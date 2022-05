Nuevo premio en Francia para Mariana Enriquez

Horas antes del viernes 13, se anunciaron en Francia los nombres de los afortunados ganadores del Grand Prix d’l Imaginaire 2022, entre los que figura la escritora Mariana Enriquez, por Nuestra parte de noche (Notre part de nuit, con traducción de Anne Plantagenet). Este certamen elige desde 1974 los mejores títulos de ciencia ficción, fantasía, fantástico y “transficciones”, es decir, fusiones de estos géneros o la inclusión de elementos sobrenaturales en ficciones realistas. El jurado estuvo integrado por once especialistas en los géneros mencionados. Entre las novelas extranjeras seleccionadas figuraba Klara y el sol, del Nobel de Lietratura Kazuo Ishiguro, quien había elogiado los cuentos de Los peligros de fumar en la cama, de Enriquez, traducidos al inglés.

Con esta obra ambientada en la última dictadura, Enriquez había ganado el Premio Herralde de Novela en 2019. “El terror me refugió de la realidad de crecer en la dictadura; era todo terrorífico afuera, pero el adentro al menos no era peligroso porque era de ficción”, dijo la autora en una de sus presentaciones en la Feria del Libro, donde es best sellers. “Bueno perdón el bombo extremo, pero esto tengo que nombrar: el Grand Prix de L’Imaginaire en Francia!”, tuiteó Enriquez ayer.

Bueno perdón el bombo extremo pero esto tengo que nombrar: el Grand Prix de L'Imaginaire en Francia! https://t.co/H49IqAt03n — Mariana Enriquez (@LaEnriquez1973) May 12, 2022

Año a año, fueron creciendo el número de categorías del Grand Prix: en 1977 se agregó el premio especial; en 1982, el de literatura juvenil, y el de ensayo en 1988. En 1992, para compensar la desaparición del premio Apolo (que reconocía las novelas de ciencia ficción de todas las nacionalidades) y también para abrirse a géneros vecinos como el fantástico o la fantasía, se agregaron las categorías de novela extranjera y traducción. Entre otros autores extranjeros, ganaron el premio el británico Clive Barker (autor admirado por Enriquez), el estadounidense John Crowley, el iraquí Ahmed Sadaaui y el alemán Andreas Eschbach.

La novela ganadora en lengua francesa fue Vivonne, de Jérôme Leroy; la nouvelle en lengua francesa, Plasmas, de Céline Minard; la nouvelle en lengua extranjera, Tous les noms qu’ ils donnaient à Dieu, de la estadounidense Anjali Sachdeva; la novela juvenil en lengua francesa ganadora fue Prospérine Virgule-Point et la Phrase sans fin, de Laure Dargelos, y la novela juvenil extranjera, Les Guerriers orphelins de Lian Hearn (uno de lo seudónimos de la inglesa Gillian Margaret Hanson). También se premió la traducción de Mathilde Montier de Les Tambours du Dieu noir et Ring Shout del estadounidense P. Djèlí Clark y, en ensayo, La Pulpe et la Moëlle de Serge Lehman. El premio especial fue para Alain Sprauel por su exhaustivo trabajo La bibliographie 2021 de Stephen King.

El Grand Prix concede, según contó la autora a LA NACION, “nomás gloria”. Pero Enriquez, recientemente llegada de un viaje a Europa, deberá volver a hacer las valijas porque en esta ocasión, luego de dos años de virtualidad forzada por la pandemia, fue invitada a la entrega presencial de premios, durante el festival Saint-Malo Etonnants Voyageurs, que se celebra del 4 al 6 de junio en la ciudad balnearia de Saint-Malo.