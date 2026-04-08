Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: rige el alto al fuego
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Israel respaldó el cese el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán
TEL AVIV.- Israel expresó su apoyo a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender los bombardeos a Irán durante dos semanas como parte de un acuerdo de alto el fuego entre ambas naciones a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.
La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado en el que subrayó como condición que el país persa libere de manera inmediata el estrecho y detenga los ataques. Además, desde Tel Aviv aseguraron que “el alto el fuego de dos semanas no incluye al Líbano”.
Alto al fuego: diferencias en relación a Líbano
Desde Tel Aviv, respaldaron el cese de hostilidades de Estados Unidos con Irán pero Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, el acuerdo alcanzado no incluye los ataques contra Hezbollah en Líbano.
Sin embargo, AP informa que, según el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, la tregua prevé que Israel y Hezbollah pongan fin a sus ataques.
La secretaria de prensa de EE.UU. aseguró que en 38 días se lograron todos los objetivos militares
La secretaria de prensa de la Casa Blanca y asistente de Donald Trump, Karoline Leavitt, celebró el acuerdo alcanzado por EE.UU. e Irán. “Hemos logrado y superado nuestros objetivos militares principales en 38 días”, aseguró.
“El éxito de nuestras fuerzas armadas generó una gran ventaja, lo que permitió al presidente Trump y a su equipo entablar negociaciones difíciles que ahora han abierto la puerta a una solución diplomática y a una paz duradera”, escribió. Y agregó que Trump logró la apertura del estrechode Ormuz.
This is a victory for the United States that President Trump and our incredible military made happen.— Karoline Leavitt (@PressSec) April 8, 2026
From the very beginning of Operation Epic Fury, President Trump estimated this would be a 4-6 week operation.
Thanks to the unbelievable capabilities of our warriors, we have…
Tras el anuncio del alto el fuego, continúan los ataques
Un portavoz militar de Israel afirmó a CNN que las fuerzas israelíes todavía llevan a cabo ataques en territorio iraní, pese al reciente anuncio de una tregua entre ambos bandos beligerantes.
Los detalles del acuerdo de 10 puntos entre Estados Unidos e Irán para alcanzar la paz
Los primeros detalles del acuerdo entre Estados Unidos e Irán comienzan a salir a la luz luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, accediera a un alto al fuego por dos semanas si la república islámica reabre el estrecho de Ormuz. Más tarde, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó que el paso por el corredor se permitirá durante 14 días bajo control militar.
En el posteo de Truth Social en el que anunció la última noticia, el mandatario estadounidense detalló que se trataría de un acuerdo bilateral al que accedió tras conversaciones con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, y el mariscal de campo, Asim Munir, luego de que Irán enviara una propuesta de diez puntos a Estados Unidos.
Hegset y Caine encabezarán este miércoles una conferencia de prensa
El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció que este miércoles por la mañana el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, darán una conferencia de prensa.
ANNOUNCEMENT: pic.twitter.com/lYrBbWDLf1— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 8, 2026
Marco Rubio ratificó la liberación de la periodista estadounidense que había sido secuestrada en Bagdad
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció que Shelly Kittleson, la periodista estadounidense secuestrada en Bagdad, fue liberada. Aclaró que en este momento avanzan las gestiones para facilitar su salida de Irak.
“Esta resolución refleja el firme compromiso de la Administración Trump con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, sin importar en qué parte del mundo se encuentren“, escribió Rubio.
I am pleased to announce the release of American journalist Shelly Kittleson, who was recently kidnapped by members of the foreign terrorist organization Kata’ib Hizballah near Baghdad, Iraq.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 8, 2026
The U.S. Department of State extends its appreciation to the Federal Bureau of…
El primer ministro de Pakistán se refirió al cese y a los próximos pasos para alcanzar un "acuerdo definitivo"
El primer ministro de la República Islámica de Pakistán, Shehbaz Sharif, celebró el acuerdo alcanzado por Irán y Estados Unidos mediante una publicación en su cuenta de X. Aclaró que el cese de los ataques también incluye a Líbano.
