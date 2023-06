Argentina, 1983: una muestra reabre el primer cuarto oscuro de los últimos 40 años de democracia

escuchar

¿Quién ganará este año las elecciones del 30 de octubre de 1983? Una muestra organizada por el Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Di Tella celebra los 40 años de democracia en el país con una invitación a revivir la campaña electoral de aquellos comicios. Los visitantes pueden elegir entre los candidatos que interpelan desde los afiches en exhibición y emitir su voto simbólico con réplicas de boletas reales en un cuarto oscuro mientras un televisor transmite la cobertura del escrutinio que daría el triunfo a la candidatura de Raúl Alfonsín.

En las imágenes de propaganda, el líder de la Unión Cívica Radical (UCR) saluda con su icónico gesto de manos cruzadas entre eslóganes que miran al futuro. El mensaje de su oponente del Partido Justicialista (PJ), Ítalo Luder, aparece acompañado de reivindicaciones a Perón y Evita.

Bajo el título Argentina elige: la campaña electoral de 1983 en afiches, la muestra recrea un clima de época para reflexionar sobre el ejercicio de la democracia, las estrategias de comunicación política incorporadas desde entonces al terreno electoral y el rol de los medios en tiempos en que los trolls, los bots y las fake news no accionaban en campaña.

"Afíliese", uno de los cuatro ejes temáticos de la muestra, aborda la movilización y la reactivación de los partidos a través de afiches y fotografías Juana Guiñazu - UTDT

“La muestra busca rememorar lo fundante que fue el año ‘83 para la democracia argentina en un contexto de incertidumbre económica y de cuestionamientos al estado, rescatar el lugar que tuvieron los procedimientos democráticos en esa transición en que se empezaban a discutir nuevamente ideas en términos pluralistas”, señala la profesora de Historia de la Universidad Di Tella Camila Perochena.

En palabras de la cocuradora y profesora Geraldine Davies Lenoble, la exhibición permite, en tiempos de precampaña, complejizar el debate actual y la reflexión sobre la democracia, el papel de las elecciones, la comunicación política y su impacto y el vínculo entre representantes y representados. “Los afiches se presentan como ventanas a la época y disparadores a la reflexión actual”.

El sector "Proponga" exhibe propuestas y programas electorales trasladados a gráficas, jingles radiales y spots televisivos Juana Guiñazu - UTDT

El recorrido se estructura en cuatro ejes: Afíliese, espacio que aborda sobre la movilización y la reactivación de los partidos a través de afiches y fotografías; Proponga y debata, con propuestas y programas electorales trasladados a gráficas, jingles radiales y spots televisivos; Elija, alusivo al cierre de campaña y los resultados; y Vote, un cuarto oscuro delimitado por un biombo donde se da la opción de introducir en una urna un símil de boleta de época con el candidato del pasado elegido en tiempo presente.

Afiches del PJ y de la UCR Juana Guiñazu - UTDT

El material en exhibición forma parte de la colección de Manuel Mera, con aportes de Javier Zelaznik, y realza tres hitos históricos: el momento del fin de la dictadura, la introducción en la Argentina de las campañas presidenciales con estrategias y equipos de marketing y publicidad para la divulgación de las fórmulas, y el comienzo de los 40 años de democracia en el país.

“Los partidos habían estado proscriptos y había incertidumbre respecto a si se iban a poder celebrar elecciones o no, entonces mostramos fotos de movilizaciones de organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, del sector sindical y cultural, y estos afiches de los partidos que una vez que estuvo la Ley Electoral de Creación de Partidos muchos tuvieron que empezare a llamar a la afiliación y hacer campaña en la calle para reunir un mínimo de afiliados para poder concurrir”, señala la curadora.

Entre los documentos más conmovedores se destaca una solicitada de organismos de Derechos Humanos publicada en los diarios con la lista de todos los desaparecidos y bebés nacidos en cautiverio que deberían haber votado en el ‘83. “Estos objetos ponen en relieve que la democracia no es algo que se daba sino que intervenía una participación múltiple de varios sectores”, apunta Davies Lenoble.

