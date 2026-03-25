PEN Internacional y el grupo italiano Feltrinelli lanzan un premio literario para escritores y periodistas de todo el mundo

Tras el anuncio de los ganadores de la cuarta edición del Premio Inge Feltrinelli “Contarle al mundo, defender los derechos”, PEN International y la Fundación Giangiacomo Feltrinelli, del grupo editorial y de librerías de Italia, dieron a conocer detalles del Premio PEN-Inge Feltrinelli “Writing as Resistance” (Escritura como resistencia) que rinde tributo a la editora y fotógrafa Inge Feltrinelli. Reconocerá obras de escritores y periodistas que “arriesgan todo para desafiar la injusticia y desafiar la opresión” en el mundo, según anunció el presidente de PEN Internacional, el escritor Burhan Sonmez.

Un destacado comité internacional anunciará una lista de títulos semifinalistas a mediados de año y el o los premiados serán elegidos por un jurado designado en conjunto por PEN y el grupo Feltrinelli, durante el festival BookCity Milano, entre el 23 y el 29 de noviembre en Milán, anunciará a los ganadores.

Esta colaboración entre PEN International y Feltrinelli se suma al Premio Inge Feltrinelli, establecido en 2022 en categorías como investigación periodística, libro de ficción y no ficción, libro de literatura infantil y juvenil y podcast.

Ahora, el lema “Escritura como resistencia” refleja el compromiso de PEN International y la Fundación Inge Feltrinelli de apoyar y dar visibilidad a escritores y periodistas que utilizan la escritura como herramienta para la participación cívica y la defensa de los derechos humanos.

“Asociaciones como esta demuestran que defender la libertad de expresión nunca es un esfuerzo solitario -expresó el escritor Burhan Sonmez, presidente de PEN International-. Junto con el Premio Inge Feltrinelli, apoyamos a escritores que arriesgan todo para desafiar la injusticia y enfrentar la opresión. Iluminamos voces valientes, aquellas que con demasiada frecuencia son ignoradas, y nos aseguramos de que sus palabras atraviesen fronteras y comunidades. En un mundo donde la libertad de expresión está bajo asedio y las amenazas aumentan, es vital proteger y celebrar a aquellos escritores que se atreven a resistir, creando espacios donde la escritura pueda prosperar y donde las palabras tengan el poder de desafiar, provocar e inspirar. Al hacerlo, defendemos más que individuos: defendemos los principios de pensamiento libre, diálogo abierto y la dignidad humana misma”. Fundada en 1921, PEN Internacional está presente en más de cien países.

El premio permitirá que las obras de quienes enfrentan amenazas o marginación lleguen a audiencias más allá de las fronteras de sus países.

“En estos tiempos de crisis, que parecen no ofrecer respiro, seguimos avanzando como si la normalidad aún estuviera intacta, mientras el mundo que nos rodea muestra grietas cada vez más evidentes -destacó Carlo Feltrinelli, presidente del grupo editorial italiano-. Por ello, se vuelve esencial preservar y fomentar todo lo que representa una cultura alternativa: un espacio crítico, a menudo marginal pero vital, capaz de desafiar la narrativa dominante de quienes ostentan el poder. Es sobre estas premisas que hoy comienza formalmente la colaboración entre el Premio Inge Feltrinelli y PEN International, dos instituciones cuya misión definitoria es la protección de la libertad de expresión. A través de la escritura de todo tipo, mantenemos el foco en lugares y vidas que con demasiada frecuencia permanecen en los márgenes de nuestra atención, haciendo un pequeño pero tenaz gesto de resistencia contra la deshumanización. Y en este gesto hay algo que habla profundamente del espíritu de Inge Feltrinelli: en su juventud como fotoperiodista y luego como editora, siempre creyó que los libros no eran meramente objetos culturales, sino instrumentos a través de los cuales las personas podían acercarse unas a otras”.

El grupo Feltrinelli comienza a pisar fuerte en Hispanoamérica. Desde 2010, es propietario de Anagrama y lanzó este año en España el sello Feltrinelli Editores, con títulos del estadounidense Richard Ford y la mexicana Valeria Luiselli, entre otros, además de inaugurar una librería a todo trapo en Montevideo.

En la cuarta edición del Premio Inge Feltrinelli resultó ganadora en la categoría de libro de ficción y no ficción la obra Hanno ucciso habibi (Mataron a mi amado), de la periodista y fotógrafa palestina Shrouq Aila (entre más de cien nominaciones); en la categoría de literatura infantil y juvenil, que contó con más de cincuenta nominaciones, el título ganador fue Jeanne, de Paolina Baruchello, con ilustraciones de Manuela Mapelli, ambas italianas; y en investigaciones, reportajes y fotorreportajes, Greenland’s painful legacy of forced inuit contraception (El doloroso legado de la anticoncepción forzada de las mujeres inuit en Groenlandia), sobre el aberrante episodio de esterilización forzada de mujeres por el que Dinamarca tuvo que pedir perdón en 2025, de la periodista finlandesa Linda Koponen y la fotógrafa francesa Juliette Pavy. En podcast ganó el proyecto escolar Cutro, tres años después. Voces del mar, voces de la tierra, realizado por un grupo de estudiantes del liceo clásico Diodato Borrelli de la ciudad italiana de Crotona.