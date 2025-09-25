Margaret Atwood, premiada en España por su obra poética

El Instituto Cervantes anunció el miércoles que la escritora canadiense Margaret Atwood (Ottawa, 1939), de 85 años, es la merecedora el Premio Internacional Joan Margarit de Poesía. Además de narradora y activista por los derechos humanos, la autora de El cuento de la criada es poeta; en octubre de 2024 se publicó Paper Boat, una antología de poemas nuevos y seleccionados de 1961 a 2023.

Para esta tercera edición del premio que lleva el nombre del Premio Cervantes fallecido en 2021, se recibieron más de treinta candidaturas de poetas de todo el mundo.

El jurado integrado por Javier Santiso, fundador de la Editorial La Cama Sol; Luis García Montero, director del Instituto Cervantes y poeta; el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince; Ana Santos, exdirectora de la Biblioteca Nacional de España, donde se encuentra el legado de Joan Margarit, y Mònica Margarit, hija del poeta y directora de Madrid Futuro, distinguió a la canadiense “por su obra poética, escrita desde los inicios de su trayectoria literaria, que destaca por un dominio del lenguaje capaz de tratar temas como el feminismo, la ecología, el amor o el desengaño”.

Atwood es autora de más de cincuenta libros de ficción, poesía y ensayo. Entre sus novelas se destacan Ojos de gato, Alias Grace y la extraordinaria El asesino ciego, novela con la que ganó los premios Hammett y Booker en 2000. Su clásico de 1985, El cuento de la criada, continuó en 2019 con Los testamentos (Premio Booker). En 2020 publicó Dearly, su primera colección de poesía en una década, a la que siguió en 2022 Burning Questions, una selección de ensayos escritos entre 2004 y 2021. Su colección de relatos más reciente, Old Babes in the Wood, apareció en marzo de 2023. En 2008, obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y, en 2017, el Premio Franz Kafka.

“Me siento muy honrada de recibir el Premio Internacional de Poesía Joan Margarit, que lleva el nombre de este valiente y talentoso poeta catalán, que tenía casi la misma edad que yo, solo un año más -dijo Atwood tras conocer el fallo del jurado-. Ojalá lo hubiera conocido cuando estuve en España. Vivimos los mismos tiempos históricos, aunque en países muy distintos. Aun así, habríamos recordado muchas de las mismas cosas; habríamos tenido mucho de qué hablar. La poesía es el corazón del lenguaje. Es un privilegio poder practicar un arte tan antiguo y encontrarme en tan distinguida compañía”.

La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar a finales de este año. La editorial La Cama Sol publicará el discurso de Atwood y lo difundirá tanto en España como en el extranjero, con traducciones al español e inglés. Será una edición limitada, que incluirá poemas y reproducciones de obras de arte. En su primera edición, el premio reconoció la trayectoria de la poeta estadounidense Sharon Olds que recibió su galardón de manos del rey de España en el Instituto Cervantes de Nueva York, y en la segunda, la del poeta sirio Ali Ahmad Said Esber (Adonis) que recogió su premio en el Instituto Cervantes en París.

Festival de poesía por Zoom

Hoy a las 15 (hora argentina) comienza el Primer Festival “Las Linternas Flotantes” de Poesía Hispanoamericana, organizado por las escritoras Marta López Luaces (de España) y Mercedes Roffé, ambas residentes en Estados Unidos, con la participación de catorce poetas. Se realizará por Zoom (https://montclair.zoom.us/j/99509626537). La segunda jornada tendrá lugar mañana, con la misma hora de inicio.

Comienza el festival de poesía hispanoamericana "Las Linternas Flotantes"

El festival poético, titulado como un libro de Roffé, se propone como una actividad anual y resulta de la confluencia de dos proyectos de larga trayectoria: el ciclo Bilingual Poetry Readings, curado por López Luaces, que comenzó en 2020, auspiciado por la Biblioteca Pública de Nueva York y la Universidad de Montclair, y la serie de Plaquettes y Pliegos de Poesía Ediciones Pen Press (1998-2020), dirigida por Roffé. “Si bien ambos proyectos incluían poetas de otras lenguas y latitudes, el festival propone centrarse en poetas de Hispanoamérica. Tras la lectura de los poemas, se abrirá un espacio de diálogo con el público en el que se abordarán las diversas estéticas que configuran la poesía hispanoamericana contemporánea”, dice López Luaces a LA NACION.

Mercedes Roffé, Eduardo Mileo, Lola Andrés y Luis Alberto Crespo

En esta primera edición participarán reconocidos autores como Elsa Cross, Rocío Cerón, Enzia Verduchi y Jorge Fernández Granados, de México; el venezolano Luis Alberto Crespo, la colombiana Adriana Hoyos, los españoles Jordi Doce, Lola Andrés, Eva Veiga y López Luaces, y por la Argentina, Eduardo Mileo, Ángela Gentile, Samuel Bossini y Roffé.

El evento cuenta con el auspicio de la Universidad de Montclair, la Universidad de Granada, la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Academia Norteamericana de la Lengua Española.