Además, Sharif invitó a los líderes de ambos países a Islamabad el viernes 10 de abril de 2026, “para continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas”.
“Esperamos sinceramente que las ‘Conversaciones de Islamabad’ logren una paz duradera y deseamos compartir más buenas noticias en los próximos días”, agregó.
Se desploma el precio del petróleo tras el anuncio de cese el fuego
Tras el anuncio de Donald Trump que informó la suspensión del ultimátum y anunció que habrá 15 días de tregua, el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia en el mercado estadounidense, registra una caída de 18%.
Antes del anuncio del mandatario republicano, el WTI acumulaba un aumento de alrededor de un 70% desde el inicio de la guerra en Medio Oriende, el 28 de febrero.
Israel alertó sobre misiles lanzados por Irán tras aplazamiento del ultimátum de Trump
El ejército israelí aseguró que Irán lanzó misiles hacia su territorio después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que postergó por dos semanas el ultimátum contra Irán.
Las Fuerzas Armadas israelíes “identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel”. “Se están activando los sistemas de defensa para interceptar esta amenaza”, indicaron en la plataforma Telegram.
Corresponsales de la agencia AFP escucharon explosiones desde Jerusalén y Jericó, en la Cisjordania ocupada. Unos 20 minutos después de informar del ataque iraní, el ejército israelí autorizó a los habitantes, a través de la misma plataforma, a abandonar los refugios donde se los había instado a refugiarse.
Canciller iraní dice que el paso por el estrecho de Ormuz se permitirá durante 2 semanas bajo control militar de Irán
En una declaración que compartió en sus redes sociales, Abbas Araghchi sostuvo que, si cesan los ataques contra Irán, “las Poderosas Fuerzas Armadas suspenderán sus operaciones defensivas”. “Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el Estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas”, sumó.
También expresó su gratitud y aprecio hacia el primer ministro de Pakistán y el mariscal de campo general por “sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra en la región”.
Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: pic.twitter.com/cEtBNCLnWT— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026
Los detalles del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán
Los primeros detalles del acuerdo entre Estados Unidos e Irán comienzan a salir a la luz luego de que el presidente norteamericano Donald Trump accediera a un alto al fuego por dos semanas si la república islámica reabre el estrecho de Ormuz.
En el posteo de Truth Social que anunció la última noticia, el mandatario estadounidense detalló que se trataría de un acuerdo bilateral al que accedió tras conversaciones con el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir y luego de que Irán enviara una propuesta de diez puntos a Estados Unidos.
La propuesta incluye el tránsito controlado por el estrecho de Ormuz, coordinado con las fuerzas armadas iraníes, el fin de la guerra contra Irán y sus aliados, y la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales, según informaron medios iraníes. La propuesta también contempla el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias, el pago de una indemnización completa a Irán y la liberación de los activos iraníes congelados.
En paralelo, Trump pidió la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz. Las negociaciones se llevarán adelante en Islamabad, Pakistán para finalizar los detalles del acuerdo. Medios estatales iraníes reportaron que las charlas comenzarán el 10 de abril. También afirmaron que esto no implica el fin de la guerra, y que eso solo lo aceptarán una vez que se hayan concretado los detalles del plan de diez puntos.
Con información de Reuters
Irán aceptó la propuesta de cese al fuego por dos semanas tras la declaración de Trump
Luego de que Estados Unidos accediera a suspender sus ataques si Irán reabría el estrecho de Ormuz, la república islámica acordó a un alto el fuego, reportó CNN y The New York Times. Israel también lo aceptó.
Trump acordó suspender el ataque a Irán por dos semanas si el régimen reabre el estrecho de Ormuz
Trump anunció que suspendió su ultimátum a Irán por dos semanas tras negociaciones impulsadas por Pakistán.
“Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas”, expresó en Truth Social.
El mandatario aclaró que se trata de un alto el fuego bilateral. La propuesta de Pakistán implicaba que Estados Unidos no llevara adelante su ultimátum por dos semanas y que, en paralelo, Irán reabriera el estrecho de Ormuz por el mismo período.
“El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio. Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo. En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, sostuvo.
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