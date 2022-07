Mafalda: cuál fue la verdadera razón por la que Quino creó su más famoso personaje

Espontánea, sincera y adelantada, Mafalda es uno de los personajes que marcó la cultura argentina. La creación del historietista argentino Joaquín Salvador “Quino”Lavado, que supo poner en la imagen de una niña una realidad social, cultural y mundial, cruzó las fronteras para llevar esta visión a distintos países y generaciones. Tal fue su popularidad y alcance que fue traducida a 35 idiomas. Creada en 1962, su primera misión no fue generar consciencia sobre diversos aspectos de la vida, sino ser la cara de una publicidad, según las propias palabras del humorista al hablar de su personaje más famoso.

El 19 de septiembre del 1964 es la fecha de Mafalda, ese día fue su “nacimiento”, según indicó el autor. El mundo la conoció con 6 años, y esa edad marco una de las características que la llevaron a la fama mundial. El personaje mostró preocupación por los movimientos sociales, las instituciones, el rol de la mujer, la crianza y la gestiones políticas, entre otros temas. Mucho para una simple niña, que de sencilla no tenía nada, ya que detrás de ella estaban los pensamientos de Quino.

Mafalda se convirtió en un ícono de la crítica hacia la política Quino

El ícono de la caricatura y el humor se convirtió en un emblema, pero su surgimiento no fue con el objetivo por la que fue creada. “Nació por encargo de una agencia de publicidad. Es una historia rara”, explicó Quino en una entrevista en Resiste un archivo (ATC), al desmembrar el surgimiento de su personaje más famoso. Según su propio relato, se trató de un trabajo publicitario, para la marca de electrodomésticos Mansfield, que buscaba insertar sus productos “encubiertos” en lo que sería la tira que contara una simple convivencia familiar.

“En esa época estaba muy de moda Snoopy y Charlie Brown, entonces querían algo muy parecido a eso y regalárselo a los diarios”, explicó sobre los lineamientos que le requirieron los empleadores. Además, allí surgió el nombre, ya que el pedido era que el personaje se llamase de una formar que se asemeje al distintivo de la marca. “Busqué un nombre que tengo una M, una A, una F , y viendo una película que se llama Dar la cara, que trabajaba Leonardo Fabio, me acuerdo, alguien entra a un dormitorio y va a un moisés y dice ‘¡qué linda la nena!¿Cómo se llama?’ y Mafalda le dice alguien, y ahí apareció el nombre”, reveló el autor.

Quino y la creación de Mafalda - Fuente: Resiste un archivo

A pesar de haber terminado el pedido, aquella campaña nunca salió a luz y Quino no supo los motivos. Por dos años Mafalda quedó oculta en sus archivos con un total de 12 tiras. Fue en 1964 que se presentó una nueva oportunidad para que se diera a conocer a esa niña. “Un amigo que trabajaba en la revista Primera Plana me dijo si no tenía algo distinto a las páginas de humor, yo hace 11 años que publicaba humor. Y lo empezaron a publicar”, recordó. Con total sinceridad, indicó que esto se generó una gran sorpresa, ya que se trataba de un personaje que él tampoco conocía, porque tenía poco desarrollo de la historia que contaría.

Mafalda mostraba gran preocupación por la realidad social (Foto archivo)

Pero, aquel comienzo solo fue el primer paso. La historia de esta niña se comenzó a publicar en el diario El Mundo. Sorpresivamente, el 25 de junio de 1973, Quino anunció que dejaría de crear historia alrededor de este personaje. A pesar de esto, aún siguen vigentes en el tiempo.