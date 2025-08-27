Operativo en Mar del Plata por el “Retrato de dama”: hallaron documentación y objetos de valor histórico

En un operativo realizado ayer en Mar del Plata, la Policía Federal Argentina (PFA) informó que secuestró más de 25 estampas de colecciones alemanas y francesas de la década de 1940, además de documentación relevante, dos teléfonos celulares, un revólver y una escopeta, en el marco de la causa que investiga el destino de obras de arte expoliadas durante el nazismo.

El procedimiento —ejecutado por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Mar del Plata junto con el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de Interpol— se llevó adelante en la vivienda de Patricia, una de las hijas de Friedich Kadgien, funcionario nazi refugiado en la Argentina, y estuvo supervisado por la fiscalía federal del doctor Carlos Martínez. El cuadro que dio el inicio de la investigación, Retrato de dama, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi, no fue hallado en el domicilio.

El caso, revelado inicialmente por un medio neerlandés, había cobrado notoriedad semanas atrás cuando la pintura apareció en una foto publicada en la página web de la inmobiliaria Robles Casas & Campos, donde también ayer la Policía Federal secuestró documentación vinculada a la puesta en venta de la casa.

Algunos documentos que encontraron en la casa que allanaron ayer en Mar del Plata tras la pista del cuadro expropiado por los nazis Policía Federal

Operadores del rubro inmobiliario consultados por LA NACION están sorprendidos por los ribetes del caso y admiten sorpresa por el descuido y hasta inocencia del propietario de publicar esa obra de arte en las imágenes para mostrar instalaciones y seducir a algún comprador. Desde la inmobiliaria habían confirmado a LA NACION que la casa de la hija de Friedich Kadgien ya no es parte de su cartera.

Carpetas con bocetos y dibujos a mano ("handzeichnung") confiscados en el procedimiento policial Policía Federal

El procedimiento, que comenzó en horas de la tarde y se extendió hasta entrada la noche, se desarrolló en presencia de la propietaria de la vivienda, acompañada por su abogado. “No hicieron declaraciones”, confirmó el fiscal a LA NACION, según fuentes de la investigación. Por el momento no se dispuso ninguna imputación.

En el allanamiento de ayer la policía también se llevó obras de arte Policía Federal

El operativo policial, discreto en cuanto a móviles y efectivos, alteró la tranquilidad del barrio Parque Luro, una de las zonas residenciales más elegantes del norte marplatense. Entre la sorpresa, los vecinos describieron a la dueña como una “buena vecina”. La identifican como profesora de yoga y recordaron que daba clases en el garaje de la misma propiedad que fue allanada.

Respecto del paradero del cuadro de Giusseppe Ghislandi, no hay aún certezas. Sin embargo, los investigadores señalaron que cuentan con algunas pistas que podrían ser determinantes en la continuidad de la causa. “La vamos a seguir buscando”, remarcó Martínez.