Noches estelares. La foto de un argentino seleccionada entre las mejores de la Vía Láctea

“Lo mismo da / que sea la Vía Láctea / o una procesión que asciende en pos de la verdad”, escribió el poeta chileno Vicente Huidobro en Altazor. Al ver las imágenes de la sexta edición de “Milky Way Photographer of the Year” (Fotógrafo del año de la Vía Láctea) de la página web Capture the Atlas, del fotógrafo español Dan Zafra, se experimenta algo parecido. A finales de mayo, Zafra comparte con el público que ama las estrellas, la fotografía y los viajes las veinticinco mejores imágenes de la Vía Láctea. Una de las fotos seleccionadas, por segundo año consecutivo, es del astrofotógrafo argentino Gonzalo Santile (Buenos Aires, 1973).

"La astroexperiencia de La Palma", del alemán Jakob Sahner; "La Palma y las islas Canarias son ideales para la astrofotografía debido a las nubes de vientos alisios que se sitúan a unos mil metros", dice el fotógrafo Capture the Atlas

La compilación tiene como objetivo inspirar y compartir la belleza de la galaxia. En la lista de este año se incluyen fotos tomadas en dieciséis países -España, Chile, la Argentina, Suiza, Eslovenia, Hungría, Bulgaria, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Madagascar, Namibia, Yemen, Irán, Perú e Indonesia- por veinticinco fotógrafos de distintas nacionalidades. Zafra seleccionó las veinticinco mejores fotos entre más de tres mil, no solo por la belleza de la fotografía sino por calidad, la técnica y la inspiración de las tomas. Cada imagen seleccionada está acompañada de un testimonio del astrofotógrafo e información sobre el equipo utilizado.

“El espectáculo de luces de la catedral”, de la ucraniana Roksolyana Hilevych; "Fue la primera y única vez que vi un meteoro tan brillante. Iluminó todo a su alrededor, haciendo que pareciera que es de día durante unos segundos" Capture the Atlas

“Tengo el orgullo de haber sido elegido por segundo año consecutivo en este grupo selecto de veinticinco astrofotógrafos con una foto de Cafayate, en Salta, en la zona de Las Ventanas, muy conocida para el turismo en horarios diurnos. ¡De noche la cosa cambia y mucho!”, dice Santile a LA NACION desde Villa Carlos Paz, donde reside. “Ser astrofotógrafo es un hobby que llena de placer, pero es duro, por lo menos para mí, ya que lo hago todo a pulmón y no cuento con patrocinios. Cada equipo que fui incorporando fue con gran esfuerzo, pero me permitió obtener mejores resultados y mejores cielos al revelar”.

Su objetivo principal es disfrutar. “Y mostrar los paisajes maravillosos de la Argentina desde otro ángulo, el nocturno, la soledad de la noche y la espectacularidad de los cielos sin contaminación lumínica, sobre todo del noroeste -agrega-. Es una tarea ardua porque hay una planificación previa, viajar muchos kilómetros en auto y luego a pie para llegar a lugares recónditos y ejecutar la idea que uno tiene en mente, usando el equipo del que disponemos”. Da una recomendación: “Siempre estamos librados al azar de las condiciones climáticas, pero si se hace una buena planificación meteorológica los riesgos disminuyen; solo hay que animarse; con pasión y esfuerzo las cosas se logran”.

Para capturar su toma, Santile llegó antes de la “hora azul” (cuando no hay ni luz del día ni completa oscuridad). “En cuanto aparecieron las primeras estrellas, con algo de luz aún brillando en el paisaje, tomé las imágenes para el primer plano. Después de eso, cuando estaba completamente oscuro, tomé las fotos verticales del cielo”, cuenta.

“Un cielo lleno de estrellas en la Patagonia”, del alemán Burak Esenbey; "Capturar esta imagen cumplió dos de mis mayores objetivos: tomar mi primera imagen de la Vía Láctea en el hemisferio sur y tomar esa imagen en la Patagonia" Capture the Atlas

Participó de varios concursos con sus fotos. “Obtuve resultados increíbles casi de inmediato y he dado a conocer mi trabajo a nivel global gracias a mi podio en el Mundial de Fotografía Sony Awards 2022, pero el placer mayor es ser reconocido por los mejores fotógrafos de astropaisaje -revela-. Ser elegido por Capture the Atlas es un reconocimiento de tus pares que no tiene precio, aprendo de ellos cada día y me inspiran a mejorar”.

“El paisaje que quería ver”, del japonés Mitsuhiro Okabe; "El monte Fuji, el símbolo icónico de Japón, domina el telón de fondo de esta imagen, ambientada durante la temporada de los cerezos en flor" Capture the Atlas

En diálogo con LA NACION, Zafra, editor de Capture the Atlas, destaca que la Argentina ofrece algunas de las mejores localizaciones para fotografiar el firmamento en todo el continente americano. “Zonas alejadas de la contaminación lumínica, a gran altitud, y con una atmósfera muy limpia sumadas a paisajes con formaciones únicas configuran el sueño perfecto de cualquier astrofotógrafo -detalla-. Aunque hay regiones mucho más explotadas en cuanto a astroturismo en Sudamérica, no me cabe duda de que ciertas zonas de la Argentina cada vez van a ser más reconocidas, y en gran parte gracias al trabajo de astrofotógrafos como Gonzalo”.

“La Noche del Huayhuash”, del peruano José D. Riquelme; "La cordillera de Huayhuash, ubicada en la región andina de Perú, alberga impresionantes paisajes con montañas y lagos, que ofrecen oportunidades únicas para capturar la Vía Láctea en todo su esplendor" Capture the Atlas

La calidad de la imagen, la historia detrás de la toma y la capacidad de inspirar de las fotografías son los principales factores para seleccionar las imágenes. En su página web, se brindan claves para los fotógrafos que quieren fotografiar la Vía Láctea y acerca el universo al público general para aprender y descubrir más sobre el refulgente manto de estrellas.

“Los ojos del universo”, del búlgaro Mihail Minkov; "Este panorama combinado en el tiempo de 360 ​​grados nos muestra cómo se verían los dos arcos de la Vía Láctea en verano y en invierno" Capture the Atlas

La temporada de Vía Láctea abarca de febrero a octubre en el hemisferio norte y de enero a noviembre en el hemisferio sur. “Los mejores momentos para verla y fotografiarla se dan en mayo y junio”, remarca Zafra.

“El tren de la noche”, del alemán Alexander Forst; "Detener el movimiento es algo común en la fotografía. No es tan común en la fotografía nocturna, donde los movimientos se convierten en largas líneas abstractas debido al largo tiempo de exposición" Capture the Atlas

El otro requisito para maravillarse con la Vía Láctea son cielos oscuros y distantes de la contaminación lumínica. Por eso, se recomienda alejarse de las ciudades y otros centros de contaminación y visitar áreas con una mayor elevación. El editor de Capture the Atlas ha establecido un calendario con los mejores días de visualización de la Vía Láctea en 2023 y los mejores lugares del mundo dónde ver la Vía Láctea. Más fotos celestiales e información en la cuenta de Instagram de Capture the Atlas (capturetheatlas).