Pinta Lima: crece la proyección internacional de la feria de arte latinoamericano
En su 13ª edición, del 23 al 26 de abril, reunirá a casi medio centenar de galerías de quince ciudades de América y Europa; en su mayoría llegarán de otros países, junto a referentes que participarán del foro
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Con casi medio centenar de galerías de quince ciudades de América y Europa, en su mayoría provenientes de otros países, Pinta Lima celebrará la semana próxima su 13ª edición. Del 23 al 26 de abril, la feria reunirá en Casa Prado a galerías, artistas, curadores y coleccionistas, y reafirmará así el rol de la capital peruana como un nodo clave dentro del circuito del arte contemporáneo en América Latina.
Desde Berlín, Nueva York, Madrid y otros grandes puntos de encuentro de la cultura a nivel global llegarán referentes internacionales como Patrick Charpenel, Melanie Roumiguière, Alexia Tala y Sol Henaro para participar del foro coordinado por Miguel A. López, para debatir sobre la circulación del arte contemporáneo, el rol de las instituciones y las transformaciones del ecosistema artístico.
Diversidad geográfica, calidad artística y una fuerte identidad regional en diálogo con escenas globales son las claves de la programación curatorial, dirigida por Irene Gelfman. La curadora global de Pinta volverá a tener a su cargo la sección Video Project, con obras de Abigail Reyes, Ana Elena Tejeda-Herrera y Angie Bonino. Además, junto a Florencia Portocarrero, presentará otro dedicado a artistas emergentes.
Las nuevas propuestas también serán protagonistas de la sección Next, curada por Juan Canela, que abordará temas vinculados con la identidad, la memoria y los saberes situados. Radar, a cargo de Ilaria Conti, propondrá un acercamiento a prácticas procesuales que exploran cruces entre lo material, lo emocional y lo tecnológico.
En ambas secciones se elegirán a los ganadores de premios auspiciados por Sura y Audi. También se anunciará la nominación al EFG Latin America Art Award, otorgado por el principal sponsor de Pinta, que amplía la proyección internacional de lo exhibido en la feria.
A su vez, la Fundación Pinta otorgará por primera vez un fondo de financiamiento que será igualado por el Museo de Arte de Lima (MALI), con la intención de fortalecer el patrimonio público y la presencia del arte latinoamericano en instituciones de referencia. Y presentará un Special Project en homenaje a Carlos Runcie Tanaka, artista peruano fallecido el año pasado.
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