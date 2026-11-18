En la emisión del último programa de la temporada 2026 del programa cultural Los siete locos, en el Canal de la Ciudad, la periodista y escritora Cristina Mucci se despidió de la audiencia y puso en duda la continuidad del ciclo, e incluso la del canal. “Desde que se adjudicó a la empresa de Augusto Marini, Cale Group Media, nadie se hizo cargo ni se sabe qué pasará, algunos incluso dicen que están llamando al que salió segundo en la licitación. Es el limbo total, una especie de vaciamiento”, dice Mucci a LA NACION.

Al ser consultado, el director del canal, Eduardo Cura, dijo a LA NACION que no tenía información actualizada sobre el destino de la concesión y que todo dependía de los nuevos concesionarios. “Hoy está adjudicado a Cale Group, pero sin contrato firmado donde se detalle el inicio de la operación”, agregó. El secretario de Medios porteño es Gustavo Gago, que depende de Jefatura de Gabinete, a cargo de Gabriel Sánchez Zinny. Gago no respondió aún las consultas de este diario.

La empresa de Marini, presidente del holding Cale Group, posee canales de streaming con una clara orientación a favor del Gobierno nacional. Los siete locos es un clásico del periodismo cultural en medios audiovisuales desde 1987.

Hoy, Mucci difundió una carta abierta al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. En redes sociales, ya fue compartida por escrtitores como Guillermo Martínez, Josefina Delgado, Claudia Piñeiro, Silvia Plager y Mempo Giardinelli, entre otros. El Observatorio del Derecho a la Ciudad denunció “irregularidades” en la privatización.

“Hace exactamente un año, en noviembre del año pasado, usted tuvo el gesto de comunicarse conmigo cuando mi programa Los siete locos, que se emite desde 2024 por el Canal de la Ciudad, ganó el premio Martín Fierro al mejor programa cultural. ‘Gracias por promover la lectura y la escritura. Amo los libros, así que gracias’, decía entre otras cosas el mensaje que recibí en mi celular”, comienza la carta.

“De allí mi sorpresa cuando unos meses después anunció que concesionaría el canal -prosigue-. ‘No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor’, dijo, seguramente mal asesorado. Porque no es lo mismo un medio público que uno privado. ‘La televisión comercial solo está interesada en ganar dinero. La pública, en cambio, presta un servicio’, dijo el gran politólogo Giovanni Sartori hace un montón de años”.

“Basta con mirar lo que pasa en el mundo. Allá están las TV públicas británica, española, alemana, italiana, francesa, chilena, uruguaya y tantas otras. A pesar de los recortes siguen existiendo, y ni siquiera a Donald Trump se le ocurrió cerrar la red de televisión pública norteamericana. Todas las democracias desarrolladas tienen medios públicos porque juegan -o deberían jugar- un rol importante dentro de un sistema democrático. Lo que hay que hacer es mejorarlos, no cerrarlos”.

“Acá, en cambio, el único canal público que nos quedaba fue adjudicado a un empresa dueña de los canales de streaming Blender y Carajo. Pero parecería que algo falló: hasta el momento, y por razones que desconozco, nadie se hizo cargo. Y allá está el canal, en una situación bastante parecida a un vaciamiento. No nos merecemos esto. Ni los trabajadores, ni el público, ni nadie”, afirma Mucci, que concluye con una referencia personal: “El año que viene Los siete locos cumpliría cuarenta años. Todo un récord para cualquier programa, más aún si es cultural”.