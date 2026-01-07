Sin homenajes oficiales en su tierra natal, se conmemora el 40° aniversario de la muerte de Juan Rulfo

Nadie es profeta en su tierra. En el 40° aniversario de la muerte, a los 68 años, del escritor, fotógrafo y académico mexicano Juan Rulfo (1917-1986), autor de dos obras maestras en lengua española -los diecisiete cuentos de El llano en llamas (1953) y la novela corta Pedro Páramo (1955), sin contar la breve novela El gallo de oro (1980) y guiones que escribió- no se programaron homenajes en su país natal, informó la familia de Rulfo a LA NACION. “En México no hay nada programado por el momento, salvo una nota periodística por la periodista Merry Mac Master en el periódico La Jornada”, aseguró uno de los hijos, el pintor Juan Pablo Rulfo (Ciudad de México, 1955).

“Rulfo es un escritor artista, algo infrecuente en todas partes -dijo el chileno Jorge Edwards sobre su colega-. Maneja un lenguaje controlado, con ritmo y musicalidad: un lenguaje poético. Sabe lo que es la literatura y sabe hacerla”. Jorge Luis Borges admiraba Pedro Páramo. “Es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica, y aun de toda la literatura”, se lee en el escueto prólogo al clásico rulfiano de la colección Biblioteca Personal. Este año también se conmemora el 40° aniversario de la muerte del autor de Ficciones.

Jorge Luis Borges y Juan Rulfo en México, en 1973, retratados por Rogelio Cuéllar Rogelio Cuéllar

Borges y Rulfo se conocieron durante la primera visita del argentino a México, en 1973. “Maestro, soy yo, Rulfo. Qué bueno que ya llegó. Usted sabe cómo lo estimamos y lo admiramos”, lo recibió. “Finalmente, Rulfo. Ya no puedo ver un país, pero lo puedo escuchar. Y escucho tanta amabilidad. Ya había olvidado la verdadera dimensión de esta gran costumbre. Pero no me llame Borges y menos ‘maestro’, dígame Jorge Luis”, respondió el huésped.

Dos clásicos: "Pedro Páramo" y "El llano en llamas"

“Dígame, cómo ha estado últimamente?”, quiso saber el autor de El Aleph. “¿Yo? Pues muriéndome, muriéndome por ahí”. “Entonces no le ha ido tan mal -remató el argentino-. Imagínese, don Juan, lo desdichado que seríamos si fuéramos inmortales”.

Juan Rulfo y Mario Vargas Llosa, en Chile; en segundo plano, Pablo Neruda y una mujer no identificada Fundación Pablo Neruda

“Sí, verdad. Después anda uno por ahí muerto haciendo como si estuviera uno vivo”, admitió el mexicano, definiendo en cierta medida el ánimo de los habitantes de Comala, el “edén infernal” donde transcurre Pedro Páramo, etiquetada como “novela de fantasmas” y precursora del realismo mágico latinoamericano. Según el crítico literario uruguayo Emir Rodríguez Monegal, la perspectiva pesimista, sombría y contrarrevolucionaria de Rulfo -que quedó huérfano de padre y madre en la infancia y creció al cuidado de su abuela materna, en Guadalajara- tiñe su obra narrativa. Durante toda su vida tomó fotos (dejó más de seis mil imágenes), además de dedicarse al cine, la antropología y la historia.

Un legado que escapa a la visión contemporánea

Rulfo y su esposa, Clara Reyes, tuvieron cuatro hijos: Claudia Berenice, Juan Francisco, Juan Pablo y Juan Carlos Rulfo, reconocido cineasta que dirigió documentales sobre la obra y la vida de su padre, como el recomendable Cien años con Rulfo, que se exhibió en 2025 en la Casa Nacional del Bicentenario durante la muestra de fotos de su padre, México: la mirada de Juan Rulfo, al cuidado de la Fundación Juan Rulfo y la embajada de México en Argentina.

Para el artista Juan Pablo Rulfo, ese legado es “de tal magnitud que en mucho escapa a la visión contemporánea”. En su trabajo artístico, la obra de su padre influyó “absolutamente, pero no en una temática específica, sino en la forma de enfrentarse al trabajo creativo: no hay tiempo que comprometa la conclusión de una obra sino trabajar lo necesario en que ella se manifieste por sí sola”, dice en comunicación con LA NACION.

“Grupo familiar”, pintura de Juan Pablo Rulfo

-¿Cuál es para usted el libro preferido de su padre?

-Esta es una pregunta difícil de responder, puedo decirle que todas las grandes obras universales, en Pedro Páramo se encuentra reflejada toda la literatura del mundo.

-¿Cómo se ocupan sus hermanos y usted de la obra rulfiana?

-Afortunadamente todos mis hermanos viven. Mi hermano Juan Francisco, que es cineasta, por voluntad de mi madre es el responsable legal de la obra, pero todos formamos un consejo para discutir los temas relacionados al legado de nuestro padre. Buscamos lograr una difusión apropiada de la obra y los intereses culturales de nuestro padre.

-Su padre visitó la Argentina. ¿Ustedes lo harán?

-Mi padre visitó la Argentina varias veces y la disfrutó muchísimo. Lo hizo antes de la dictadura militar. Me invitaron a la inauguración de la muestra fotográfica que organizó la embajada mexicana, a finales de 2025 en la Casa Nacional del Bicentenario, pero no me fue posible asistir.

-¿Qué opinión tenía de Borges, que también murió hace 40 años?

-Lo admiraba mucho, pues Borges es un autor fundamental en la literatura universal.

Escena de la serie "Pedro Páramo" que produjo Netflix sobre la vida del escritor mexicano Juan Rosas/Netflix

-¿Le gustó la adaptación que hizo Rodrigo Prieto para Netflix de Pedro Páramo?

-La adaptación última de Pedro Páramo tiene la ventaja de que es una muy buena producción. Tiene el enfoque de un cacique, Pedro Páramo, todopoderoso pero sufriente, pues paradójicamente no logra su mayor objetivo: lograr el amor de su vida con Susana San Juan.

-¿Qué significa ser hijo de Juan Rulfo?

-Es un enorme privilegio humano, una responsabilidad por corresponder a un gran legado y el compromiso por seguir creando, dentro de nuestras posibilidades.

-¿Cómo es el panorama cultural en México en la actualidad?

-Tiene muchos logros y muchas deficiencias, pues es un país muy complejo en su diversidad y creatividad; por eso es difícil, oficialmente, cubrir todos los ámbitos. Es la sociedad la que debe encontrar los modos y espacios para crear.