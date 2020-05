Nicolás Cabré personificará a Belgrano en la adaptación televisiva de la novela de Florencia Canale Fuente: Archivo

La novelista Florencia Canale , reconocida autora de novelas históricas, anunció el viernes que Amores prohibidos. Las relaciones secretas de Manuel Belgrano (Planeta, 2013) será adaptado al formato de miniserie televisiva por la TV Pública. En el "año belgraniano", cuando se cumplen los aniversarios "redondos" del nacimiento y la muerte del creador de la Bandera Nacional y héroe de la Independencia, los directivos de la emisora pública decidieron contratar los derechos de la novela. "Soy una mujer del siglo XIX", se define Canale. Sus siete novelas tienen como protagonistas a figuras clave de la historia argentina, de José de San Martín y Justo José de Urquiza a Juan Manuel de Rosas y Manuel Belgrano , el héroe romántico del Río de la Plata. "Cuando me llamó Elíseo Álvarez [director ejecutivo de la TV Pública] no me imaginé que me iba a proponer eso. Pensé: 'Al fin', fue una gran alegría", dice. Desde el lanzamiento, su segunda novela lleva vendidos más de 40.000 ejemplares.

El estreno de la miniserie de cuatro capítulos estaba previsto para el mes de junio, cuando se conmemorará el 200º aniversario del nacimiento y el 250º aniversario de la muerte de Manuel Belgrano, que nació el 3 de 1770 y murió el 20 de junio de 1820, a los cincuenta años. Sin embargo, la pandemia de coronavirus forzó una pausa en el proyecto. Mientras continúa la adaptación de la novela, así como también la formación del elenco, se estima que el público podrá disfrutar la miniserie en los próximos meses.

El héroe de la Independencia ya tiene quien lo interprete: el actor Nicolás Cabré le pondrá cuerpo y voz Belgrano . "Es un muy buen actor -dice Canale a LA NACION -, elogiado nada menos que por Alfredo Alcón". Por ahora, este es el único nombre que trascendió del equipo que trabaja en la versión televisiva de Amores prohibidos . "Aunque antes tuve conversaciones con varios productores, es la primera vez que algo así se concreta", agrega la escritora.

"Hay una gran deuda de la industria audiovisual con la historia argentina", dice Canale, que considera que los personajes y episodios del siglo XIX local son ideales para ser abordados por formatos como los de las series. "Es una tendencia mundial -agrega-. Se ve en los productos de Netflix, Amazon y otras plataformas que han puesto el ojo en la historia". Desde 2011, cuando publicó Pasión y traición. Los amores secretos de Remedios de Escalada de San Martín , Canale se ha afianzado como una de las escritoras de novela histórica más populares del país . Antes de dedicarse a la literatura. Canale fue modelo publicitaria y periodista en medios gráficos.

Actualmente, en medio de la cuarentena, la autora trabaja en su octavo libro, que estará protagonizado por una mujer. "En mis novelas pongo a jugar a estos 'muchachones' de la historia argentina no como estatuas sino como los hombres reales que fueron", destaca. Su libro más reciente, de 2019, es La vengadora. Damasita Boedo, la amante de Lavalle . Para escribir, cuenta con el asesoramiento del historiador Diego Arguindeguy, "el mejor del mundo". "Es lapidario con los embustes", acota sobre su colaborador. "Me gusta el pasado y el siglo XX hasta la década de 1930 -señala-. De ahí en adelante, no me conmueve ni un pelo".

A causa de la pandemia, varios de los merecidos homenajes presenciales a Manuel Belgrano, que fueron anunciados a inicios de 2020, deberán postergarse . No obstante, otros se realizarán de manera digital o siguiendo las medidas de prevención recomendadas. "Las pestes se cobran vidas, es verdad -concluye Canale-. Pero sabemos que en algún momento pasan. En lo personal, no me afecta el encierro porque escribo todos los días. La escritura es mi elemento, el aire que respiro".

Manuel caminó solo hasta su casa. Abrió el portón de madera y entró. Reinaba el silencio más absoluto. No tenía hambre. Prefirió ir hasta su recámara directamente. Necesitaba descansar. Venían días de una enorme intensidad. Debía estar más lúcido que nunca. La puerta chirrió al abrirse y resonó en toda la casa. Cerró y apoyó la lámpara en la mesa. Allí, sobre un platito, lo recibía una carta. La acercó a la claridad de la llama, la desplegó y la leyó. Asombrado, levantó la vista. Noticias de Pepa. Tuvo ganas de verla. Y no solo para que le revelara la información que parecía atesorar.