Pilar Rahola: "El único fenómeno que crece en Europa es la extrema derecha"

La española representa a Barcelona en la Feria del Libro Fuente: Archivo

Mariana Arias SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2019 • 04:51

Cada vez que llega a Buenos Aires se la ve activa, interesada por la realidad del país. En esta ocasión, Pilar Rahola se acerca a Buenos Aires para representar a su ciudad, Barcelona, en la Feria Internacional del Libro . Trae su nuevo libro: S.O:S Cristianos, un ensayo que refleja la persecución cristiana en el siglo XXI desde la ética. En conversación con LA NACION, se expresa sobre la actualidad política argentina y venezolana, sin dejar de mirar el avance de la derecha en Europa.

- Barcelona es la ciudad invitada a la Feria del Libro, ¿cómo es representar a tu ciudad allí?

- He sido invitada fundamentalmente porque la ciudad es el paisaje de mis novelas, fundamentalmente de la última que ganó el premio Ramón Llull, "Rosa de Ceniza", acerca de la historia de la revolución de 1909 a principios del Siglo XX en Barcelona. A mi me gusta que la ciudad también sea protagonista. Yo me enamoré de Lawrence Durrell con "el cuarteto de Alejandría", donde Alejandría es casi un personaje más.

- ¿Como es el vínculo de Barcelona con la cultura del libro?

- Barcelona ha sido históricamente desde siempre una ciudad muy literaria, no solo porque ha sido personaje recurrente y paisaje de tantísimos escritores, sino también por su historia, por su dimensión de ciudad milenaria. Tiene un vínculo muy especial con la literatura sudamericana porque en la época de la dictadura hemos tenido muchos escritores que han estado en Barcelona: Cortázar, García Marquez. Además, tenemos una fiesta importante, Sant Jordi, la fiesta del libro, regalamos la belleza de la literatura y el conocimiento y los libros inundan las calles.

- Tu último libro es un ensayo, S.O.S. Cristianos, ¿de qué se trata esta investigación?

- A raíz de los libros que he escrito sobre el tema del islam radical, un tema que es importante para mí hace años, cuando aún estábamos en el inicio, entre libros y conferencias, de repente apareció un fenómeno colateral que iba creciendo, del que nadie hablaba, que tenía dimensiones de tragedia. Era el tema cristiano. En Irak había alrededor de 1.400.000 coptos (cristianos en Egipto) y asirios, con una disciplina religiosa que existe allí desde el siglo I, que comienza con Santo Tomás, donde aún se habla arameo. Ellos han mantenido durante 2000 años las liturgias religiosas, el Credo religioso en estado puro, son puro Jesús y los han exterminado masivamente, los han expulsado como una especie de limpieza étnica. Esta gente aguantó las invasiones mongolas, las invasiones otomanas, y no han resistido el Siglo XXI. También han desaparecido completamente en las zonas de Mesopotamia, han sido diezmados brutalmente en Egipto. Hoy están volviendo al gueto en el sentido cristiano, desapareciendo de la vida pública y social. Son objetivo permanente, las bombas en Alejandría, las bombas en El Cairo, la matanza con metralletas de niños en una excursión hacia un monasterio. En todas las tierras del islam, ser cristiano es riesgo de vida, riesgo de expulsión social, un riesgo legal. Hablamos de miles de muertos que mueren por la cruz.

- Llegás a la Argentina y te empapás de la política, ¿cómo ves a este gobierno próximo a la elecciones, con encuestas que la ubican a Cristina Kirchner a la par?

- Argentina siempre me sorprende. Lo último que me hubiera imaginado, habiendo visto la estela de escándalos de corrupción de los Kirchner y la cantidad de procesamientos judiciales que tenía Cristina , es que tenga la posibilidad de volver. Argentina me sorprende a veces para mal, a veces para bien, en este caso para mal, sin ninguna duda. Yo creo que Mauricio Macri ha cometido errores evidentes, algunos de ellos le están estallando en la cara. Creo que está a tiempo de corregir algunas cosas. Me parece inimaginable que Cristina tenga quien la siga, ha cometido el escándalo de corrupción más importante de Sudamérica al menos en democracia.

- ¿La democracia está en crisis?

- Estamos ante el nacimiento de la gran crisis del estado de derecho. Europa está muy enferma, el único fenómeno que crece en Europa es la extrema derecha, en todas partes, Incluso en países asiáticos, en países emblemáticos como los nórdicas. Vimos los resultados de Finlandia, los de Suecia, en Hungría, Italia, España y Francia. El fenómeno de la extrema derecha para las próximas elecciones europeas viene con mucha fuerza, probablemente va a ser el movimiento emergente de Europa. Puede llegar a tener un tercio del parlamento europeo.

- ¿En España han conseguido 24 escaños en el parlamento?

- En España la extrema derecha, que viene del falangismo y el franquismo, se llama Vox. Solo tiene 24 escaños, pero lo que ha conseguido es que su relato de extrema derecha atrajera al partido popular y lo erosionara. Estamos perdiendo el centro o la brújula. Creo que esto es el síntoma más claro de una crisis muy profunda de la democracia tal como la hemos entendido hasta ahora.

- ¿Cuál es tu impresión de lo que pasa en Venezuela?

- El régimen bolivariano dio entrada a intereses económicos, a los iraníes, pero también a China y a Rusia con acuerdos muy salvajes. Yo creo que el régimen chavista de Maduro está en su fase agónica. Pero como ha entrado el agente americano y el agente ruso por la puerta de atrás, también el agente chino, la decisión de Venezuela no se va a tomar en el plano venezolano, sino en el plano internacional. Y eso nunca es bueno. Guaidó se lanzó a una batalla en la calle que no ha ganado. Se dejó comer demasiado la oreja por los americanos, no cálculo bien el poder que tenía el chavismo, la ayuda cubana, rusa y china y eso tiene su fuerza.

- Los militares no se decidieron a apoyar a Guaidó.

- Hugo Chávez , que venía del golpismo y del uniforme militar, conoce muy bien el ejército venezolano, un ejército que tiene una historia golpista y se dedicó a comprar a los generales. Tienen acciones de la petrolera pública, algunos están implicados con el carteles de cocaína colombiana con el beneplácito de Miraflores que mira para otro lado. Tienen el poder, tienen dinero y todo esto puede ponerse en peligro si cambia el régimen.

- Venís también a un encuentro con mujeres, las mujeres alzaron la voz y defendieron sus derechos, ¿qué es lo que aún falta cambiar y que podemos aportar hoy las mujeres?

- La verdad es que a mí me sorprende lo rápido y a la vez lento que va. Va de prisa si miramos en una perspectiva de una generación hacia atrás y hacia adelante, hemos cambiado las leyes y tuvimos mujeres con altos puestos en el poder, en la política, en el empresariado y en el mundo intelectual. Está todo muy claro. Pero no todo ha cambiado. Hemos cambiado las leyes pero no el paradigma. Aún falta muchísimo para que eso que en el titular esta claro, sea verdad en la realidad pura y dura. Está disparada la violencia de género , continúan muchas mujeres muriendo por el dominio del hombre, contamos con una situación de discriminación gravísima en términos económicos, en términos de trabajo doméstico. Las niñas pakistaníes están luchando por poder estudiar y que no las maten o luchando contra la ablación del clítoris. Y sin embargo, estamos en el siglo XXI. No solo no avanza sino que se consolida gracias al silencio de la indiferencia.