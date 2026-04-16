Pinta Lima: crece la proyección internacional de la feria de arte latinoamericano

Con casi medio centenar de galerías de quince ciudades de América y Europa, en su mayoría provenientes de otros países, Pinta Lima celebrará la semana próxima su 13ª edición. Del 23 al 26 de abril, la feria reunirá en Casa Prado a galerías, artistas, curadores y coleccionistas, y reafirmará así el rol de la capital peruana como un nodo clave dentro del circuito del arte contemporáneo en América Latina.

Desde Berlín, Nueva York, Madrid y otros grandes puntos de encuentro de la cultura a nivel global llegarán referentes internacionales como Patrick Charpenel, Melanie Roumiguière, Alexia Tala y Sol Henaro para participar del foro coordinado por Miguel A. López, para debatir sobre la circulación del arte contemporáneo, el rol de las instituciones y las transformaciones del ecosistema artístico.

Obra de Claudia Coca que será exhibida por la Galería del Paseo Gentileza Pinta Lima

Diversidad geográfica, calidad artística y una fuerte identidad regional en diálogo con escenas globales son las claves de la programación curatorial, dirigida por Irene Gelfman. La curadora global de Pinta volverá a tener a su cargo la sección Video Project, con obras de Abigail Reyes, Ana Elena Tejeda-Herrera y Angie Bonino. Además, junto a Florencia Portocarrero, presentará otro dedicado a artistas emergentes.

Obra de Chonon Bensho que será exhibida por Livia Benavides Juan Pablo Murrugarra

Las nuevas propuestas también serán protagonistas de la sección Next, curada por Juan Canela, que abordará temas vinculados con la identidad, la memoria y los saberes situados. Radar, a cargo de Ilaria Conti, propondrá un acercamiento a prácticas procesuales que exploran cruces entre lo material, lo emocional y lo tecnológico.

Obra de Carlos Luis Pajita García Bes que será exhibida por Remota Gentileza Pinta

En ambas secciones se elegirán a los ganadores de premios auspiciados por Sura y Audi. También se anunciará la nominación al EFG Latin America Art Award, otorgado por el principal sponsor de Pinta, que amplía la proyección internacional de lo exhibido en la feria.

Obra de Luciano Giménez que será exhibida por Cott Gentileza Pinta

A su vez, la Fundación Pinta otorgará por primera vez un fondo de financiamiento que será igualado por el Museo de Arte de Lima (MALI), con la intención de fortalecer el patrimonio público y la presencia del arte latinoamericano en instituciones de referencia. Y presentará un Special Project en homenaje a Carlos Runcie Tanaka, artista peruano fallecido el año pasado.