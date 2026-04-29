Conciertos y recitales gratis en CABA: la agenda para disfrutar de música y shows en mayo
El Palacio Libertad, el Centro Cultural Borges y varios museos nacionales abren sus puertas para ofrecer conciertos de distintos géneros musicales de forma gratuita y para todas las edades
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Durante mayo, los espacios y Museos Nacionales dependientes de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina ofrecerán una variada programación de conciertos abiertos al público, con propuestas que abarcan distintos géneros musicales y pensadas para todas las edades.
Las actividades se desarrollarán en escenarios culturales destacados como el Palacio Libertad - Centro Cultural Domingo F. Sarmiento, el Centro Cultural Borges y diversos museos nacionales, con el objetivo de acercar la música en vivo a la comunidad y ampliar el acceso a la cultura en todo el país.
Centro Cultural Domingo Sarmiento - Palacio Libertad
El famoso centro cultural, ubicado en Sarmiento 151, CABA, contará con estos shows durante mayo:
- Pierrot Lunaire y un estreno sudamericano, por el Ensamble Bracelet: Sábado 2 de mayo a las 18 h. Salón de Honor
- Cantata Rea. Tango Coral por el Coro Nacional de Música Argentina: Sábado 2 de mayo a las 18 h. Salón de Honor
- Clásica Generación Z: El lago de los cisnes y Suvenir para Rusia, por el cuarteto de guitarras Cuartetovsky: Domingo 3 de mayo a las 16 h. Salón de Honor
- Tardes de Jazz: NBMV Quartet. Domingo 3 de mayo a las 18 h. Plaza Seca
- Tardes de Canciones: Maca Mona Mu. Domingo 3 de mayo a las 18 h. Plaza Seca
- Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín: Domingo 3 de mayo a las 19 h. Auditorio Nacional
- Canciones que cuentan el amor, por Jaquelina Livieri y Matias Chapiro: Miércoles 13 de mayo a las 14 h. Sala Argentina
- Estrenos y arreglos originales de música argentina por la ONMA y grandes invitados: Miércoles 13 de mayo a las 20 h. Auditorio Nacional
- Conciertos del Mediodía del Mozarteum Argentino: Orquesta El Arranque: Miércoles 27 de mayo a las 14 h. Sala Argentina
- Otoño Tango. Black Rodríguez Méndez y Súper Sioux Orquesta: Jueves 21 de mayo a las 19 h. Plaza Seca
- Luciano Tobaldi: Sábado 23 de mayo a las 18 h. Plaza Seca
- Mica Sancho con El tango desde el fin del mundo: Sábado 23 de mayo a las 19 h. Salón de Honor
- Anabella Zoch y Leandro Marquesano con Tangos para una copa de vino: Domingo 24 de mayo a las 18 h. Plaza Seca
- Ullmann Cuarteto: Domingo 24 de mayo a las 18 h. Salón de Honor
- Orquesta Típica Sanz Souci: Lunes 25 de mayo a las 19 h. Sala Argentina
- Nico Sorín: Jueves 28 de mayo a las 19 h. Auditorio Nacional
- Solo Contursi: Viernes 29 de mayo a las 19 h. Plaza Seca
- Pablo Mainetti Quinteto: Viernes 29 de mayo a las 20 h. Salón de Honor
- Orquesta Invisible: Sábado 30 de mayo a las 18 h. Plaza Seca
- Noelia Moncada: Sábado 30 de mayo a las 19 h. Salón de Honor
- La música de Néstor Marconi: Sábado 30 de mayo a las 20 h. Auditorio Nacional
Centro Cultural Borges
El centro cultural, que se encuentra en Viamonte 525, Capital Federal, contará con las presentaciones de:
- Marcos Montes presenta “Un mundo guardado”: Sábado 2 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla
- Argentina desde el piano: Domingo 3 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla
- Axel Krygier: Viernes 8 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla
- Ángel Sucheras: Viernes 15 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla
- Cármen Baliero: Viernes 22 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla
- Leo Maslíah: Viernes 29 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla
- Ciclo Antídoto en la Sala Astor Piazzolla: Mazé: jueves 7 de mayo a las 20 h; Paula Trama: jueves 14 de mayo a las 20 h; Camionero: jueves 21 de mayo a las 20 h, y El Nota: jueves 28 de mayo a las 20 h
Museo histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo
El museo ubicado en Bolívar 65, CABA, ofrecerá:
- Patriotas, historia secreta de una revolución: Sábado 9 de mayo a las 16
Estancia de Jesús María
El centro cultural ubicado en Pedro de Oñate 246, Jesús María, Córdoba, tendrá el siguiente espectáculo:
- Música en la Bodega: Dúo de guitarras: Domingo 10 de mayo a las 18h.
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