Se suele denominar maniobra a una operación para poner algo en funcionamiento. En este caso, se trata de una RCP, o reanimación cardiopulmonar, que la policía le aplica a Jordan Neely en el subte de Nueva York, luego de un incidente que causaría un alto impacto en la sociedad estadounidense. El hombre, con alteraciones mentales, caminaba a los gritos por los vagones del tren hasta que un pasajero, Daniel Penny, ahora procesado por homicidio, lo agarró del cuello con tanta fuerza que le cortó la respiración. No gritó más, no molestó más. Logró así el pasajero su cometido, pero no midió el alcance de su maniobra. Movimientos, acciones, gestos y actitudes: todos pueden tener un efecto exitoso o fallido. En este caso, más allá de los esfuerzos de los agentes, el hombre no volvió a respirar. Solo dos maniobras, pero más allá de las intenciones, ambas un fracaso. Resultado: un hombre sin latidos.

Temas La historia detrás de la foto