Las solicitadas de artistas, empresarios y grupos civiles anunciando su apoyo a tal o cual candidato también pueden contemplarse en el recorrido, junto con los nombres de las pocas mujeres de esa elección candidatas a vicepresidentas por parte de tres partidos de izquierda: Silvia Susana Díaz por el MAS, Elisa Colombo por el FIP y Catalina Raymundo de Guagnini por el PO, así como Elva Roulet, candidata a vicegobernadora por la provincia de Buenos Aires por la UCR y primera mujer en ocupar un cargo ejecutivo. Entre 1983 y 2019, solo 11 mujeres, de 261 personas, ocuparon estos cargos en las provincias.

Solicitada presentada por organismos de Derechos Humanos en 1983 con un listado de los desaparecidos que no podrían votar en esas elecciones Juana Guiñazu - UTDT

Dentro de la muestra, se puede apreciar una urna del ‘83 y todas las boletas de esa elección, a la que concurrieron la UCR con la fórmula Alfonsín-Martínez, el Partido Justicialista con Lúder-Bittel y organizaciones como el Partido Intransigente, el Movimiento de Integración y Desarrollo, la Alianza Federal, la UCD, la Alianza Demócrata Socialista, el Partido Demócrata Cristiana, el Movimiento al Socialismo, el Socialista Popular, el Frente de Izquierda Popular y el Partido Obrero.

Exhibidas en la biblioteca de la Universidad, también se imprimen a diario en la Universidad Di Tella las tapas de LA NACION de la época. Con el título: Un día como hoy de 1983, este material recuerda lo que estaba pasando cada día de aquel año.

La implantación de estrategias políticas de comunicación en los años ‘80 se hace visible en el recorrido con afiches como los de la UCR, con unidad estética, la imagen del candidato en primer plano y lemas como Ahora Alfonsín: mensajes cortos, directos y una gran difusión en la televisión y la radio. “En contraste, en los avisos del PJ, donde había una interna muy grande, no hay una unidad estética, y sí lemas como Lucha y vuelve, mirando al pasado. También se muestra en la exposición el momento icónico en que Herminio Iglesias quema un cajón con las siglas de la UCR frente a todas las cámaras de televisión en el cierre de campaña, un error político en una campaña que se quería distanciar del concepto de la violencia del que se quería salir y que demuestra la importancia del uso de los medios en política”, remarca la curadora.

En el actual contexto de año electoral, la exposición invita a pensar la democracia desde la participación y la expresión de las distintas ideas. Dentro de este marco, la actividad estará acompañada estos días de visitas abiertas los domingos 4 y 11 de junio, junto con jornadas a cargo de historiadores e intelectuales que tratarán temas como la transición, la elección del 83 y la memoria y los derechos humanos.

Política, fútbol y música

En su ponencia, Camila Perochena partirá de las figuras de ex presidentes como Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Néstor Kirchner y Mauricio Macri para analizar cómo estos mandatarios construyeron “diferentes tipos de memoria que se relacionan con sus concepciones de la democracia”, adelanta.

El director del Departamento de Estudios Históricos y Sociales, Klaus Gallo, también intervendrá en las ponencias para hablar de la vinculación de la cultura popular con la política con referencias al fútbol y al rock en los ‘80 tras la vuelta a la democracia. “Se dan ambivalencias en ambos ámbitos: el éxito y la violencia, que se profundiza en el fútbol y con incidentes en eventos masivos como el primer Festival Rock and Pop del año 85 en Vélez, en el que participaron las bandas nacionales emblemáticas del momento: Soda Stereo, Charly García, Virus, Los abuelos de la nada, y extranjeras como Nina Hagen o INXS, con muchos registros de violencia, o el recital de The Cure en el 87 en Ferro”, señala el historiador. En el fútbol, añade, del 83 al 89 se registran 22 muertes, todas por violencia, “que se irá profundizando en los 90, con el legado hoy de que ya no pueden ir hinchas visitantes a los partidos. Es un punto de inflexión en la violencia en el fútbol vinculado a la aparición de las barras bravas como grupos más organizados y en connivencia con la política″, menciona.

Las jornadas de debate se realizarán este jueves y viernes con acceso libre en la Universidad. Los interesados podrán participar de la actividad de forma presencial o virtual a través de Zoom con inscripción previa.

Para agendar

Campus Di Tella (Av. Figueroa Alcorta 7350). Hasta el 16 de junio. Para visitas de colegios contactarse con: admisiones@utdt.edu