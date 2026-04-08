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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: rige el alto al fuego

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Foto: Saul Loeb/ AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Foto: Saul Loeb/ AFP)SAUL LOEB - AFP

Israel respaldó el cese el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán

TEL AVIV.- Israel expresó su apoyo a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender los bombardeos a Irán durante dos semanas como parte de un acuerdo de alto el fuego entre ambas naciones a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado en el que subrayó como condición que el país persa libere de manera inmediata el estrecho y detenga los ataques. Además, desde Tel Aviv aseguraron que “el alto el fuego de dos semanas no incluye al Líbano”.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (AP foto/Alex Brandon)
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (AP foto/Alex Brandon)Alex Brandon - AP
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Alto al fuego: diferencias en relación a Líbano

Desde Tel Aviv, respaldaron el cese de hostilidades de Estados Unidos con Irán pero Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, el acuerdo alcanzado no incluye los ataques contra Hezbollah en Líbano.

Sin embargo, AP informa que, según el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, la tregua prevé que Israel y Hezbollah pongan fin a sus ataques.

La secretaria de prensa de EE.UU. aseguró que en 38 días se lograron todos los objetivos militares

La secretaria de prensa de la Casa Blanca y asistente de Donald Trump, Karoline Leavitt, celebró el acuerdo alcanzado por EE.UU. e Irán. “Hemos logrado y superado nuestros objetivos militares principales en 38 días”, aseguró.

“El éxito de nuestras fuerzas armadas generó una gran ventaja, lo que permitió al presidente Trump y a su equipo entablar negociaciones difíciles que ahora han abierto la puerta a una solución diplomática y a una paz duradera”, escribió. Y agregó que Trump logró la apertura del estrechode Ormuz.

Tras el anuncio del alto el fuego, continúan los ataques

Un portavoz militar de Israel afirmó a CNN que las fuerzas israelíes todavía llevan a cabo ataques en territorio iraní, pese al reciente anuncio de una tregua entre ambos bandos beligerantes.

Los detalles del acuerdo de 10 puntos entre Estados Unidos e Irán para alcanzar la paz

Los primeros detalles del acuerdo entre Estados Unidos e Irán comienzan a salir a la luz luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, accediera a un alto al fuego por dos semanas si la república islámica reabre el estrecho de Ormuz. Más tarde, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó que el paso por el corredor se permitirá durante 14 días bajo control militar.

En el posteo de Truth Social en el que anunció la última noticia, el mandatario estadounidense detalló que se trataría de un acuerdo bilateral al que accedió tras conversaciones con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, y el mariscal de campo, Asim Munir, luego de que Irán enviara una propuesta de diez puntos a Estados Unidos.

Los detalles del acuerdo de 10 puntos entre Estados Unidos e Irán para ponerle fin a la guerra (Foto: Kent Nishimura / AFP)
Los detalles del acuerdo de 10 puntos entre Estados Unidos e Irán para ponerle fin a la guerra (Foto: Kent Nishimura / AFP)KENT NISHIMURA - AFP
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Hegset y Caine encabezarán este miércoles una conferencia de prensa

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció que este miércoles por la mañana el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, darán una conferencia de prensa.

Marco Rubio ratificó la liberación de la periodista estadounidense que había sido secuestrada en Bagdad

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció que Shelly Kittleson, la periodista estadounidense secuestrada en Bagdad, fue liberada. Aclaró que en este momento avanzan las gestiones para facilitar su salida de Irak.

“Esta resolución refleja el firme compromiso de la Administración Trump con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, sin importar en qué parte del mundo se encuentren“, escribió Rubio.

El primer ministro de Pakistán se refirió al cese y a los próximos pasos para alcanzar un "acuerdo definitivo"

El primer ministro de la República Islámica de Pakistán, Shehbaz Sharif, celebró el acuerdo alcanzado por Irán y Estados Unidos mediante una publicación en su cuenta de X. Aclaró que el cese de los ataques también incluye a Líbano.

Además, Sharif invitó a los líderes de ambos países a Islamabad el viernes 10 de abril de 2026, “para continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas”.

Se desploma el precio del petróleo tras el anuncio de cese el fuego

Tras el anuncio de Donald Trump que informó la suspensión del ultimátum y anunció que habrá 15 días de tregua, el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia en el mercado estadounidense, registra una caída de 18%.

Antes del anuncio del mandatario republicano, el WTI acumulaba un aumento de alrededor de un 70% desde el inicio de la guerra en Medio Oriende, el 28 de febrero.

Israel alertó sobre misiles lanzados por Irán tras aplazamiento del ultimátum de Trump

El ejército israelí aseguró que Irán lanzó misiles hacia su territorio después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que postergó por dos semanas el ultimátum contra Irán.

Las Fuerzas Armadas israelíes “identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel”. “Se están activando los sistemas de defensa para interceptar esta amenaza”, indicaron en la plataforma Telegram.

Canciller iraní dice que el paso por el estrecho de Ormuz se permitirá durante 2 semanas bajo control militar de Irán

En una declaración que compartió en sus redes sociales, Abbas Araghchi sostuvo que, si cesan los ataques contra Irán, “las Poderosas Fuerzas Armadas suspenderán sus operaciones defensivas”. “Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el Estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas”, sumó.

También expresó su gratitud y aprecio hacia el primer ministro de Pakistán y el mariscal de campo general por “sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra en la región”.

Los detalles del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán

Los primeros detalles del acuerdo entre Estados Unidos e Irán comienzan a salir a la luz luego de que el presidente norteamericano Donald Trump accediera a un alto al fuego por dos semanas si la república islámica reabre el estrecho de Ormuz.

En el posteo de Truth Social que anunció la última noticia, el mandatario estadounidense detalló que se trataría de un acuerdo bilateral al que accedió tras conversaciones con el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir y luego de que Irán enviara una propuesta de diez puntos a Estados Unidos.

Irán aceptó la propuesta de cese al fuego por dos semanas tras la declaración de Trump

Luego de que Estados Unidos accediera a suspender sus ataques si Irán reabría el estrecho de Ormuz, la república islámica acordó a un alto el fuego, reportó CNN y The New York Times. Israel también lo aceptó.

Trump acordó suspender el ataque a Irán por dos semanas si el régimen reabre el estrecho de Ormuz

Trump anunció que suspendió su ultimátum a Irán por dos semanas tras negociaciones impulsadas por Pakistán.

“Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas”, expresó en Truth Social.

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