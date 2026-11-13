Tras su controvertida entrevista, el líder de Vox canceló su participación en un popular podcast y lo criticaron hasta los propios

MADRID.– En una semana marcada por la polémica entre los medios y la política españoles, el líder de Vox, Santiago Abascal, canceló su participación en uno de los podcast más populares del país después de exigir condiciones especiales sobre la grabación y la difusión de la conversación. La decisión llegó días después de su controvertida aparición en el programa La Revuelta y del descargo del conductor de El Hormiguero contra el presidente español, Pedro Sánchez.

El referente de la ultraderecha española tenía previsto participar el miércoles en The Wild Project, el programa del youtuber Jordi Wild, que cuenta con alrededor de ocho millones de suscriptores. La entrevista formaba parte de una serie de conversaciones con los principales candidatos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

SANTIAGO ABASCAL NO VENDRÁ A THE WILD PROJECT pic.twitter.com/kU4YSDyTEn — Jordi Wild (@JordiWild) November 11, 2026

Sánchez y Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y referente de la izquierda catalana, ya habían pasado por el estudio, mientras que Alberto Núñez Feijóo, presidente del conservador Partido Popular (PP) y principal líder de la oposición, tenía previsto grabar su participación al día siguiente.

Sin embargo, pocas horas antes de la cita, Vox comunicó que su candidato no asistiría. El motivo, según explicó la formación en un comunicado, fue la controversia generada por la entrevista que Abascal había concedido el lunes a David Broncano en La Revuelta. El partido acusó a RTVE -la televisión pública española, a la que pertenece La 1, que emite ese programa- y a la productora El Terrat de negarse a entregar o publicar los 40 minutos de grabación que habían quedado fuera de la emisión televisiva.

Abascal se toma una selfie con una simpatizante durante un acto de campaña previo a las elecciones en Logroño, en el noroeste de España CESAR MANSO - AFP

“Es triste no poder cumplir el cuatro de cuatro, es una falta de respeto a mi trabajo”, sostuvo Jordi Wild en su descargo, en el que aseguró haber dedicado varios días a preparar la conversación. También cuestionó que Vox pretendiera quedarse con los derechos de la grabación: “¿Qué gano yo censurando una entrevista, y más con Santiago Abascal, que es un personaje tan polarizante?”.

El reclamo de Vox y la respuesta del youtuber

El conflicto se desencadenó después de que Vox reclamara modificar las condiciones que había aceptado originalmente para participar del programa. Según explicó Wild en un video difundido en sus redes sociales, los equipos de los cuatro candidatos habían acordado que las conversaciones se publicarían sin modificaciones y que el material audiovisual quedaría bajo el control de la producción.

El partido de Abascal también había aceptado esas condiciones, aunque, de acuerdo con el conductor, había mostrado mayores reparos que el resto de las formaciones. Sin embargo, después de la participación del dirigente de Vox en La Revuelta, el partido comunicó que pretendía establecer nuevas garantías.

Vox consideró que la decisión del programa de Broncano de excluir un fragmento de la entrevista había vulnerado lo que entendía como las condiciones acordadas para la aparición de Abascal en el programa de la televisión pública. También cuestionó que su equipo no hubiera tenido la posibilidad de intervenir en la selección del contenido que finalmente llegó a los espectadores.

Abascal habla durante un acto de campaña previo a las elecciones en Logroño, en el noroeste de España CESAR MANSO - AFP

A partir de ese episodio, el partido anunció que dejaría de aceptar entrevistas en las que no tuviera garantías sobre la utilización posterior de las respuestas de sus dirigentes. Entre sus nuevas exigencias incluyó conservar los derechos audiovisuales de las grabaciones, disponer de una cámara propia y evitar que las conversaciones fueran editadas sin su intervención, algo que no es habitual en los medios.

El creador de contenido rechazó esa posibilidad y cuestionó que un dirigente político pretendiera imponer ese tipo de condiciones a un espacio periodístico. Su intención, sostuvo, era someterlo a una entrevista exigente, pero dentro de un marco de respeto.

La reacción de Wild fue especialmente significativa por la dimensión de su audiencia. Su canal de YouTube reúne alrededor de ocho millones de suscriptores y tiene una fuerte llegada entre el público masculino joven, un segmento que también forma parte de la disputa electoral de los partidos españoles.

Abascal saluda mientras se retira de un acto de campaña previo a las elecciones en Logroño, en el noroeste de España CESAR MANSO - AFP

La cancelación de Abascal provocó críticas incluso entre figuras del entorno digital afín a la derecha española. Vito Quiles cuestionó la estrategia electoral de Vox, mientras que Isaac Parejo, conocido como Infovlogger, calificó de absurda la exigencia de modificar las condiciones del encuentro a último momento. El creador de contenido El Xokas llegó a recomendar a sus seguidores que no votaran al partido.

El líder de Vox defendió la decisión el jueves, durante una entrevista en el programa Espejo Público. Aunque reconoció que Wild había sido perjudicado por lo ocurrido, descartó cualquier posibilidad de reconsiderar la cancelación. “Es la víctima de un error nuestro anterior”, afirmó. También reivindicó que su partido tuviera la valentía de asumir las críticas por una decisión que consideraba necesaria.

Una campaña atravesada por los medios

El episodio se suma a una semana de controversias alrededor de la relación entre los candidatos y los programas de entretenimiento. El presidente socialista, Pedro Sánchez, quedó en el centro de otra controversia después de rechazar las invitaciones de El Hormiguero, el programa que conduce Pablo Motos en Antena 3.

Sobre la memoria histórica y el franquismo



"Da igual cuál sea mi opinión sobre el franquismo. No voy a imponer a nuestros votantes una visión de nuestra historia."#LaRevuelta pic.twitter.com/m0VhjXkL6k — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 9, 2026

El presentador utilizó la apertura de su programa del miércoles por la noche para cuestionar la decisión del mandatario socialista y atribuirla a una falta de disposición para enfrentar preguntas incómodas. Motos enumeró distintos asuntos que, según explicó, quería plantearle al jefe del Ejecutivo, desde la respuesta del gobierno ante las catástrofes naturales hasta las controversias que afectan al oficialismo. Esa misma noche recibió a Feijóo, principal adversario de Sánchez en las próximas elecciones.

La entrevista de Abascal con Broncano, entretanto, había generado un revuelo particular. El dirigente llegó acompañado por simpatizantes de Vox y se encontró con un clima muy distinto al habitual del programa. La conversación estuvo atravesada por desacuerdos sobre la dictadura franquista, la inmigración, el aborto y la violencia de género. La emisión también dejó fuera las preguntas tradicionales del conductor sobre las finanzas y la vida sexual de sus invitados, cuyas respuestas se conocieron posteriormente a través de las redes de RTVE.

Con información de El País