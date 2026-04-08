Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: rige el alto al fuego

TEL AVIV.- Israel expresó su apoyo a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender los bombardeos a Irán durante dos semanas como parte de un acuerdo de alto el fuego entre ambas naciones a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado en el que subrayó como condición que el país persa libere de manera inmediata el estrecho y detenga los ataques. Además, desde Tel Aviv aseguraron que “el alto el fuego de dos semanas no incluye al Líbano”.