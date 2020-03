Como medida preventiva por el coronavirus, la española María Dueñas no vendrá a Buenos Aires esta semana Fuente: Archivo

La best seller española María Dueñas , autora de El tiempo entre costuras y Misión Olvido , ambas publicadas por la editorial Planeta en toda Hispanoamérica, no vendrá a Buenos Aires esta semana. Los responsables del Festival LEER, Literatura junto al Río, comunicaron ayer que como medida preventiva por el coronavirus la escritora no participará de la tercera edición del festival, que tendrá lugar desde el sábado próximo. Ese día, Dueñas iba a participar de una conferencia y una mesa debate sobre novelas románticas en el encuentro coorganizado por la Subsecretaría de Cultura de San Isidro, a cargo de Eleonora Jaureguiberry, y el editor de Notanpuan, Fernando Pérez Morales. El sábado a las 18:30, el panel del que participarán Florencia Canale, Gabriela Margall, Patricia Kolesnicov y Ana Wajszczuk no contará con su presencia a causa del Covid-19. En su reemplazo, la escritora, actriz y cantante cordobesa Camila Sosa Villada, autora de la novela Las malas , ocupará los horarios que dejó vacantes la narradora española.

"Como medida preventiva frente al coronavirus , Grupo Planeta decidió suspender el viaje de la escritora española María Dueñas al país en el marco de Festival LEER", informó el parte oficial. Sigue en pie la participación del escritor costarricense Luis Chaves, el otro invitado internacional al festival sanisidrense, cuyo arribo al aeropuerto de Ezeiza está previsto para este jueves. Hasta ahora, Costa Rica no figura en la lista de los países a cuyos viajeros se les recomienda hacer una cuarentena a su llegada a la Argentina. "Mañana nos montamos en el avión rumbo a Buenos Aires", confirmó Chaves a LA NACION . Seix Barral acaba de lanzar en la Argentina su crónica Vamos a tocar el agua , que el autor presentará en la librería Eterna Cadencia pasado mañana. En San Isidro, Chaves leerá y recitará poemas el sábado, a las 19, y brindará una clase magistral el domingo, a las 16.

Las editoriales están a la expectativa de las decisiones de la Fundación El Libro, organizadora de la feria, que al momento mantiene su fecha de apertura el 30 de abril Fuente: Archivo

Con miras a la Feria del Libro

El coronavirus no es tema de debate solo en despachos ministeriales. También en editoriales y oficinas de la Fundación El Libro, organizadora del máximo evento cultural local, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se habla sobre las inquietudes que despierta el inicio de la feria, previsto para el jueves 30 de abril. A diferencia de lo que ocurrió en ferias del libro en el hemisferio norte , donde las editoriales desertaron de forma masiva, aquí se aguarda la decisión de los organizadores y, en última instancia, del Gobierno nacional y de la ciudad.

Consultados por LA NACION , representantes de Grupo Planeta, Penguin Random House, El Ateneo y Riverside, que publican y distribuyen obras de escritores internacionales cuya visita está prevista para la próxima edición de la FIL porteña, confirmaron que están a la expectativa de lo que decida Fundación El Libro. La mayoría de los sellos tiene los espacios contratados en La Rural desde noviembre y los stands casi listos. "Claramente, vamos a tomar medidas de prevención si se hace la Feria; mientras tanto, estamos trabajando en la preparación de eventos y la agenda con autores", indicó la directora editorial de El Ateneo, Marcela Luza. "Hasta ahora no tenemos ninguna indicación de la Fundación ni de las cámaras del sector", agregó.

Los escritores españoles Arturo Pérez-Reverte, Javier Cercas , Santiago Posteguillo y Javier Ruescas, la italiana residente en Estados Unidos Claudia Durastanti y la catalana Irene Solá figuran en la lista de escritores que viajarían a Buenos Aires al inicio del otoño.

Por su parte, los responsables de la Fundación El Libro siguen atentos las indicaciones oficiales. "Estamos en evaluación permanente y en consultas variadas todo el tiempo", señalaron. Las noticias sobre el brote de coronavirus cambian día a día.