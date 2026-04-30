La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del jueves 30 de abril
Hoy habrá dos mesas de diálogo sobre escritura y literatura en dictadura, y dos actividades con la figura de Jorge Luis Borges como eje central
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A las 16
Contar la dictadura a nuevas generaciones. La escritora Mónica Zwaig presenta en la 50° edición de la Feria Avisale a mi mamá: la dictadura para adolescentes, una novela que cruza ciencia ficción, inteligencia artificial y memoria para proponer nuevas formas de narrar el pasado reciente. Participan Juan Pablo Dellacha, que ilustrará en vivo, y Mora Caamaño Jara. En la Sala Zona Futuro, Pabellón Amarillo.
A las 17.30
El exilio como experiencia y relato. La escritora Clara Obligado presenta Exilio, una obra que revisita esa experiencia desde la ficción y la memoria, a partir de su propia historia y la de quienes debieron abandonar el país durante la última dictadura. Coordina Silvina Friera. En la Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo.
Lecturas y Escrituras en Argentina, Mesa III. La mesa propone revisar las transformaciones de la literatura argentina en los años 90 y la crisis de 2001, a partir de la aparición de nuevas formas y sensibilidades. Participan Martín Kohan, Carlos Gamerro, Elsa Drucaroff y Gloria Peirano. Coordina Patricia Kolesnicov. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.
Borges, entre biógrafos. A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, la mesa propone un diálogo sobre su vida y sus lecturas a partir del trabajo de sus biógrafos. Participan Lucas Adur y Alejandro Vaccaro. En la Sala Rodolfo Walsh, Pabellón Amarillo.
A las 18.30
Belleza, cuerpos y horror. A partir de la película La hermanastra fea, Tamara Tenenbaum y Maia Debowicz conversan sobre el body horror en el cine como una forma de reescribir cuentos clásicos y cuestionar los mandatos de género. Participa Roberto Chuit Roganovich. En la Sala Zona Futuro, Pabellón Amarillo.
A las 19
Lecturas y Escrituras en Argentina, Mesa IV. La mesa propone debatir el lugar de autores y lectores en un ecosistema cultural atravesado por cambios en la industria del libro. Participan Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, María Inés Krimer y Jorge Consiglio. Coordina Patricio Zunini. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.
Literatura, memoria y territorio. La mesa propone pensar los vínculos entre escritura, memoria y justicia a partir de las formas en que el territorio se inscribe en la literatura. Participa Dolores Reyes. Coordina Fabiana Scherer. En la Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco.
A las 19.30
Escritoras pioneras y enseñanza. La actividad propone recuperar la figura de autoras que también fueron maestras y pensaron la educación como espacio de transformación, a partir de lecturas e intervenciones inspiradas en textos de Juana Manso, Gabriela Mistral, Rosa Guerra y Alfonsina Storni. Participa Milena Bracciale. En la Sala Zona Explora, Pabellón Amarillo.
A las 20
Borges, en clave homenaje. A 40 años de su muerte, la obra de Jorge Luis Borges vuelve a ser celebrada en una actividad que recupera su legado y su vigencia en la literatura contemporánea. Organizado por Penguin Random House. En la Sala Julio Cortázar, Pabellón Amarillo.
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