Pedro Cateriano: “Uno de los principales dramas de América Latina es la incultura democrática”

El Nobel de Literatura 2010 Mario Vargas Llosa, que falleció el pasado 13 a los 89 años en Lima, había dedicado su ensayo sobre Benito Pérez Galdós, La mirada quieta, a su amigo el abogado, especialista en derecho constitucional y profesor universitario peruano Pedro Cateriano (Lima, 1958) que este año, semanas antes del fallecimiento del escritor, dio a conocer la biografía política Vargas Llosa, su otra gran pasión (Planeta, $ 27.900), resultado de una investigación por décadas en archivos y también de conversaciones en caminatas con el Nobel por el Club de Regatas Lima, en Chorrillos, de cara al Pacífico. “Acordaba con Patricia y Morgana Vargas Llosa los encuentros que empezaban a las siete menos cuarto de la mañana y terminaban cuando Mario decía ‘Listo’ o ‘Bueno, bueno’, treinta y cinco minutos después”, cuenta.

Este sábado, a las 16, Cateriano, que es dirigente del Partido Libertad Popular (al que Vargas Llosa adhirió, en un último acto político), presenta su libro en la Sala Carlos Gorostiza de la Feria en La Rural, con el pensador liberal Alberto Benegas Lynch (no con el diputado “Bertie” Benegas Lynch, como se informa en la página web de la Fundación El Libro). “Me ha impresionado la repercusión que ha tenido la biografía en Perú, en Chile, en España”, dice, antes de elogiar la edición local de su trabajo. “Mira la calidad del papel, la nitidez de las fotos; se nota que los argentinos hacen un trabajo excepcional”.

"Vargas Llosa, su otra gran pasión", de Pedro Cateriano (Planeta, $ 27.900) Planeta

“Era una deuda pendiente que tenía con él -dice Cateriano a LA NACION-. No porque él haya necesitado, en vida ni ahora, defensores o escuderos, sino que luego de su campaña presidencial, después de que escribiera El pez en el agua, donde alterna su vida con su campaña electoral, aparecieron nuevos hechos, ocurrieron nuevas situaciones que se manipularon, se tergiversaron. Quería dejar constancia de una persona que estuvo cerca de él, que observó cómo en uno de los momentos más fatídicos de la historia republicana del Perú, Vargas Llosa aceptó con valentía el reto de pelear por la presidencia de la república, cuando el país estaba amenazado por organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA [Movimiento Revolucionario Túpac Amaru]“.

Cateriano resalta el compromiso cívico del autor de Conversación en La Catedral. “Fue la voz más lúcida y valiente al condenar el golpe de Estado de Alberto Fujimori, en abril de 1992 -afirma-. Fue consecuente con sus ideas. No solo en Perú no comprenden a Vargas Llosa en esa batalla firme, valiente y lúcida contra la dictadura como forma de gobierno. Si algo destaco en mi libro es el modo en que él condenó las dictaduras, fueran estas de derecha o de izquierda, militares o civiles. Uno de los principales dramas de América Latina es la incultura democrática. Tenemos partidos políticos de derecha que defienden a las dictaduras de derecha y partidos de izquierda que defienden a las dictaduras de izquierda”.

Cateriano dedica su libro a la faceta política de Vargas Llosa, que se cruza varias veces a la senda de la literatura: "Me dijo que Cortázar, a quien le tenía mucho aprecio, no tenía ningún interés por la política y que él lo fue interesando en el proceso revolucionario cubano y, al final, se quedó Cortázar y él se alejó” Santiago Oroz

Su hermano Pablo, periodista, le dio la idea de escribir una biografía política del Nobel peruano. “Quiero que el lector tenga una visión general de toda su evolución ideológica y política; desde su juventud comunista, marxista leninista, su tránsito breve por la democracia cristiana, su adhesión a la Revolución cubana, su rompimiento y luego ese meticuloso y estudioso proceso para adherirse a la doctrina liberal”, resume el autor que conoció a Vargas Llosa en 1987. “Toda la etapa previa la pude reconstruir en las caminatas, como el caso Cortázar. Me dijo que Cortázar, a quien le tenía mucho aprecio, no tenía ningún interés por la política y que él lo fue interesando en el proceso revolucionario cubano y, al final, se quedó Cortázar y él se alejó”.

