Otro robo en un museo francés: se llevaron un libro con obras de Salvador Dalí y Jean Cocteau, de más de 200 kilos

Sigue la mala racha de robos en museos de arte en Francia. Esta vez, se trata de un libro de artista excepcional, considerado un “libro-catedral”, que en 2009 fue valuado en diez millones de euros. El valioso ejemplar único El Apocalipsis de San Juan, ilustrado entre otros por Salvador Dalí y Jean Cocteau, fue robado este domingo de las instalaciones de un centro de arte contemporáneo creado por el coleccionista Christian Karoutzos, en Issoire, en Auvernia, mientras se exhibía al público, según indicó este lunes la fiscalía de Clermont-Ferrand.

El editor francés Joseph Forêt presentó "El Apocalipsis" en París, en 1964 Keystone-France - Gamma-Keystone

El volumen pesa 210 kilos y mide 75 centímetros de alto por 60 de ancho; contiene 200 páginas de pergamino de piel de cordero con 95.000 letras caligrafiadas a mano, cientos de ellas en oro. La portada es un bajorrelieve de bronce esculpido por Dalí que pesa más de 80 kilos en el que se incrustaron catorce variedades de piedras preciosas. Fue concebido en 1959 y publicado en abril de 1961 por el editor de arte francés Joseph Forêt.

El lujoso ejemplar se realizó en veinticinco talleres especializados de diversas técnicas, semejante a los scriptorium medievales, con especialistas y artesanos en distintos materiales y oficios. El texto bíblico del Apocalipsis fue traducido por el sacerdote y estudioso francés de las Sagradas Escrituras Marie-Émile Boismard.

La obra se exhibía en el centro de arte contemporáneo fundado por el coleccionista Christian Karoutzos sancy.com/fr/fiche/patrimoine-culturel

Entre los escritores que participaron de la obra, con ensayos sobre los textos sagrados, estaban Cocteau (que también aportó grabados), Emil Cioran, Jean Rostand, Ernst Jünger, Jean Guitton y Jean Giono, entre otros. Además de Dalí, las ilustraciones estuvieron a cargo de artistas como Bernard Buffet, Leonor Fini, Tsuguharu Foujita, Georges Mathieu, Ossip Zadkine y Pierre-Yves Trémois.

La obra se exhibió en diversos países del mundo durante diez años. Luego fue adquirida en Suiza y después en Japón, donde sufrió algunos daños, antes de ser comprada y “repatriada” a Francia por el coleccionista Christian Karoutzos.