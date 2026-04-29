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Conciertos y recitales gratis en CABA: la agenda para disfrutar de música y shows en mayo

El Palacio Libertad, el Centro Cultural Borges y varios museos nacionales abren sus puertas para ofrecer conciertos de distintos géneros musicales de forma gratuita y para todas las edades

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La Secretaría de Cultura de presenta diversas propuedas culturales (Foto: argentina.gob.ar)
La Secretaría de Cultura de presenta diversas propuedas culturales (Foto: argentina.gob.ar)

Durante mayo, los espacios y Museos Nacionales dependientes de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina ofrecerán una variada programación de conciertos abiertos al público, con propuestas que abarcan distintos géneros musicales y pensadas para todas las edades.

Las actividades se desarrollarán en escenarios culturales destacados como el Palacio Libertad - Centro Cultural Domingo F. Sarmiento, el Centro Cultural Borges y diversos museos nacionales, con el objetivo de acercar la música en vivo a la comunidad y ampliar el acceso a la cultura en todo el país.

Leo Maslíah se va a presentar en el Palacio Libertad (Foto: argentina.gob.ar)
Leo Maslíah se va a presentar en el Palacio Libertad (Foto: argentina.gob.ar)

Centro Cultural Domingo Sarmiento - Palacio Libertad

El famoso centro cultural, ubicado en Sarmiento 151, CABA, contará con estos shows durante mayo:

  • Pierrot Lunaire y un estreno sudamericano, por el Ensamble Bracelet: Sábado 2 de mayo a las 18 h. Salón de Honor
  • Cantata Rea. Tango Coral por el Coro Nacional de Música Argentina: Sábado 2 de mayo a las 18 h. Salón de Honor
  • Clásica Generación Z: El lago de los cisnes y Suvenir para Rusia, por el cuarteto de guitarras Cuartetovsky: Domingo 3 de mayo a las 16 h. Salón de Honor
  • Tardes de Jazz: NBMV Quartet. Domingo 3 de mayo a las 18 h. Plaza Seca
  • Tardes de Canciones: Maca Mona Mu. Domingo 3 de mayo a las 18 h. Plaza Seca
  • Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín: Domingo 3 de mayo a las 19 h. Auditorio Nacional
  • Canciones que cuentan el amor, por Jaquelina Livieri y Matias Chapiro: Miércoles 13 de mayo a las 14 h. Sala Argentina
  • Estrenos y arreglos originales de música argentina por la ONMA y grandes invitados: Miércoles 13 de mayo a las 20 h. Auditorio Nacional
  • Conciertos del Mediodía del Mozarteum Argentino: Orquesta El Arranque: Miércoles 27 de mayo a las 14 h. Sala Argentina
  • Otoño Tango. Black Rodríguez Méndez y Súper Sioux Orquesta: Jueves 21 de mayo a las 19 h. Plaza Seca
  • Luciano Tobaldi: Sábado 23 de mayo a las 18 h. Plaza Seca
  • Mica Sancho con El tango desde el fin del mundo: Sábado 23 de mayo a las 19 h. Salón de Honor
  • Anabella Zoch y Leandro Marquesano con Tangos para una copa de vino: Domingo 24 de mayo a las 18 h. Plaza Seca
  • Ullmann Cuarteto: Domingo 24 de mayo a las 18 h. Salón de Honor
Los shows son de distintos generos y propuestas musicales (Foto: argentina.gob.ar)
Los shows son de distintos generos y propuestas musicales (Foto: argentina.gob.ar)
  • Orquesta Típica Sanz Souci: Lunes 25 de mayo a las 19 h. Sala Argentina
  • Nico Sorín: Jueves 28 de mayo a las 19 h. Auditorio Nacional
  • Solo Contursi: Viernes 29 de mayo a las 19 h. Plaza Seca
  • Pablo Mainetti Quinteto: Viernes 29 de mayo a las 20 h. Salón de Honor
  • Orquesta Invisible: Sábado 30 de mayo a las 18 h. Plaza Seca
  • Noelia Moncada: Sábado 30 de mayo a las 19 h. Salón de Honor
  • La música de Néstor Marconi: Sábado 30 de mayo a las 20 h. Auditorio Nacional

Centro Cultural Borges

El centro cultural, que se encuentra en Viamonte 525, Capital Federal, contará con las presentaciones de:

  • Marcos Montes presenta “Un mundo guardado”: Sábado 2 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla
  • Argentina desde el piano: Domingo 3 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla
  • Axel Krygier: Viernes 8 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla
  • Ángel Sucheras: Viernes 15 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla
  • Cármen Baliero: Viernes 22 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla
  • Leo Maslíah: Viernes 29 de mayo a las 20 h. Sala Astor Piazzolla
  • Ciclo Antídoto en la Sala Astor Piazzolla: Mazé: jueves 7 de mayo a las 20 h; Paula Trama: jueves 14 de mayo a las 20 h; Camionero: jueves 21 de mayo a las 20 h, y El Nota: jueves 28 de mayo a las 20 h
Paula Trama se presentará en el Centro Cultural Borges (Foto: argentina.gob.ar)
Paula Trama se presentará en el Centro Cultural Borges (Foto: argentina.gob.ar)

Museo histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo

El museo ubicado en Bolívar 65, CABA, ofrecerá:

  • Patriotas, historia secreta de una revolución: Sábado 9 de mayo a las 16

Estancia de Jesús María

El centro cultural ubicado en Pedro de Oñate 246, Jesús María, Córdoba, tendrá el siguiente espectáculo:

  • Música en la Bodega: Dúo de guitarras: Domingo 10 de mayo a las 18h.
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