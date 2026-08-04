Mariana Ron asume como directora de Asuntos Culturales en Cancillería

Como había anticipado LA NACION, la especialista en gestión cultural e industrias creativas Mariana Ron (Buenos Aires, 1974) es la flamante responsable de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería (Dicul). Hasta finales de julio, se desempeñaba como coordinadora de Industrias Creativas en la gerencia de Promoción de Negocios Internacionales de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional que depende de la Secretaría General de la Presidencia. Ron, que no es diplomática de carrera, cuenta con el visto bueno de Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y la senadora Patricia Bullrich.

Como funcionaria del gobierno porteño, ocupó el cargo de directora del Centro Cultural San Martín entre diciembre de 2023 y julio de 2024. Y entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, dirigió el Centro Cultural Ricardo Rojas, donde trabajaba desde septiembre de 2010.

Licenciada en Artes Visuales por Universidad Nacional de las Artes y diplomada en Desarrollo Económico por la Universidad Torcuato Di Tella, Ron confirmó a LA NACION que estaba “desembarcando” en el nuevo cargo. “Lo hago tranquila, es un desafío muy importante”, dijo. Con más de veinte años de experiencia en gestión cultural en el sector público, se especializó en el diseño y la implementación de políticas culturales con proyección internacional y cooperación institucional.

Ron reemplaza a la directora interina Noelia Dutrey, que a su vez había tomado, por un breve periodo, el cargo en lugar de la embajadora María Alejandra Pecoraro que, a comienzos de año, tramitó su jubilación anticipada para dedicarse a las delicias del abuelazgo.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dicul articula la política cultural exterior, mediante la proyección internacional de la imagen argentina y la difusión de la cultura, la educación y la ciencia mediante sistemas de becas, festivales, el Programa Sur de apoyo a las traducciones, bienales de arte (como la de Venecia) y ferias del libro internacionales, como las de Bolonia y Frankfurt.