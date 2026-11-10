Más de 200 escritoras francesas denuncian “sexismo” en los cinco principales premios de su país

Siguen las polémicas vinculadas con los premios literarios. En el portal del diario francés Libération, más de doscientas escritoras, entre ellas la premio Nobel de Literatura Annie Ernaux, Virginie Despentes y Anne Godard, denunciaron el viernes el “sexismo” de los cinco principales premios literarios franceses, que han sido otorgados solo a hombres.

“Expresamos nuestra indignación ante este sistema de premios literarios, cuyo funcionamiento, específico de Francia, no nos parece que refleje en absoluto la riqueza y la diversidad de la literatura que se escribe hoy en día”, señalan.

Los cinco premios literarios más importantes de la temporada de otoño en Francia reconoció obras de escritores: el Premio Goncourt fue para Philippe Jaenada por L’inconnue du quai de Javel, el Premio Renaudot para François-Henri Désérable por Le Palais, el Premio Femina para Yannick Haenel por La solitude des professeurs est infinie, el Premio Médicis para Philippe Vasset por Dans les grandes lignes y el Gran Premio de la Academia Francesa para Sébastien Lapaque por Le Rappel des oiseaux. En el Médicis competían seis escritoras y se premió al único hombre del listado de finalistas.

“Los jurados lograron la hazaña heroica de premiar solo a hombres –ironizan las escritoras–. Algo aún más heroico si se tiene en cuenta que se trataba de una temporada literaria que se había descrito como abierta [...] y que había muchos textos bellos e importantes escritos por mujeres, elogiados por la crítica y defendidos por libreros y lectores”.

Según las firmantes, “el antiguo sistema patriarcal de amiguismos sigue en pleno funcionamiento, y con mayor eficacia porque los miembros de los jurados de estos importantes premios son designados por cooptación y, en su mayoría, ejercen sus funciones de por vida”. Por este motivo, reclaman por la designación de “jurados rotativos y con paridad de género, que representen una verdadera diversidad editorial”.

En Francia, obtener un premio literario como el Goncourt o el Médicis asegura el éxito comercial. “Llamamos a los lectores a ir más allá del efecto ‘bandeau’ [en referencia a las fajas que se colocan en las portadas de los libros premiados], a confiar en bibliotecarios que recomiendan otros libros, con el fin de frustrar esta lógica de recompensas que hacen invisibles escritos necesarios e importantes, y a seguir manteniendo estos libros vivos”, remarcan.

La columna de opinión, que fue impulsada por la filósofa Camille Froidevaux-Metterie y las escritoras Louise Chennevière y Godard, también fue firmada por Louise Chennevière, Anne Berest, Adèle Yon, Emma Marsantes y Nadia Daam, entre otras. Algunas de las firmantes recibieron premios menos conocidos, como el Prix Décembre otorgado a Anne Godard por su novela autobiográfica Nous aussi y el Prix de Flore para Lucie Rico, por su novela Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer?