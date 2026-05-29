Cartas de lejos

Nada tan diverso como la humanidad. Nada tan transversal como los gestos que la humanidad comparte. Aquí vemos a un grupo de personas visitando una instalación en la ciudad china de Shenzhen. Lo que observan son imágenes inspiradas en la película Dear You, inspirada en la tradición del qiaopi: las cartas y el dinero que enviaban a sus hogares las primeras generaciones de chinos migrantes. La película viene siendo un éxito, y su tema -más allá de las particularidades orientales- es universal. La textura rugosa del papel, la grafía de las palabras escritas desde lejos, la ayuda material del que partió en busca de oportunidades; el tiempo y las emociones impresos en cada envío. Incluidos por la Unesco en el Registro de la Memoria del Mundo, los archivos qiaopi son testimonio (uno más) de una especie que creció en el arraigo pero nunca dejó de ser nómade.