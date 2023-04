Los infiernos

escuchar

El infierno en la Tierra no solo existe: se reinventa, se recicla, muta, atraviesa toda y cada una de las épocas. No es uno, sino muchos. Suelen coexistir. La mujer que mira a través de la ventana de este micro intenta escapar uno de los muchos infiernos que hoy por hoy arden en distintas partes del mundo. En su caso, se trata de Sudán. No sabemos a cuántas personas ya está extrañando; a cuántos habrá visto morir. Ella está en Chipre, forma parte de la población de nacionalidad británica que fue evacuada por estos días. Ahora está a salvo; hacia adelante queda la incertidumbre que acecha a todo destierro. Hacia atrás, un horror como pocos: calles y gentes militarizadas, bombardeos y hambre, dos militares que, tras haber sacado a los civiles del poder en 2021, ahora se enfrentan entre sí. Y la sangre, único pan de miles de vidas hechas trizas.

Temas La historia detrás de la foto