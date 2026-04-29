Conciertos y recitales gratis en CABA: la agenda para disfrutar de música y shows en mayo

Durante mayo, los espacios y Museos Nacionales dependientes de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina ofrecerán una variada programación de conciertos abiertos al público, con propuestas que abarcan distintos géneros musicales y pensadas para todas las edades.

Las actividades se desarrollarán en escenarios culturales destacados como el Palacio Libertad - Centro Cultural Domingo F. Sarmiento, el Centro Cultural Borges y diversos museos nacionales, con el objetivo de acercar la música en vivo a la comunidad y ampliar el acceso a la cultura en todo el país.

Leo Maslíah se va a presentar en el Palacio Libertad (Foto: argentina.gob.ar)

Centro Cultural Domingo Sarmiento - Palacio Libertad

El famoso centro cultural, ubicado en Sarmiento 151, CABA, contará con estos shows durante mayo:

Pierrot Lunaire y un estreno sudamericano, por el Ensamble Bracelet : Sábado 2 de mayo a las 18 h. Salón de Honor

: Sábado 2 de mayo a las 18 h. Salón de Honor Cantata Rea. Tango Coral por el Coro Nacional de Música Argentina: Sábado 2 de mayo a las 18 h. Salón de Honor

Tango Coral por el Coro Nacional de Música Argentina: Sábado 2 de mayo a las 18 h. Salón de Honor Clásica Generación Z: El lago de los cisnes y Suvenir para Rusia, por el cuarteto de guitarras Cuartetovsky : Domingo 3 de mayo a las 16 h. Salón de Honor

: Domingo 3 de mayo a las 16 h. Salón de Honor Tardes de Jazz: NBMV Quartet . Domingo 3 de mayo a las 18 h. Plaza Seca

. Domingo 3 de mayo a las 18 h. Plaza Seca Tardes de Canciones: Maca Mona Mu . Domingo 3 de mayo a las 18 h. Plaza Seca

. Domingo 3 de mayo a las 18 h. Plaza Seca Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín: Domingo 3 de mayo a las 19 h. Auditorio Nacional

Domingo 3 de mayo a las 19 h. Auditorio Nacional Canciones que cuentan el amor, por Jaquelina Livieri y Matias Chapiro : Miércoles 13 de mayo a las 14 h. Sala Argentina

: Miércoles 13 de mayo a las 14 h. Sala Argentina Estrenos y arreglos originales de música argentina por la ONMA y grandes invitados: Miércoles 13 de mayo a las 20 h. Auditorio Nacional

Conciertos del Mediodía del Mozarteum Argentino: Orquesta El Arranque : Miércoles 27 de mayo a las 14 h. Sala Argentina

: Miércoles 27 de mayo a las 14 h. Sala Argentina Otoño Tango. Black Rodríguez Méndez y Súper Sioux Orquesta: Jueves 21 de mayo a las 19 h. Plaza Seca

Luciano Tobaldi: Sábado 23 de mayo a las 18 h. Plaza Seca

Sábado 23 de mayo a las 18 h. Plaza Seca Mica Sancho con El tango desde el fin del mundo: Sábado 23 de mayo a las 19 h. Salón de Honor

con El tango desde el fin del mundo: Sábado 23 de mayo a las 19 h. Salón de Honor Anabella Zoch y Leandro Marquesano con Tangos para una copa de vino: Domingo 24 de mayo a las 18 h. Plaza Seca

con Tangos para una copa de vino: Domingo 24 de mayo a las 18 h. Plaza Seca Ullmann Cuarteto: Domingo 24 de mayo a las 18 h. Salón de Honor

Los shows son de distintos generos y propuestas musicales (Foto: argentina.gob.ar)

Orquesta Típica Sanz Souci : Lunes 25 de mayo a las 19 h. Sala Argentina

: Lunes 25 de mayo a las 19 h. Sala Argentina Nico Sorín: Jueves 28 de mayo a las 19 h. Auditorio Nacional

Jueves 28 de mayo a las 19 h. Auditorio Nacional Solo Contursi: Viernes 29 de mayo a las 19 h. Plaza Seca

Viernes 29 de mayo a las 19 h. Plaza Seca Pablo Mainetti Quinteto: Viernes 29 de mayo a las 20 h. Salón de Honor

Viernes 29 de mayo a las 20 h. Salón de Honor Orquesta Invisible: Sábado 30 de mayo a las 18 h. Plaza Seca

Sábado 30 de mayo a las 18 h. Plaza Seca Noelia Moncada: Sábado 30 de mayo a las 19 h. Salón de Honor

Sábado 30 de mayo a las 19 h. Salón de Honor La música de Néstor Marconi: Sábado 30 de mayo a las 20 h. Auditorio Nacional

Centro Cultural Borges

El centro cultural, que se encuentra en Viamonte 525, Capital Federal, contará con las presentaciones de:

Marcos Montes presenta “Un mundo guardado” : Sábado 2 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla

: Sábado 2 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla Argentina desde el piano: Domingo 3 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla

Domingo 3 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla Axel Krygier: Viernes 8 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla

Viernes 8 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla Ángel Sucheras: Viernes 15 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla

Viernes 15 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla Cármen Baliero: Viernes 22 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla

Viernes 22 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla Leo Maslíah: Viernes 29 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla

Viernes 29 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla Ciclo Antídoto en la Sala Astor Piazzolla: Mazé: jueves 7 de mayo a las 20 h; Paula Trama: jueves 14 de mayo a las 20 h; Camionero: jueves 21 de mayo a las 20 h, y El Nota: jueves 28 de mayo a las 20 h

Paula Trama se presentará en el Centro Cultural Borges (Foto: argentina.gob.ar)

Museo histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo

El museo ubicado en Bolívar 65, CABA, ofrecerá:

Patriotas, historia secreta de una revolución: Sábado 9 de mayo a las 16

Estancia de Jesús María

El centro cultural ubicado en Pedro de Oñate 246, Jesús María, Córdoba, tendrá el siguiente espectáculo:

Música en la Bodega: Dúo de guitarras: Domingo 10 de mayo a las 18h.