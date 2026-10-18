Patrimonio olvidado: la escultura “Homenaje a la madre” está dañada y descuidada

Una escultura de la reconocida artista plástica Nilda Toledo Guma (1931-2024), Homenaje a la madre, está a la buena de Dios en el vestíbulo de la estación Bolívar de la Línea E. Los trabajadores del subte donaron la obra en agosto de 1983, poco antes del retorno de la democracia a la Argentina. Toledo Guma fue discípula del escultor Luis Perlotti y del pintor Vicente Forte. Varias esculturas suyas embellecen espacios públicos.

También se la recuerda porque, el 30 de octubre de 1960, ofició de partera del nacimiento del ídolo deportivo Diego Armando Maradona en el Hospital Evita de Lanús.

La escultura de Nilda Toledo Guma en una hornacina del vestíbulo de la estación Bolívar de la Línea E Soledad Aznarez

En un recodo del pasaje que conecta las líneas A y D con la E del subte, se pueden observar daños en la talla de madera de una madre con su hijo colocada un nicho o una hornacina sin protección ni iluminación. A su alrededor, hay escombros, basura y polvo. La leyenda de la placa, deslustrada, es casi ilegible y la base de la obra tiene grietas. La imagen -que representa a una mujer que sostiene con los brazos a un niño dormido- está cubierta de hollín.

La placa de la obra de Toledo Guma fue donada por el personal de la Línea E de subtes en 1983; se ven grietas en la base Soledad Aznarez

La responsable del cuidado de la escultura es la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), del gobierno porteño. Ante una consulta de LA NACION, desde Sbase hicieron saber que la obra Homenaje a la madre “está situada en la estación Bolívar, fue colocada en el año 1983 y presenta el deterioro propio del paso del tiempo”.

“No obstante tenemos en marcha una licitación de conservación y reparaciones menores en estaciones en el marco de la cual, cuando llegue el momento de intervenir Bolívar, se incluirá la limpieza del sector en el que se encuentra y mejoras en la iluminación”, concluye la respuesta de la empresa.

La artista y escritora Nilda Toledo Guma falleció en 2024, a los 93 años captura

Oriunda de Lanús, en noviembre de 2019, Toledo Guma fue declarada “Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Lanús” por el Honorable Concejo Deliberante de ese partido, por su “extensa y prolífica carrera como artista; destacándose como pintora, escultora, escritora y poetisa”.

Entre otras obras suyas en espacios públicos, se pueden mencionar el busto en bronce de Alfonsina Storni, inaugurado el 25 de octubre de 1973 en el Jardín de los Poetas, en el Parque Tres de Febrero, en la ciudad de Buenos Aires; el Monumento a Carlos Di Sarli en el Cementerio de La Chacarita, de 1988; el Busto de Anarcarsis Lanús, en la Plaza Manuel Belgrano, en Lanús; su Homenaje al Periodismo, situado en la Plaza Mariano Moreno de Remedios de Escalada, y, en la Plaza de Villa Obrera, en Lanús, el Monumento a los Bomberos Voluntarios.

En la Plaza Garlos Gardel del partido de Lanús, se luce una escultura del Zorzal Criollo, obra de Toledo Guma (también hizo el busto de Gardel ubicado en el Paseo República Argentina, en San José de Costa Rica). Toledo Guma fundó la Agrupación Arte Lanús el 30 de junio de 2007. En 2025, en la Casa de Cultura de Lanús se le rindió homenaje con una muestra.

Enfermera obstétrica, profesora de Educación Física, profesora nacional de Danzas, coreógrafa y escenógrafa graduada en el Teatro Colón, realizó estudios de Anatomía Artística en la Facultad de Medicina y cursos de perfeccionamiento con Perlotti y de visión y color con el maestro Forte. También publicó un libro sobre su experiencia como enfermera, Entre gasas y algodones, y los poemarios El cazador y Pastora.