-Vargas Llosa fue uno de los primeros escritores en criticar la Revolución cubana que había encandilado a la intelectualidad latinoamericana.

-La primera clarinada fue cuando Fidel Castro ordenó la detención de homosexuales en los UMAP, una especie de campos de concentración; luego, la invasión soviética a Checoslovaquia, que él condena en un primer pronunciamiento público, mientras el resto de los escritores tenía un respeto reverencial por la dirigencia de izquierda. Su visita a la Unión Soviética no fue positiva; no me refiero solo a las censuras sino también a lo que él apreció en las calles. Ese proceso no era la justicia social ni el socialismo en libertad en el que creía, influido por Jean-Paul Sartre. Y el caso Heberto Padilla fue el episodio final.

-¿Y discrepó con Sartre?

-Las discrepancias surgen en Francia, a raíz de lo que empieza a contrastar con sus lecturas de Albert Camus y Raymond Aron. Es un proceso donde él abre los ojos. Cuando va a Francia, tiene su primera experiencia en democracia, aunque no era un simpatizante del general De Gaulle; allí revisa su pensamiento sobre Sartre; es ahí donde tuvo la capacidad y la honestidad intelectual de observar los hechos. Sí respetó la consigna sartreana del intelectual comprometido. Es notable cómo dos genios literarios, Vargas Llosa y Octavio Paz, percibieron las violaciones a los derechos humanos en las dictaduras controladas por los soviéticos y otros dos genios como Pablo Neruda y Gabriel García Márquez no apreciaron esos hechos. A partir de ese momento, el ataque del establishment de la izquierda latinoamericana contra Vargas Llosa fue impresionante.

-¿Lo sufrió?

-Permanentemente. No creo que a nadie le agrade que lo estén atacando, pero lo impresionante es que él nunca claudicó. En su lucha contra las dictaduras fue muy coherente; no solo ha sido un hombre de palabra, ha sido además un hombre de acción. ¿Qué necesidad tenía de viajar a Caracas en pleno apogeo de la dictadura de Hugo Chávez? Él tenía claro su compromiso con los sectores democráticos venezolanos. Fue, se sometió a los maltratos de la dictadura y, en ese contexto, Chávez lo reta a un debate público, y Vargas Llosa acepta, con toda la maquinaria mediática atacándolo. La única condición que puso fue que le dieran el mismo tiempo que a Chávez. Al final, el que se terminó corriendo fue Chávez. Esos gestos gallardos de Vargas Llosa, de compromiso con la libertad en América Latina, lo convirtieron en un líder que convocó la adhesión de muchos presidentes. También enfrentó las dictaduras panameñas y las nicaragüenses, con Somoza y ahora los Ortega, o la “dictadura perfecta”, en México, del PRI.

-¿Pudo conversar con la familia de Vargas Llosa?

-Tengo una cordialísima amistad de años con Patricia. Ella y su hija Morgana, que vive en Lima, me facilitaban las coordinaciones de horarios para ir a caminar con él, los martes, jueves y sábados. Yo preparaba unos cuestionarios; al principio parecía fácil, pero tenía que dar una especie de exámenes de grado semanales con él. El apoyo de ellas ha sido muy importante.

Mario Vargas Llosa, María Kodama, Patricia Llosa y Pedro Cateriano en Buenos Aires

-¿Cuál era la mirada de Vargas Llosa sobre la Argentina?

