femenina, latinoamericana e intimista que permite ver que cómo ciudadanos de las sociedades somos actores de la historia y que es fundamental ser consciente de ello. Creo que la pandemia y la caída del Muro son los hitos que marcan nuestro presente: el cambio geopolítico, los cambios de discursos, el triunfo del capital. Para creadores jóvenes, puede ser una forma de entender que el trabajo sostenido, en mi caso durante cuatro décadas, encuentra su cauce”.

Para agendar

Exoplaneta Berlín 1989 se puede visitar, con entrada libre y gratuita, de martes a domingo de 14 a 20, en la Fotogalería del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530).