Siguen los premios literarios por partida doble, aunque esta vez fue una sorpresa. Hace instantes se dieron a conocer los nombres de dos ganadoras para el Booker Prize 2019. Peter Florence, presidente del jurado, anunció que la canadiense Margaret Atwood (1939) , por Los testamentos (secuela de la exitosa El cuento de la criada), y la británica Bernardine Evaristo (1959), por Girl, Woman, Other (que cuenta la historia de doce mujeres negras británicas), fueron elegidas "casi por consenso" tributarias de la edición número cincuenta del prestigioso galardón. El premio concede 50.000 libras esterlinas (cerca de 63.000 dólares). Ya en 1974, Nadine Gordimer (por El conservacionista) había compartido distinción con Stanley Middleton, y en 1992, Michael Ondaatje (por El paciente inglés) había ganado junto con Barry Unsworth.

"Estoy orgullosa de haber sido elegida junto con una leyenda literaria como Atwood", declaró una emocionada Evaristo, cuya obra está inédita en español. Atwood, sonriente, agradeció al jurado y levantó el brazo de su colega británica. Se premiaron dos novelas feministas, de dos mujeres, la más anciana y la primera mujer negra en la historia del antes llamado "Man" Booker. En este sentido, el jurado mostró mayor afinidad con la época que la que tuvo la Academia Sueca la semana pasada en la también doble entrega del Nobel de Literatura, donde Atwood era firme candidata.

Así continúa la cosecha en la temporada de premios literarios internacionales que se otorgan en el hemisferio norte (y, en general, a autores de esa porción del mundo, como quedó demostrado el jueves de la semana pasada, cuando la Academia Sueca entregó los Nobel de Literatura 2018 y 2019 a dos escritores europeos). El anuncio del Booker se hizo en el legendario edificio Guildhall, en Londres, a las 17:30 hora argentina, por medio de una irregular transmisión en vivo por Facebook, luego de que los actores Franc Ashamn, Elizabeth McGovern y Paapa Essiedu leyeran extractos de las seis obras finalistas. "Amamos estas seis novelas", dijo Florence.

En 2019 se cumplen cincuenta años del nacimiento del premio Man Booker. El prestigio del galardón, que se otorga desde 1969 a la mejor novela original escrita en lengua inglesa por un autor de un país perteneciente a la Commonwealth o de Irlanda, se sustenta en la calidad de las obras y los autores premiados, como John Berger, Penelope Fitzgerald, William Golding y Arundhati Roy. Algunos escritores, como Kazuo Ishiguro (por Los restos del día) y J. M. Coetzee (en dos oportunidades: la primera por Vida y época de Michael K y luego por Desgracia), ganaron el Man Booker años antes de recibir el Premio Nobel de Literatura. En 2018, el premio se lo llevó la escritora irlandesa Anna Burns, por su novela Milkman, que conservó en la traducción al español el título original.

Olga Tokarczuk, flamante ganadora del Nobel de Literatura 2018, había ganado el premio Man Booker International, que se concede a obras de escritores de lengua extranjera traducidas al inglés, por su novela Los errantes, que llegará a las librerías del país en noviembre. La novela de Tokarczuk se había impuesto a otras de Antonio Muñoz Molina, Virginie Despentes, Han Kang (ganadora en 2016), László Krasznahorkai (ganador de ese premio en 2015) y Ahmed Saadawi. En 2019, el Man Booker International se lo llevó la autora Jokha Alharthi, de Omán, por Celestial Bodies, y la traductora Marilyn Booth.

Este año competían por el premio seis escritores, nacidos en diferentes países. Por primera vez en la historia del Man Booker ninguno de los finalistas fue un hombre blanco. Además de la canadiense Margaret Atwood, que en noviembre cumplirá ochenta años y que llegó a la lista corta del Booker con Los testamentos, ya publicada en español (secuela de El cuento de la criada, protagonizada por tres mujeres que resisten a Gilead), y del indio-británico Salman Rushdie (1947), con Quichotte, reelaboración del clásico de Miguel de Cervantes, estaban en carrera el nigeriano Chigozie Obioma (1986) , con An Orchestra of Minorities, su segunda novela; la británica Bernardine Evaristo, con la novela coral protagonizada por doce mujeres negras Girl, Woman, Other; la británica de origen estadounidense Lucy Ellmann (1956, hija del destacado crítico y biógrafo de James Joyce, Richard Ellmann, y de la escritora y teórica feminista Mary Ellman), con Duck, Newburyport (monólogo interior de más de mil páginas en una sola oración), y la turca Elif Shafak (1971), con 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World, que narra la historia de una joven prostituta. Shafak había sido acusada en 2006 por la justicia de su país por haber calificado de "carniceros" del pueblo armenio a sus antepasados del Imperio otomano, en su novela La bastarda de Estambul, publicada en español igual que la elogiada El arquitecto del universo. La autora, que había recibido el apoyo del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, fue finalmente exculpada.

Tanto Atwood como Rushdie son concursantes y ganadores veteranos en el Man Booker. En 1981, Rushdie ganó el Man Booker por Hijos de la medianoche. En 1993, cuando Rushdie ya había sido condenando a muerte por el régimen iraní, esa obra fue considerada la mejor novela ganadora del premio en sus primeros veinticinco años de vida, y el escritor recibió el premio Booker de Booker. La canadiense, en cambio, obtuvo el Man Booker por su extraordinaria novela El asesino ciego, en 2000. Atwood estuvo nominada cinco veces al premio y Rushdie, cuatro. Aunque Evaristo es una autora muy apreciada en el Reino Unido, con ocho novelas publicadas, ninguna de sus obras fue traducida aún al español.

Este año el jurado estuvo presidido por Peter Florence (creador del Hay Festival), e integrado por la escritora y columnista Afua Hirsch, la editora Liz Calder, la novelista y directora de cine chino-británica Xiaolu Guo y la pianista y compositora Joanna MacGregor.