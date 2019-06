Nuevos talentos: Sofía González, la actriz arqueóloga

Sofía González actúa profesionalmente en cine, teatro y TV desde 2013. Fuente: Brando - Crédito: Gaspar Kunis

Walter Lezcano SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2019

La vocación es un arma caliente. O mejor verlo así: se trata de un magma ardiente que en algún momento emerge, estalla y ya no hay vuelta atrás. Es solo cuestión de tiempo, de saber esperar y de prestar atención. Eso es un poco lo que le pasó a la dramaturga y actriz Sofía González, que hasta los 27 años no pensaba, ni siquiera soñaba, con escenarios, luces ni cámaras. "Yo quería ser arqueóloga y descubrir la tumba perdida de Cleopatra. Estaba obsesionada con el Antiguo Egipto y sus misterios. A los 27 años me di cuenta de que quería dedicarme a la actuación. En ese momento me cambió la vida para siempre", explica.

Ahora mismo, que protagoniza La patada del camello -una obra de teatro de su autoría marcada con un saludable perfil feminista-, que filma su primera película, La música del viento, y que ensaya dos obras más que se estrenarán en el transcurso del año, sabe que, aunque la vocación es un combustible muy difícil de conseguir, ella la encontró, y la puso en movimiento hacia otra vida. Pero antes de llegar a este presente, hubo una búsqueda constante. Recuerda ver películas y series todo el tiempo. Cuenta: "Las historias eran lugares de encuentro y magia para nuestra familia. No me perdía un capítulo de Friends, Gilmore Girls y Buffy, la cazavampiros. El teatro es un amor que se desarrolló en la adolescencia, cuando asistí a mi primer taller de actuación".

Fuente: Brando - Crédito: Gaspar Kunis

Mientras iba al secundario hacía talleres de improvisación y actuación en el Cultural San Martín y en el Ricardo Rojas. También iba a la Escuela de Carlos Gandolfo. Ahí aprendió algo importante: "El arte es un espacio de sanación y exploración que tiene reglas, no necesariamente universales, que deben aprenderse y profundizarse a lo largo de toda la vida", dice.

Luego de cursar estudios de arqueología y de recibirse de profesora de Historia, Sofía González decidió que iba a dedicarse a la actuación. Mal no le fue. Desde 2013 actúa profesionalmente en cortometrajes, televisión ( Campanas en la noche, Soy Luna y Un gallo para Esculapio, entre otras), cine ( Inseparables y Papeles en el viento) y teatro, donde se luce con la segunda temporada de La patada del camello. Cuenta: "Es mi primera obra como escritora y actriz. En 2015 comenzamos el proyecto con Sandra Criolani, la otra actriz y escritora de la pieza, y estamos felices con lo que está generando". La historia habla del encuentro de dos mujeres, aparentemente opuestas, en un vuelo de Buenos Aires a El Cairo. Todo sucede en el interior de un avión comercial y tiene música original en vivo de Sebastian Lerena. "Disfruto mucho escuchando las apreciaciones del público, el viaje que se pegan al ver la obra. También es un placer compartirla con Federico Ferreyra, el otro actor, y Nesti Domínguez, nuestro director".

MINIBIO

Nació en Buenos Aires en 1986. Tiene estudios de arqueología y es profesora de Historia por la Universidad de Buenos Aires, además de maestra en educación inicial, nivel en el que se desempeñó por 12 años. Estudió teatro desde niña y, a los 27, cambió su vida cuando se dio cuenta de que deseaba ser actriz profesional. Con el tiempo descubrió la escritura. Su obra La patada del camello se puede ver todos los sábados a las 21, en El Método Kairós, El Salvador 4530.

Fuente: Brando - Crédito: Gaspar Kunis

Películas

Laberinto, de Jim Henson

Los otros, de Alejandro Amenábar

Jurassic Park, de Steven Spielberg

La vida es bella, de Roberto Benigni

Actrices

Mercedes Morán

Inés Estévez

Meryl Streep

Cate Blanchett

Dramaturgos

Federico García Lorca

William Shakespeare

Tennessee Williams

Henrik Ibsen