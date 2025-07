Medios, plataformas y derechos de autor: una disputa urgente en la era de la IA

El vínculo entre los medios periodísticos y las grandes plataformas tecnológicas atraviesa hoy un momento de tensión. La utilización de contenido informativo por parte de buscadores, redes sociales y sistemas de inteligencia artificial generativa sin autorización ni compensación económica impacta de lleno en la sostenibilidad del periodismo profesional. En ese contexto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) organizó un nuevo conversatorio que reunió a especialistas de Brasil, Chile y Argentina para debatir sobre el rol de las plataformas, el uso no autorizado de contenido, los desafíos regulatorios y la necesidad de una estrategia común a nivel regional.

La charla, moderada por Diego Garazzi y con presencia de Martín Etchevers, presidente de ADEPA, puso el foco en un fenómeno creciente: el uso de contenido periodístico como insumo para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial generativa, sin que medie ninguna autorización ni compensación económica. El escenario, según coinciden los especialistas, reproduce prácticas abusivas que debilitan el ecosistema de medios y amplifican la concentración del poder informativo.

La primera en tomar la palabra fue Esther Borges, codirectora del Instituto Minas Program y coordinadora de investigación en Internet Lab, donde lidera proyectos sobre los impactos de la digitalización en la democracia, la participación social y el modo en que las sociedades gestionan la información. Borges expuso el caso brasileño y trazó un diagnóstico crítico: “El periodismo ha sido sistemáticamente desvalorizado por el modelo de negocios de las plataformas y de las empresas de inteligencia artificial, que utilizan sus contenidos sin autorización, sin transparencia y sin compensación”, sostuvo.

El punto central de su intervención fue el proyecto de ley 2338, actualmente en tratamiento en el Congreso brasileño. La iniciativa propone, entre otros aspectos, que las plataformas tecnológicas deban compensar económicamente el uso de contenidos protegidos por derecho de autor cuando estos son utilizados para entrenar sistemas de inteligencia artificial. “Es un avance necesario, aunque no suficiente. El copyright, por sí solo, no resolverá los problemas del periodismo”, advirtió Borges.

Desde Chile, la abogada Ximena Rojas -consultora del Banco Mundial y especialista en derecho de la libre competencia, mercados regulados y comercio internacional- detalló la demanda presentada en marzo de este año por el grupo COPESA (dueño de medios como La Tercera y La Cuarta) contra Google. “La demanda aborda dos temas: el uso abusivo de contenido periodístico y el abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad programática”, explicó.

“Lo que intentamos demostrar en la demanda es cómo Google se apropia del contenido producido por los medios: indexa, copia y reproduce información dentro de su propio ecosistema, presentándola como propia y haciendo que los medios compitan con su propio contenido dentro de la plataforma”.

Según Rojas, a esto se le suma el control que Google ejerce sobre la publicidad digital, que los medios dependen para monetizar sus contenidos. “Es un circulo vicioso: la plataforma se alimenta del contenido que toma de los medios, les quita visibilidad y, al mismo tiempo, controla el canal con el que intentan financiarse”, señaló.

Ante un sistema judicial lento y una dinámica tecnológica vertiginosa, Rojas sostuvo que es clave avanzar en regulaciones complementarias. Y remarcó la urgencia de una estrategia regional: “Un país como Chile no tiene fuerza suficiente para enfrentar a estos gigantes tecnológicos. Si no hay un frente latinoamericano coordinado, no veo una solución de largo plazo”.

En representación del caso argentino, el abogado Nicolás Novoa, especializado en medios de comunicación, propiedad intelectual, nuevas tecnologías, derechos de autor y derechos personalísimos, propuso analizar el conflicto desde los derechos de autor. Según explicó, en Argentina no hay antecedentes normativos específicos relacionados al conflicto entre los medios y la IA, pero la legislación y la doctrina ofrecen herramientas claras para proteger los contenidos producidos por los medios.

“Cualquier uso comercial de contenido periodístico, incluso si se trata de entrenar un sistema de inteligencia artificial, requiere autorización previa, reconocimiento del origen y remuneración. Esto es así por nuestra ley 11.723, por los tratados internacionales y por los principios que la jurisprudencia consolidó durante décadas”, sostuvo. Y agregó: “Cuando las plataformas utilizan ese contenido sin pagar, no solo se violan derechos individuales: se socava la sustentabilidad del periodismo profesional”.

Novoa también advirtió sobre el problema de fondo: la concentración del mercado publicitario en manos de las plataformas. Según expresó, se pueden aplicar parches legales, pero mientras las plataformas monopolicen la publicidad y usen contenido sin pagar, los medios seguirán perdiendo capacidad de acción. Y eso afectará directamente a la salud democrática.

Una mirada regional y los desafíos compartidos

Sobre el cierre, los tres expositores coincidieron en la necesidad de una coordinación latinoamericana frente a estos desafíos. “La problemática es común y las bases legales también lo son, aunque en la práctica tenemos una dificultad: América Latina no cuenta con una estructura institucional como la Unión Europea, que tiene un Parlamento con poder normativo”, apuntó Novoa. Borges sumó que en espacios como el Brics —donde Brasil ya participa— se están comenzando a dar discusiones clave sobre inteligencia artificial. “Si tuviéramos un frente común latinoamericano, podríamos tener más fuerza en la negociación”.

En un momento en que la inteligencia artificial acelera sus desarrollos y redefine las condiciones del ecosistema digital, la sostenibilidad del periodismo —y con ella, la calidad del debate público— se vuelve una preocupación urgente. “El periodismo no puede ser solo materia prima para la economía digital”, concluyó Borges. “Debe seguir siendo un espacio de pensamiento crítico, de pluralidad y un bien público”.