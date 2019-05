Osías Yanov y la danza como ritual

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de mayo de 2019

Yanov traerá al presente la historia de Ave Porco Crédito: gentileza bp19

Las llamaba "numeritos". La palabra performance no se había importado aún en la Argentina cuando Batato Barea tomó la posta de los happenings incubados en el Instituto Di Tella para convertirse, con sus provocativas acciones, en uno de los principales protagonistas de la escena under de los años 80. "Catárticos y escatológicos, los numeritos permitían hacer con el cuerpo lo que no se había podido durante la dictadura", recuerda Osías Yanov, uno de los principales referentes de la performance en la Argentina.

Nacido junto con esa década, Yanov respiró aquel ambiente desde la cuna: su madre trabajó como actriz en el mítico Parakultural, frecuentado por artistas como Batato, Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese. A los catorce años ya se escapaba de su casa para frecuentar Ave Porco, otra de las paradas obligadas del circuito nocturno local.

"Ahí aprendí mucho", reconoce este joven de ascendente carrera, cuyo currículum incluye la prestigiosa Beca Kuitca en la Universidad Torcuato Di Tella; performances en el Malba y arteBA; una residencia en Gasworks, Londres, y muestras en varios países. Sus obras ya conquistaron un lugar en colecciones de importantes instituciones, como el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Reina Sofía de Madrid y el Lacma de Los Ángeles, y todo indica que más puertas se abrirán a su paso.

Fiel a sus raíces, sin embargo, prepara ahora un homenaje al espacio físico y simbólico que significó Ave Porco, hoy ocupado por un supermercado Dia. En el marco de la Bienal de Performance, el miércoles y jueves próximos, impulsará acciones simultáneas en la vereda de la avenida Corrientes 1980. Con situaciones que funcionarán como "fragmentos de memoria reinterpretados", buscará "abrir un portal entre la década del 90 y la escena contemporánea".

"La idea es indagar qué pasó en ese pasaje desde lo contracultural al consumo precario", explica. La investigación incluyó rastrear los fragmentos de la barra del local, creada por Sergio De Loof , repartidos entre quienes estuvieron presentes en el "despedazamiento" realizado la noche del cierre de Ave Porco, el 30 de diciembre de 1999.

"Esa barra era una suerte de Muro de Berlín, un registro de época. Tenía incrustadas chucherías, monedas y fichas de Entel y de Subte", recuerda Yanov, emocionado con sus hallazgos. Sobre todo con el caracol gigante que logró recuperar y que usará en la performance. "Ahí adentro está el 'mar del under', toda la música y las conversaciones de esa época. Lo voy a llevar para que emita esa música hacia afuera".