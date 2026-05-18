Francia anunció el equipo que remodelará el Louvre en el marco de su plan de “renacimiento”

El Ministerio de Cultura francés anunció hoy el equipo de arquitectos que llevará adelante una parte central del proyecto Louvre-Nuevo Renacimiento, impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron en enero del año pasado para modernizar el museo y adaptarlo al crecimiento sostenido del turismo.

El equipo ganador está integrado por STUDIOS Architecture Paris, Selldorf Architects y BASE Landscape Architecture, seleccionados entre más de cien candidatos y cinco finalistas del concurso denominado “Gran columnata”. Según informó el ministerio, el jurado eligió la propuesta “por la calidad de su propuesta arquitectónica y su integración en el contexto patrimonial, urbano y paisajístico”.

El proyecto "Louvre-Nuevo Renacimiento" fue impulsado por Emmanuel Macron Bertrand Guay - POOL AFP

El comunicado oficial agrega que el proyecto “incorpora plenamente los retos de la experiencia del visitante, la claridad de los recorridos, la sencillez y la vegetación, teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones de seguridad pertinentes”.

La renovación forma parte de un plan más amplio anunciado por Macron a comienzos de año y presentado como la mayor transformación del Louvre desde el proyecto del Grand Louvre de los años 80. El objetivo, según el Ministerio de Cultura, es “preservar de forma sostenible el patrimonio arquitectónico del Louvre, proteger y difundir mejor sus colecciones y adaptarlo a las expectativas de sus visitantes”, además de responder a desafíos ambientales que marcarán el funcionamiento del museo en las próximas décadas.

Entre los cambios previstos figura la creación de un nuevo acceso a través de la fachada oriental del edificio, pensado para reducir la concentración de visitantes en torno a la pirámide. También se proyectan nuevas rutas de circulación, áreas con jardines, espacios de descanso, restaurantes, librerías y una reorganización del recorrido interno.

Uno de los puntos más comentados del programa es la creación de “un espacio dedicado a la Mona Lisa, que permita al público descubrirla y contemplarla en condiciones satisfactorias”. El proyecto contempla además nuevas salas de exposición y áreas modulares para muestras temporarias.

Entre los cambios previstos figura la creación de un nuevo acceso a través de la fachada oriental del edificio, pensado para reducir la concentración de visitantes en torno a la pirámide SEBASTIEN DUPUY - AFP

Según el ministerio, el objetivo es “dar una mejor bienvenida a los visitantes y agilizar su visita creando un nuevo acceso (…) para que el Louvre respire y para irrigar todos sus espacios para la presentación de las colecciones”.

El equipo ganador propone además reforzar la relación entre el museo y el entorno urbano. El comunicado describe la iniciativa como “un vínculo elegante entre la ciudad, el palacio y el museo”, con una circulación pensada desde el espacio público hasta el interior del edificio.

La designación representa el primer avance concreto del proyecto Nouvelle Renaissance. El plan de remodelación surgió en un contexto marcado por el envejecimiento de infraestructuras, la saturación turística y nuevas necesidades de conservación. Meses después, el museo anunció además un aumento del 45% en el precio de las entradas para turistas extracomunitarios, una medida vinculada parcialmente al financiamiento de futuras reformas.

La transformación también avanza tras meses complejos para la institución, atravesada por cuestionamientos sobre seguridad y funcionamiento. Con la elección del equipo de arquitectos comienza ahora una etapa de consultas con trabajadores del museo, organismos públicos y visitantes para ajustar el proyecto antes de su desarrollo definitivo.