Felinos pop

No es noticia que el arte contemporáneo –sobre todo cuando se expresa en obras de arte público o site-specific– devino en formas cada vez más lúdicas. Tampoco que los gatos –ya sea en su forma real como en las mil y una variantes que les otorgan el diseño y la ilustración– hace rato que predominan en los posteos de redes sociales (incluso se hicieron lugar, entre haters y discusiones políticas, en la belicosa X). Así y todo, sigue sorprendiendo la devoción que les rinde la cultura contemporánea. Una inclinación pop hacia lo felino que no sabe ni de edades ni de fronteras. En esta imagen, por caso, pasajeros que hacen un alto en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong se dan el gusto de retratarse frente a una enorme instalación gatuna. Todos quieren su foto; solo falta que el minino gigante largue un ronroneo para que la fiesta sea completa.