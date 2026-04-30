La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del jueves 30 de abril

A las 16

Contar la dictadura a nuevas generaciones. La escritora Mónica Zwaig presenta en la 50° edición de la Feria Avisale a mi mamá: la dictadura para adolescentes, una novela que cruza ciencia ficción, inteligencia artificial y memoria para proponer nuevas formas de narrar el pasado reciente. Participan Juan Pablo Dellacha, que ilustrará en vivo, y Mora Caamaño Jara. En la Sala Zona Futuro, Pabellón Amarillo.

A las 17.30

El exilio como experiencia y relato. La escritora Clara Obligado presenta Exilio, una obra que revisita esa experiencia desde la ficción y la memoria, a partir de su propia historia y la de quienes debieron abandonar el país durante la última dictadura. Coordina Silvina Friera. En la Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo.

Lecturas y Escrituras en Argentina, Mesa III. La mesa propone revisar las transformaciones de la literatura argentina en los años 90 y la crisis de 2001, a partir de la aparición de nuevas formas y sensibilidades. Participan Martín Kohan, Carlos Gamerro, Elsa Drucaroff y Gloria Peirano. Coordina Patricia Kolesnicov. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

Martín Kohan compartirá mesa de diálogo junto con Carlos Gamerro, Elsa Drucaroff y Gloria Peirano Soledad Aznarez

Borges, entre biógrafos. A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, la mesa propone un diálogo sobre su vida y sus lecturas a partir del trabajo de sus biógrafos. Participan Lucas Adur y Alejandro Vaccaro. En la Sala Rodolfo Walsh, Pabellón Amarillo.

A las 18.30

Belleza, cuerpos y horror. A partir de la película La hermanastra fea, Tamara Tenenbaum y Maia Debowicz conversan sobre el body horror en el cine como una forma de reescribir cuentos clásicos y cuestionar los mandatos de género. Participa Roberto Chuit Roganovich. En la Sala Zona Futuro, Pabellón Amarillo.

A las 19

Lecturas y Escrituras en Argentina, Mesa IV. La mesa propone debatir el lugar de autores y lectores en un ecosistema cultural atravesado por cambios en la industria del libro. Participan Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, María Inés Krimer y Jorge Consiglio. Coordina Patricio Zunini. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

Literatura, memoria y territorio. La mesa propone pensar los vínculos entre escritura, memoria y justicia a partir de las formas en que el territorio se inscribe en la literatura. Participa Dolores Reyes. Coordina Fabiana Scherer. En la Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco.

Claudia Piñeiro estará en el ciclo de Lecturas y Escrituras en Argentina Alejandra López

A las 19.30

Escritoras pioneras y enseñanza. La actividad propone recuperar la figura de autoras que también fueron maestras y pensaron la educación como espacio de transformación, a partir de lecturas e intervenciones inspiradas en textos de Juana Manso, Gabriela Mistral, Rosa Guerra y Alfonsina Storni. Participa Milena Bracciale. En la Sala Zona Explora, Pabellón Amarillo.

A las 20

Borges, en clave homenaje. A 40 años de su muerte, la obra de Jorge Luis Borges vuelve a ser celebrada en una actividad que recupera su legado y su vigencia en la literatura contemporánea. Organizado por Penguin Random House. En la Sala Julio Cortázar, Pabellón Amarillo.