Pablo Alabarces dio su última clase teórica en la Universidad de Buenos Aires con el cierre del curso 2026. El profesor y ensayista, titular de la cátedra “Cultura popular y cultura de masas”, se despidió en el aula 402 de la Facultad de Ciencias Sociales, en el barrio de Constitución. Dejó su cargo tras cuatro décadas en la carrera de Ciencias de la Comunicación y dedicó parte de la clase al vínculo emocional con la enseñanza.

La clase llevó el título “Y, al final, el amor que recibes es igual al amor que das”. Asistieron el vicedecano de la Facultad, Diego de Charras, la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Larisa Kejval, profesores de la cátedra, graduados y estudiantes. Según pudo saber LA NACION, las sillas no dieron abasto y los más jóvenes se sentaron en el piso.

Pablo Alabarces durante su clase final en la UBA Rodrigo Néspolo

Hacia el final, Alabarces habló de sus cuarenta años como profesor de la carrera. “Estoy muy orgulloso de lo que hice, de lo que escribí, pero no les cuento lo que me conmueve [...]. Lo bien que la pasé. Lo feliz que fui”, dijo.

“Soy el hijo orgulloso de una madre maestra normalista que no quiso ser maestra, y de un padre con apenas escuela primaria completa. Soy nieto de inmigrantes, uno de ellos casi analfabeto, el invento perfecto de la universidad pública y gratuita que me permitió llegar a ser doctor y profesor titular”, sostuvo en sus agradecimientos.

Al cerrar el curso, agradeció a los estudiantes de este año: “La pasé tan bien. [...] Dijimos, hace cuatro meses, que íbamos a pensar lo que el Diego y el Indio nos permitieron y aún nos permiten pensar: la subalternidad, la jerarquía, los conflictos, las luchas, las elegías, la resistencia, la emoción, el Estado, los plebeyismos, la plebeyización, el aguante, las resistencias, las etnias, los racismos, los machismos, los héroes populares, las emociones, el amor, la muerte, el dolor, la memoria popular, la política, los intelectuales, nuestras funciones, nuestros errores, nuestros éxitos y nuestros fracasos, y también lo democrático. Una serie de temas absolutamente menores [...]”.

El homenaje a Christian Ferrer

Antes del repaso de su recorrido, Alabarces rindió tributo al sociólogo Christian Ferrer, fallecido a los 66 años. “Nos unió el afecto, aunque hace años nos peleamos por una boludez”, dijo. “Somos de la generación de los herederos: los dos nos formamos con quienes crearon esta carrera. [...] Teníamos la misma edad; él dejó en su cátedra un equipo alucinante, yo también dejo un equipo alucinante: supimos formar gente; los dos amamos escribir, la última vez que nos vimos fue cuando ganamos el Premio Konex como ensayistas, en 2024; los dos tuvimos hijos el mismo año, él a Simón, seguramente por Simón Radowitzky, y yo a Catalina, por ‘Catalania Bahía’, de Pedro y Pablo”.

Pablo Alabarces homenajeó a Christian Ferrer en su clase final Rodrigo Néspolo

La música durante la despedida

La clase empezó y terminó con “música ligera”. La playlist de despedida incluyó temas de Charly García, Lali Espósito (Fanático), Soda Stereo, Manu Chao, los Redonditos de Ricota y los Beatles.

Después de las palabras de Kejval, el profesor, nacido en Liniers y hincha de Vélez Sarsfield, hizo un elogio de la cultura popular y de masas y una defensa de los estudios culturales, donde citó a Antonio Gramsci, Eric Hobsbawm, Diego Maradona y L-Gante.

Pablo Alabarces Rodrigo Néspolo

La cultura popular como campo de estudio

En las 15 clases de 2026, Alabarces propuso un ejercicio de “memoria intelectual” en busca de una definición posible de la cultura popular. “Es una combinación de problemas y preguntas que me llevó, desde hace muchos años, a elegir y definir un campo de objetos: de Leo Dan a Milo J., de Palito Ortega a Gilda, pero también de Spinetta a Santaolalla o de Maradona a Messi [...]”, enumeró. A la lista sumó la barra brava de Huracán y la de Independiente, “y sus repertorios viriles del aguante”.

“Mi propio lado oscuro de lo cultural, al que llamé, con algún apuro, el mundo de lo banal, en el sentido más literal de lo trivial, lo común, lo insustancial. Aquello que, además, manifiesta la máxima distancia con el mundo letrado”, explicó.

“Como populista de izquierda, busqué hasta el cansancio las resistencias, las fisuras, las revueltas, los enfrentamientos, la creatividad popular [...]”, sostuvo y luego homenajeó a sus maestros, entre ellos Eduardo Romano, Josefina Ludmer, Jesús Martín-Barbero y Beatriz Sarlo.

Tras agradecer a los docentes de la cátedra, respondió a la pregunta “¿Para qué cornos sirve la cultura de masas?”. Para morfar, narrar, revelar lo oculto y lo prohibido, resistir, impugnar y desviar, también para multiplicar el erotismo y el goce. El autor de Fútbol y patria contó que ya empezó a escribir su vigésimo ensayo.

El Sociólogo durante su despedida de la UBA Rodrigo Néspolo

“El estudio de los mundos banales nos permite [...] develar los sentidos populares de la vida y la muerte, el amor y la pérdida, la religión y la creencia, la felicidad, el heroísmo, la comunidad, el trabajo y su ausencia, la política, las clases sociales, la sexualidad, la modernidad, el género y hasta la relación entre PBI, salario, distribución de la renta y acceso a los consumos culturales. Es decir, el secreto de las cosas menos importantes de nuestras vidas”, afirmó.

Para Alabarces, la cultura de masas organiza el mapa de la cultura, es un “exceso de lo mediático” y un medio para burlarse de los poderosos. “Riámonos y burlémonos de los poderosos, seamos bajtinianos, que en eso también se nos juega lo democrático”, recomendó.

“Sepamos saquear la teoría con irreverencia. Y sepamos politizar las relaciones de poder con la misma irreverencia: una irreverencia sin política es cinismo”, concluyó.