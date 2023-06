María Rosa Lojo, personalidad destacada de la cultura, y una novela “rompecabezas” intensa y mágica

escuchar

Si bien la cultura es un trabajo colectivo, hay individualidades que merecen ser reconocidas. Una de ellas es la escritora y académica María Rosa Lojo (Buenos Aires, 1954) que mañana a las 18 será distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura en el Salón Dorado de la Legislatura porteña (Perú 160), por iniciativa de la diputada Cecilia Ferrero. En 2020, Lojo obtuvo el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía y, en 2021, la Medalla Europea de Poesía y Arte Homero; en 2022, ingresó como miembro de honor en la Real Academia Gallega. Esta poeta, narradora, profesora e investigadora era, mucho antes de la declaración formal, una personalidad destacada de la cultura.

“Me siento muy honrada por esta distinción que me otorga la Legislatura porteña y especialmente conmovida también -dice Lojo a LA NACION-. Mis padres llegaron a la Argentina, cada uno por su lado, desde una España destruida. Se conocieron y se casaron acá, donde nací como una niña de la guerra y una hija de la diáspora: esa tragedia colectiva fue también la condición de mi existencia. Si ellos me legaron la memoria del país que amaban y al que no lograron volver, había algo que no podían darme: raíces en este país; engendrarlas fue para mí una necesidad y una pasión. Siento, a estas alturas, que saldé las deudas con las dos orillas y las pude unir en la en la vida y en la escritura. El reconocimiento de ambas partes: el año pasado en España, con el ingreso a la Real Academia Gallega, y ahora el de la ciudad de mi nacimiento, me llena de una inmensa gratitud”.

Hasta los cinco años, vivió en el barrio de Liniers. “Pese a ser hija de españoles, de un gallego y de una madrileña, nací en el Hospital Israelita porque mi madre tenía como obra social, por su trabajo, ese hospital -cuenta-. Eso lo permite la Argentina, el país plural que somos; los más grandes hospitales, los más conocidos, eran los de las colectividades”.

El mes pasado, la editorial Corregidor publicó un nuevo libro de narrativa de la autora, celebrada por novelas como Finisterre, La princesa federal, Las libres del sur y Todos éramos hijos, y libros de cuentos como Así los trata la muerte. En Lo que hicieron ahí, a partir de una tragedia colectiva -un accidente de tránsito en el que un grupo escolar de chicos con síndrome de Down muere junto con sus maestros, atrapados en un micro en llamas- Lojo crea un universo recorrido por personajes del pasado y del presente, que adoptan nuevas identidades y ensayan formas de expiar la culpa, el dolor, los crímenes propios y ajenos e incluso el deseo. De distintos modos, hombres y mujeres encuentran la salida de los destinos que les han tocado en suerte (o en desgracia).

Además de la trama, “intensa y mágica” (como destaca Elsa Drucaroff), la escritura de Lojo mantiene siempre un pulso poético. “Si alguien se le aproximara lo suficiente, encontraría sobre los vellos enrulados del pubis una marca roja de nacimiento. Su cuerpo tiene otras marcas posteriores. Un tatuaje del Gaucho Antonio Gil, en el antebrazo. Dos o tres cicatrices o quemaduras, que podrían ser las huellas de un accidente. Surcos netos, crudos, inscritos sobre la piel con un cuchillo, o quizá con una faca como las que usan los presos en las escaramuzas de las cárceles”, se lee en “Nacer”.

Portada de "Lo que hicieron ahí", nuevo libro de narrativa de María Rosa Lojo

La autora comenta que el libro empezó a gestarse en 2016. “Primero se me ocurrió un cuento: ‘Perfiles’. Y después fueron surgiendo historias relacionadas entre sí. Todo el libro podría caracterizarse como una serie de cuentos encadenados, o bien como una ‘novela rompecabezas’, donde el hilo de los sucesos y la historia de los personajes se recompone a partir de las esquirlas o fragmentos sembrados en los capítulos-relatos. La narración empieza en un presente cercano a nuestros días, pero a medida que las historias se despliegan y se desovillan, va llevando a diversas zonas de la memoria personal y colectiva, a los años noventa, ochenta, setenta, del siglo XX, y aún más allá, a hechos ocurridos en el siglo XIX. La intriga de fondo, que subyace en todos los relatos, se basa justamente en la develación paulatina de lo que se mantuvo escondido. Lo oculto, lo que se cubre, lo secreto, que actúa como un veneno entre los individuos y en la historia colectiva, es uno de los ejes temáticos de Lo que hicieron ahí”.

Al final de la lectura, se perfila una especie de “mapa” de la Argentina. “Un microcosmos de familias, grupos y personas vinculados: las luchas, los crímenes y las alianzas que fundaron el país, cuyos ecos perduran hasta hoy”, sintetiza Lojo.

Será una gran alegría que me acompañen! La entrada es libre. pic.twitter.com/ZIcoquY6wC — María Rosa Lojo (@MariaRosaLojo) May 25, 2023

Acompañarán a la escritora la diputada Cecilia Ferrero, la doctora en Letras Marcela Crespo Buiturón (investigadora del Conicet y crítica literaria que ha escrito sobre la obra de ficción de la homenajeada) y el doctor en Historia e investigador Ruy Farías, que trabajó con Lojo en un proyecto de investigación sobre los gallegos en el imaginario argentino. El hijo mayor de la escritora, Alfonso Beuter, estará a cargo del segmento musical del evento.

Tras la entrega del diploma y antes del brindis, Lojo dará un breve discurso. “Quiero preparar un pequeño texto porque la ocasión lo amerita, y la gente que me va a acompañar es muy querida -contó a este diario-. Esos momentos requieren que se digan ciertas cosas y voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda”.

