Cambios en la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería: asumió en forma interina Noelia Dutrey

Desde hace varios meses, la Dirección de Asuntos Culturales (Dicul) de la Cancillería tiene como directora interina a la cónsul cultural Noelia Dutrey (General Rodríguez, 1981). Reemplaza en forma provisoria a la embajadora María Alejandra Pecoraro, que decidió jubilarse a inicios de este año. Junto con una veintena de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en un decreto de 2024, el presidente Javier Milei había promovido a Dutrey como “Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase”.

Funcionaria diplomática de carrera, Dutrey se hará cargo de la Dicul hasta que el canciller Pablo Quirno nombre a un nuevo director. Cubrió la vacante debido a su trayectoria en cuestiones culturales. Ejerció como cónsul adjunta y encargada del área cultural en el Consulado de la República Argentina en Nueva York.

Noelia Dutrey es diplomática de carrera

En diálogo con LA NACION, la directora interina afirmó que continúan su marcha todos los programas que dependen del organismo, entre ellos, el Programa Sur de traducciones que, apenas asumido el gobierno libertario, fue “reperfilado” drásticamente, al igual que otros programas, al pasar de 319.000 dólares en 2023 a 33.500 dólares en 2024. El Programa Sur de traducciones -creado en 2009- subsidia traducciones de libros de autores argentinos en el extranjero. En 2024 fue reconocido con una mención especial por la Fundación Konex; en el acto de premiación, hubo críticas en voz alta al oficialismo por el recorte presupuestario.

Trascendió que en la Dicul podría ser designada directora la gestora cultural Mariana Ron, exdirectora del Centro Cultural San Martín, que actualmente coordina el área de Industrias Creativas en la Gerencia de Promoción de Negocios Internacionales de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, a cargo de Diego Sucalesa y bajo la órbita de Karina Milei.

Según reza la página web de Cancillería, la Dicul articula la política cultural exterior, mediante la proyección internacional de la imagen argentina y la difusión de la cultura, la educación y la ciencia en sistemas de becas, festivales, bienales de arte y ferias del libro.