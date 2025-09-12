Nora Iniesta por 3: “Son ramas diversas de un mismo tronco”

“Son proyectos bien distintos que ven la luz en simultáneo por puro azar; ramas diversas de un mismo tronco”, dice la artista Nora Iniesta a LA NACION sobre una florescencia triple que coincide en la antesala de la primavera. Por un lado, la reciente inauguración de la muestra Las afinidades electivas en la galería Biga (Arenales 1181), al cuidado de Rodrigo Alonso, con trabajos recientes de la infatigable hacedora de imágenes; su participación en la exposición de fotografía Tierra viva. Cultura y colores de América Latina, organizada por la embajada argentina en Indonesia, en Jakarta, con escenas en celeste y blanco, y un collage filigranado para el programa de la ópera I Puritani, de Vincenzo Bellini, que se estrena este sábado a las 20 en el Teatro Colón. El original pasó a formar parte de la colección del teatro.

De Goethe a "Femirama", Nora Iniesta expone trabajos recientes en la galería Biga Albano Garcia

En Las afinidades electivas, “una celebración de lo cotidiano transformado en símbolo” (sintetiza Alonso), se reúne la producción reciente de la artista, con obras en papel, collages y objetos ensamblados. El “método Iniesta” se guía por el color, la forma y la sensibilidad.

Forma, color y sensibilidad forman parte del "método Iniesta" Albano Garcia

“Es una conjunción de mi día a día que se configura entre el recuerdo, lo transitado y la memoria, e imágenes de la historia del arte y otras encontradas en revistas de época -cuenta-. Trabajé con ejemplares de revistas Femirama archivadas por mi madre, y en un par de obras con materiales que, al cierre de una empresa de diseño textil y moda, vinieron a parar a mi estudio: muestrarios de hilos y lana que hoy son obra”. La muestra se puede visitar de lunes a viernes en Biga, hasta el 20 de octubre.

Convocada por la embajada argentina en Indonesia, es la única representante argentina en la exposición fotográfica Tierra viva. Culturas y colores de América Latina, recientemente inaugurada en la ciudad de Jakarta. En las fotos de Iniesta, los colores de la bandera nacional (característicos en su iconografía) resaltan cromáticamente en escenas de la vida cotidiana. Los demás países participantes son Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay.

Collage de Iniesta iluminado a mano para la ópera de Bellini "I Puritani" Gentileza: Nora Iniesta

Por último, los amantes de la ópera que concurran al Colón a las funciones de I Puritani, obra en tres actos de Bellini con libreto de Carlo Pepoli, podrán apreciar el collage de la artista en la portada y en el interior del programa de mano. La pieza original, de 44 x 64 cm, integra la colección del teatro lírico. Iniesta “resume” en una imagen el argumento de la ópera y, en una semblanza escrita por ella, revela lo que significó colaborar con el Colón, un lugar admirado desde sus años de infancia.

Compartimos un fragmento del texto de Iniesta para el programa de mano de I Puritani.

¡Al Colón!

Expresión festiva reconocible para todo argentino. Señal de mérito, de logro, de alegría: así de feliz me siento hoy yo.

Participar y formar parte de esta ópera ha sido un desafío, y como tal, bienvenido. [...]

El teatro siempre estuvo en mí; un abuelo paterno apuntador de teatro, un papá que hacía teatro vocacional, y una presencia desde muy chica como espectadora de cada compañía española que llegaba a Buenos Aires gracias al abuelo Luis Iniesta forjaron esta costumbre; no perderme nada, y especialmente a mi interés por la ópera donde canto, orquesta, música, vestuario, escenografía, puesta y argumento se conjugan.

Hablemos del Colón, de su cúpula. Raúl Soldi había pintado su capilla en Glew, Santa Ana. Mi primario fue en Lomas de Zamora. Ya se sabía de mi vocación artística bien definida y ello haría a mi profesor de dibujo me integrase al grupo de cada grado que iba a visitarla y dibujara allí toda la tarde en jardines de pasto descuidado y gallinas deambulando por él. Ello fue costumbre. Luego vino la cúpula; mérito y trabajo que seguí hasta su culminación y más. Un sano disfrute: el constatar mirando al cielo desde la butaca que sea, esa obra magnífica.

Porque ello es el Teatro Colón para mí; sea el ángulo, ubicación o geografía; creo conocerlas todas, o casi; siempre la misma emoción. La fiesta del teatro, la magia de su mundo.