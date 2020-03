Por el coronavirus se cancelan varias Ferias del Libro en el hemisferio norte

La feria de Leipzig, vacía Crédito: Jan Woitas/dpa

A fines del mes pasado, se aplazó la fecha de inicio de la prestigiosa Feria del Libro Infantil de Bolonia, que debía abrir sus puertas en esa ciudad italiana el 30 de marzo. Ayer, se canceló la Feria del Libro de París, cuya apertura estaba prevista para fin de marzo, y hoy se canceló la Feria del Libro de Leipzig, en Alemania, un día después de la confirmación del primer caso de coronavirus en el estado federado de Sajonia. En estos días, a causa de la deserción masiva de editoriales de todo el mundo pende de un hilo el inicio de la Feria del Libro de Londres, que se inauguraría el próximo martes. La causa es bien conocida: la cautela ante el brote de coronavirus (Covid-19) que se esparce por el mundo desde el 31 de diciembre del año pasado.

En la Argentina, representantes de dos de los grandes grupos transnacionales (Penguin Random House y Planeta) confirmaron que su personal no participará de la Feria del Libro de Londres. "A modo de cuidado, sugieren evitar viajar, no específicamente a Londres, sino en general", se informa desde la filial local del Grupo Planeta. Fuentes de Penguin Random House confirmaron que en esa empresa la recomendación es la misma: no subirse a aviones que tengan como destino ciudades del hemisferio norte. La Feria del Libro de Londres es epicentro de negociaciones y ventas de derechos de publicación de libros así como también de contenidos para canales periodísticos, audiovisuales, cinematográficos y digitales.

Por ahora, las agendas de editores y agentes que intentaron en los últimos días concertar citas con colegas en ciudades europeas quedaron con las páginas en blanco. Se postergan, en especial, los encuentros con personas que viajan desde China e Italia, dos de los países más castigados por el virus.

Está previsto que la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que organiza la Fundación El Libro en La Rural, se inaugure el jueves 30 de abril. Consultado por LA NACION, el director institucional de la Fundación, el escritor Oche Califa, señaló que por ahora estaban a la expectativa. "Oportunamente, será la política gubernamental la que determine qué acciones deben tomarse, más allá de las preventivas -afirmó-. Estamos a la espera de esas indicaciones". Como pasa con los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, los de la FIL de Bogotá (que abrirá sus puertas el 21 de abril) siguen adelante con los preparativos.

A favor (y a la vez en contra) de la Feria del Libro de Buenos Aires, se puede decir que es, todavía, un acontecimiento cultural con gran asistencia de público local más que la sede de negocios de alcance internacional. No obstante, en los últimos años se ha recibido mayor cantidad de visitas de editores y agentes de varios países a la búsqueda de talentos y contenidos.

Ante el primer caso de coronavirus detectado en la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, declaró que se intentará que la enfermedad no se generalice. "Si sucediera -agregó-, el sistema se encuentra en su máxima sensibilidad para enfrentarlo". El primer capítulo de la novela de suspenso del coronavirus en la Argentina se empezó a escribir esta tarde.