Luis Ovsejevich fue declarado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires: “La educación y la cultura no son adornos de la existencia”

Con una trayectoria que une múltiples disciplinas y una marcada vocación por el conocimiento, Luis Ovsejevich fue declarado este miércoles Ciudadano Ilustre de Buenos Aires por la Legislatura porteña. El presidente de la Fundación Konex, también exdirector del Teatro Colón, exprofesor universitario, abogado, escritor y pianista, fue reconocido como una “figura emblemática cuya visión transformadora y dedicación inquebrantable han revolucionado el panorama cultural argentino durante más de cuatro décadas”.

La distinción destaca del homenajeado “su visión de la cultura como motor de transformación social, su capacidad para crear instituciones perdurables y su compromiso con la excelencia, lo cual lo convierte en un modelo inspirador para las generaciones presentes y futuras”.

La ceremonia reunió a personalidades del ámbito cultural, científico e institucional, y tuvo como oradores a Aída Kemelmajer de Carlucci, Mirta Roses y Carlos Rottemberg. Además, se proyectaron videos que incluyeron palabras de felicitación por parte de figuras como María Teresa Andruetto, Paloma Herrera, Mercedes Morán, Javier Zanetti, Sandra Mihanovich y Gabriel Rabinovich.

La ceremonia reunió a personalidades del ámbito cultural, científico e institucional, y tuvo como oradores a Aída Kemelmajer de Carlucci, Mirta Roses y Carlos Rottemberg Alejandro Guyot

En su discurso de agradecimiento, el creador de los Premios Konex vinculó el reconocimiento con su historia personal y con la relación que mantiene con la ciudad. “Buenos Aires es extraordinariamente rica en talento y tiene la capacidad de proyectarlo hacia todo el país y hacia el mundo. Ha sido para mí una tierra de posibilidades y quisiera que siga siéndolo para las generaciones que vienen”, dijo ante los presentes.

Ovsejevich recordó a sus abuelos y a sus padres, inmigrantes llegados a estas tierras en otros tiempos, así como a quienes lo acompañaron a lo largo de los años en sus inagotables proyectos. Repasó el origen de los Premios Konex y el propósito que los impulsó, y destacó el valor que tuvieron para él pilares como “la educación y la cultura”, de los que dijo: “No son adornos de la existencia, sino instrumentos para hacer mejores personas y una mejor sociedad”.

Kemelmajer de Carlucci puso el foco no solo en la extensa trayectoria del homenajeado, sino también en sus rasgos personales. Destacó su curiosidad y su capacidad para transformar proyectos en instituciones perdurables, y lo describió como una persona apasionada e idealista. “Luis valora el conocimiento como instrumento de la libertad y es un hombre culto por haber caminado muchas tierras, por haber leído muchos libros y por la gran cantidad de amigos sabios y discretos con los que ha conversado a lo largo de los años”.

Mirta Roses usó para describirlo las palabras curiosidad, creatividad, compromiso, coherencia, cercanía, constancia y continuidad, una síntesis de su rol activo en el impulso a la cultura, la ciencia y la creación de espacios para el desarrollo de distintas disciplinas.

Entre los muchos asistentes que acompañaron en el acto al premiado estuvieron presentes sus hijos, legisladores, artistas y personalidades de la cultura como Gerardo Hochman, Yamil Santoro, Liliana Parodi, Quique Wolff, Marisa Herrera, Inés M. Roca Weinberg, Maximiliano Gregorio-Cernadas, Silvina Chediek, Tete Coustarot, Gerardo Grieco, Diego Guelar, Martín Cabrales y Jorge Fonteveccia, entre otros.

El ahora Ciudadano Ilustre de Buenos Aires fue profesor adjunto de las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la UBA, fundó la Fundación Konex y los premios que llevan su nombre, impulsó el ciclo Vamos a la Música (que acerca a los niños a la ópera y el ballet), fue director general ad honorem del Teatro Colón a finales de los años 90 y, entre otros méritos, creó la Ciudad Cultural Konex, el Festival Konex de Música Clásica y el Festival Experiencia Piazzolla. También fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de Buenos Aires, Doctor Honoris Causa de la Universidad Maimónides, Gratia Artis de la Academia Nacional de Bellas Artes y Mecenas de la Cultura Nacional.