-Tenía una cercanía y una admiración por la Argentina muy grande, como lo demuestra su vinculación con Borges, al que le dedica un ensayo magistral, su relación con María Kodama, a quien tuve el honor de conocer e invité a Lima gracias a él. Ha sido crítico de las políticas populistas y estatistas que ha llevado adelante el peronismo; para nosotros, es incomprensible que un país con tanta riqueza económica y cultural como la Argentina haya pasado por esta situación, un país con un desarrollo educativo de los mejores a nivel mundial. Siempre estuvo preocupado por la situación política argentina y visitaba el país incluso cuando no era bien recibido, por ese compromiso que tenía con la Argentina. Apoyó públicamente a Mauricio Macri y posteriormente escribió que su gobierno no había funcionado porque no hizo el ajuste necesario.

-Hizo un llamado a votar por Javier Milei en el balotaje de 2023.

-El programa de Milei, salvando las distancias políticas y los contextos históricos, era lo que él había planteado para salir de la crisis económica y la hiperinflación en Perú. Para salir de un proceso económico tan destructivo como fue la hecatombe económica peronista hacía falta un ajuste. Esa propuesta del presidente Milei no solo era honesta; ganar sin mentir es muy importante y eso había hecho Vargas Llosa, no le mintió al pueblo peruano y Milei no le mintió al pueblo argentino. La diferencia es que Vargas Llosa perdió las elecciones diciendo la verdad y Milei ganó diciendo la verdad.

-¿El resultado electoral de 1990 lo resintió?

-En absoluto. Las campañas mediáticas de desinformación pretenden vender esa idea, pero apenas gana Fujimori él reconoce su triunfo públicamente y va a verlo y lo abraza. Y en la etapa constitucional, es decir, hasta el 5 de abril de 1992, la conducta política y cívica de Vargas Llosa fue prudente porque era consciente de que para reconstruir el país el presidente requería un momento de tranquilidad política. Rompe cuando Fujimori da el golpe.

-Destaca que Vargas Llosa donó su biblioteca a Arequipa, su tierra natal.

-Es otra prueba de que no tuvo ningún resentimiento con el país. Es un acto no solo de generosidad sino también de cercanía con su pueblo. La mayor parte de su biblioteca ya está en Arequipa.

-¿Es amigo de Alberto Benegas Lynch?

-Lo he tratado en encuentros internacionales de la Fundación Libertad y he tenido la oportunidad de invitarlo a almorzar en Lima, donde le mostré un cuadro de una famoso pintor peruano, Alberto Lynch, y él, como es muy estudioso, investigó los antecedentes y el tronco de este pintor peruano. Para mí es un honor que un liberal tan respetado en la Argentina participe en la presentación de la biografía política de Mario.

-¿Cuál es el legado político de Vargas Llosa?

-Su batalla, su gesta por la cultura de la libertad, sus distintas polémicas, opiniones, libros son fundamentales para dejar una herencia respecto del pensamiento liberal. En ese sentido, él hizo una tarea pedagógica muy grande; su autobiografía intelectual, La llamada de la tribu, donde analiza la influencia que tuvieron en su pensamiento los intelectuales liberales, es una invitación a los jóvenes lectores para que se acerquen al pensamiento liberal. Ese libro se lo dedicó a un argentino, Gerardo Bongiovanni, el presidente de la Fundación Libertad. Por otro lado, el reconocimiento internacional acontecido tras su lamentable fallecimiento prueba la relevancia que ha tenido y tiene. En el ámbito literario hay casi unanimidad respecto al genio de Vargas Llosa, pero en el ámbito político es criticado. Sin embargo, el tiempo le ha dado la razón: hace unos meses la izquierda latinoamericana se burlaba de los pronósticos de Vargas Llosa sobre López Obrador, Petro, Lula, pero estos señores, con la honrosa excepción de Boric, han terminando encubriendo el fraude escandaloso en Venezuela. Sus advertencias, una vez más, fueron acertadas: el fraude de Maduro se concretó con la complicidad de la izquierda antidemocrática latinoamericana.

Daniel Gigena Por