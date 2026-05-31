Artistas e intelectuales respaldan a la UNA tras declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias

A raíz de las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que en ocasión de la cuarta Marcha Federal Universitaria, sostuvo que en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) solo se habían graduado 82 estudiantes en 2024, las autoridades de la institución dieron a conocer una solicitada en la que desmienten al funcionario. “En 2024, la UNA registró 1197 graduados/as en sus niveles de pregrado, grado y posgrado conforme consta en la Resolución del Consejo Superior N°63/2026, aprobada el 21 de mayo de 2026”, consignan. La información proviene del Sistema Institucional de Gestión de Títulos (Siget) de la UNA y se encuentra a disposición de los organismos competentes del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

La solicitada -con las firmas de la rectora Sandra Torlucci, la vicerrectora Diana Piazza y los decanos y decanas de la UNA- fue respaldada por escritores, artistas e intelectuales como Pacho O’Donnell, Marcelo Balsells, Carlos Gamerro, Claudia Piñeiro, Marcelo Gioffré, Andrea Giunta, Eduardo Stupía, Nora Iniesta, Julián López, Jorge Consiglio, Mempo Giardinelli, Oche Califa y Vicente Battista, entre muchos otros.

“Los números en educación pública no son abstracciones: representan personas, trayectorias, años de estudio y de inversión del Estado, de quienes estudian y de toda la comunidad -señala el comunicado-. Tergiversar esa realidad con datos falsos, en el contexto del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, afecta la percepción pública sobre lo que las universidades nacionales producen y aportan al país”.

“La UNA es una institución pública dedicada a la formación artística en el nivel superior -prosigue-. Pero formar artistas no es todo lo que hace. La UNA es una comunidad de investigación, de producción artística y cultural, favorece la transferencia de conocimientos y se vincula con la región y el mundo. Forma también docentes de artes para todos los niveles del sistema educativo nacional y profesionales especializados/as para las industrias culturales y creativas. Cada graduado/a produce valor en dos registros simultáneos: valor simbólico, como creadores/as del campo artístico y cultural; y valor económico, como agentes de un sector que genera empleo, exportaciones y desarrollo. La inversión pública en las artes garantiza esa doble producción de valor”.

Las autoridades de la UNA recuerdan que la educación artística “no es un lujo ni un gasto, es una inversión que garantiza un derecho humano”. “[...] Una sociedad sin artistas, sin docentes de artes ni trabajadores/as culturales empobrece su capacidad de pensarse a sí misma y de imaginar futuros posibles. La UNA existe porque el Estado argentino históricamente entendió esa potencialidad y el rol estratégico de la formación artística en todos los niveles educativos desde el inicial hasta el superior”.

Por último, lamentan que Álvarez haya divulgado un dato falso, si bien consideran que no se trata de un error administrativo. “Es la expresión de una política que tiene como objetivo atacar a las universidades públicas y a las artes”, concluyen.

Es lógico que las autoridades políticas de la Universidad Nacional de las Artes (ex IUNA), al ser la universidad peor administrada de todo el país, hagan este video. Le pedí al área de estadística estos datos:

- El promedio de costo por graduado en las UUNN en 2024 fue de… pic.twitter.com/1Y74Yk4lRy — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) May 10, 2026

Con motivo de la cuarta Marcha Federal Universitaria, el pasado 12, artistas y escritores como Martha Argerich, Samanta Schweblin, Mariana Enriquez, Griselda Siciliani, Paco y Ca7riel, Mauricio Kartun, Marcos López, Celeste Cid, Inés Estévez y Analía Couceyro, entre muchos otros, expresaron públicamente su apoyo al reclamo de docentes y estudiantes.

Feria de artes del Libro

Los días 6 y 7 de junio, en la sede de la UNA ubicada en Bartolomé Mitre 1869, se hará la tercera edición de Ferial 2026, en la que participarán más de 150 expositores, entre editoriales, librerías, artistas gráficos y especialistas en distintas disciplinas y oficios como la edición, el diseño y la tipografía, la ilustración, la fotografía, el papel, la impresión, la encuadernación y la restauración. Habrá charlas con profesionales, instalaciones y otras actividades que se desarrollarán en nueve salas de la universidad.