El cartel promocional de "Patria", la novedad de HBO, irritó a los españoles en las redes y en el corazón de Madrid Crédito: @FernandoArambur

Laura Ventura 3 de septiembre de 2020 • 20:48

MADRID.- Un cartel dividido en dos partes de igual proporción generó una polémica de dimensiones exacerbadas en las redes sociales españolas. También contemplaban con asombro al gigantesco póster los transeúntes que pasaban por Callao y Gran Vía. De un lado, una mujer sostiene a su marido en su último aliento luego de haber recibido disparos de la banda terrorista ETA. Del otro lado, un cuerpo desnudo y vejado en una comisaría yace en el suelo, como la víctima, pero aquel hombre no lo es. Se trata de un presunto asesino, acusado de haber cometido varios crímenes. Patria, la adaptación de la novela de Fernando Aramburu, tiene fecha de estreno y HBO compartió ayer el cartel a modo de anticipo, una campaña de marketing que indignó a la sociedad y que se convirtió en Trending Topic.

Mientras se discute si los 221 presos de Euskadi Ta Askatasuna podrán continuar sus condenas más cerca del País Vasco, y no en cárceles alejadas de su tierra, y la oposición acusa al presidente Pedro Sánchez de su exceso de tolerancia con partidos pro etarras, Patria, cuya filmación culminó hace más de un año, se prepara para su lanzamiento mundial. Las redes sociales repudiaron de inmediato la campaña que lanzó HBO España que además iba acompañada por el mensaje "Todos somos parte de esta historia". De inmediato surgió un hashtag dirigido, no contra el libro de Aramburu, sino contra la señal: #CancelaHBO

El cartel de la controversia: de un lado, una mujer sostiene a su marido que recibió disparos de la ETA. Del otro, un cuerpo desnudo y vejado en una comisaría yace en el suelo, como una víctima, pero es un presunto asesino Crédito: HBO

En 2016 Aramburu escribió Patria, una novela sobre dos familias y, en particular, sobre dos mujeres que luchan por entender el horror que quebró su vida para siempre luego de los atentados ocurridos en su pueblo, cerca de San Sebastián. Dos íntimas amigas que cargan diariamente con el peso del pasado. El novelista, activo en las redes sociales, no tardó en hacerse eco de esta polémica desde su blog "Déjate de rosas", y consideró que aquel cartel era un desacierto. "Atribuyo el cartel a una estrategia de márquetin que no comparto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace".

Políticos de distintos partidos, como Andrea Levy, concejal de cultura del Partido Popular ("Unos muertos y otros vivos, si hacemos historia sin olvidar quienes fueron víctimas y quienes verdugos", escribía en su cuenta de Twitter), y la Fundación Víctimas del Terrorismo repudiaban esta promoción. La serie creada por Aitor Gabilondo, sobrino el prestigioso periodista Iñaki Gabilondo, se estrenará el 27 de septiembre. La plataforma de streaming emitió un comunicado para calmar las aguas: "Cuando tratamos temas complejos en nuestras series, confiamos en el buen criterio de nuestra audiencia para juzgarlas una vez las han visto en su totalidad. No es diferente en este caso".