Los Reyes de España otra vez cautivados por el arte argentino en Arco

MADRID.– Tal como marcaba la agenda oficial de la Casa Real para hoy, a las 11.30 llegaron Felipe VI y Leticia a la feria Arco. Y lo hicieron con tono discreto, sin nube de flashes, acorde con lo que la directora Maribel López ha marcado para la 45 edición de la feria de arte contemporáneo fundada por la Sevillana Juana de Aizpuru en 1982. Era aquella una España en transición, haciendo realidad la andadura democrática, con la necesidad imperiosa de recuperar los años de aislamiento. En esta mañana de sol radiante, los primeros pasos de los reyes se detuvieron en Barro, la galería de Nahuel Ortiz Vidal con base en La Boca, para escuchar y ver lo que llevó hasta allí la artista Agustina Woodgate.

Su obra es como un atlas de cartografías diversas, en sintonía con el tiempo y la memoria, intervenido con lija. Especialmente interesado, Felipe VI escuchó y preguntó por su técnica, que deja estelas, como fantasmas. En una breve conversación, el rey observó entonces cómo podrían “reconfigurarse” esos mapas. Esa escala, acompañada por la comitiva oficial argentina que encabezó el embajador argentino Wenceslao Bunge y el secretario de Cultura de la Nación Leonardo Cifelli, fue una señal esperada por la sección Latinoamericana llamada Perfiles, curada por José Esparza Chong Cuy.

Nacida en Buenos Aires en 1981, la argentina reside en Ámsterdam y tiene una consolidada trayectoria internacional. La representa Barro –escudería que reúne entre otros a artistas como Mondongo, Gabriel Chaile, La Chola Poblete y Matías Duvielle, próximo enviado oficial para representar al país en la Bienal de Venecia–, que en su página web delinea un perfil de ella. “Centra su práctica artística en el estudio de los sistemas, las teorías de valor, las relaciones y las lógicas de poder que operan en la sociedad (...) disolviendo los límites políticos que ordenan los paradigmas”. Para apoyar esa definición, basta recordar trabajos como No confiar. Verificar, el falso cajero automático que expedía un dólar lijado luego de que el usuario depositaran cien, trabajo con el que Woodgate llamó la atención en la feria Frieze de Nueva York. O, poco más tarde, la muestra Chorros, en la que instaló diez tanques de agua para referirse a la política que regula el agua.

No es esta la primera vez que los reyes reparan en la propuesta de los argentinos en Arco. El año pasado se sentaron literalmente sobre una obra de Pablo Reinoso, uno de sus famoso bancos, el Curly Bench; en 2024, se acercaron a la salteña Roxana Ramos, intrigados por su obra trabajada en un material propio de los médanos de los Valles Calchaquíes; en 2022, la reina se detuvo a conversar con “La Chola” Poblete, como ambos lo habían hecho antes con Mariano Sardón, en Ruth Benzacar.

Woodgate explica a la comitiva el concepto de su instalación "National Times", en la sección Perfiles de arte latinoamericano Secretaría de Cultura

A la hora de los reconocimientos, la argentina Julia Padilla, de 34 años, se quedó con el segundo premio Talento Joven, de la sección Opening. No quedan dudas del interés por los artistas de nuestra región en esta feria llamada a ser el puente definitivo con Latinoamérica, un lugar que supo ganarse Miami por cercanía y necesidad. Hoy Madrid es destino de colombianos, mexicanos, argentinos y venezolanos, hasta el punto que ya fue bautizado el rumboso barrio de Salamanca como “little Caracas”.

La sombra de esta inauguración es, sin duda, la guerra en Irán; las declaraciones de Trump suben el voltaje y la postura del gobierno de Pedro Sánchez también. Por lo demás, no son los dichos políticos y sus consecuencias tema de conversación en la feria. Más bien el tema de actualidad que copa la polémica es el IVA cultural: aquí el arte paga 21% mientras que los conciertos, el 10; y el resto de Europa tiene un impuesto cuatro veces menor (en Alemania, del 7%, por ejemplo). Se entiende entonces que los artistas locales quieran estar en galerías extranjeras tanto como que reclamen con pancartas y stickers una baja de esos porcentajes. El ataque fue directo a Ernest Urtazun, ministro de Cultura catalán de Podemos, que caminó detrás del Rey con la mirada baja durante el recorrido de esta mañana.

Detalle de otra de las cartografías que Woodgate expone en Arco Gentileza Barro

Mientras tanto, con prisa y sin pausa, en esta edición pareja y de calidad, continúan las ventas. Noticia del día ha sido la incorporación del video Body Art (1988), de Roberto Jacoby, a las colecciones del Museo Nacional Reina Sofia. Bien por el director Manuel Segade que dio el aire, el apoyo y el espacio necesarios para la imperdible muestra de Alberto Greco; le seguirán Marta Minujín y Fernanda laguna.

Esta noche en el Círculo de Bellas Artes, lugar emblemático si los hay, la cámara de galerías argentinas Meridiano y Latitude, de Brasil, recibirán a los invitados especiales. La mejor alianza para los tiempos que corren.