Polémica por el retiro del Museo Malvinas de una bandera argentina que flameó en las islas en 1966

Este semana, mientras el presidente Javier Milei daba un enfático discurso en Naciones Unidas, en reclamo de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, el escritor, periodista y exdirector del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, reveló en su cuenta de X que en la institución que actualmente dirige el historiador y coronel retirado Esteban Vilgré Lamadrid se había retirado de exhibición la bandera argentina que flameó en territorio malvinense el 28 de septiembre de 1966, durante el Operativo Cóndor. El 28 de septiembre se conmemorará el 60° aniversario de la osada experiencia de dieciocho militantes peronistas que hicieron aterrizar un avión de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de las islas para izar la bandera nacional.

“Se retiró por indicaciones de Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación”, indicó Esteban que comparó la “rebeldía” de aquellos jóvenes con la de los jugadores de la selección nacional de fútbol que levantaron “el trapo” con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” luego de derrotar a Inglaterra en el Mundial, a mediados de julio.

La bandera argentina que flameó en las islas en 1966 estaba exhibida en el museo desde su fundación

“Cuando uno trabaja en un museo, lo hace para construir memoria, para recuperar y contar lo que significó lo vivido durante el conflicto bélico, pero también los distintos acontecimientos que forman parte de la historia de Malvinas -dice el autor de Iluminados por el fuego a LA NACION-. Este hecho, en particular, marcó un acto de soberanía popular que me parece importante rescatar. Que esa bandera haya estado flameando en nuestras islas es un acto de soberanía: forma parte de nuestra memoria colectiva, de las distintas miradas, emociones y sentimientos que atraviesan Malvinas”.

La bandera argentina del "Operativo Cóndor" fue retirada del Museo Malvinas

Para Esteban, que este año publicó La última batalla (sobre la recuperación de su cédula militar), Malvinas es una causa transversal. “No pertenece a un sector político ni a determinada mirada: pertenece a todas y todos los argentinos -argumenta-. Y desde ese lugar creo que construir memoria es una responsabilidad, mucho más cuando se trata de un museo nacional dedicado a Malvinas, a su historia y a todo lo que representa. Un museo tiene que ser un punto de encuentro, capaz de abrazar las distintas voces sin borrar ninguna parte de la historia. Y me preocupa que, poco a poco, algunos capítulos de esa historia se vayan cerrando o dejando de lado. Recordar Malvinas no significa quedarse anclado en el pasado. Significa comprender lo que representó y lo que representa para poder mirar hacia adelante y seguir construyendo soberanía, algo de lo que incluso el propio presidente Milei viene hablando en sus últimas intervenciones”.

Intimamos al Director del Museo Malvinas pic.twitter.com/fPf6olA3w1 — CECIM La Plata (@cecimlaplata) September 25, 2026

Desde la Secretaría de Cultura de la Nación informaron a LA NACION que Cifelli no había dado la orden de retirar la bandera. “Es una decisión de la dirección del museo”, explicaron. Y confirmaron que el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur “está atravesando un proceso de ordenamiento y transformación que busca recuperar plenamente su función como institución museística nacional: un espacio destinado a conocer, preservar y transmitir la historia y los fundamentos de la soberanía argentina sobre las islas”. Para esta meta se trabaja en conjunto con la Cancillería.

“Se está revisando el conjunto de contenidos y recursos actualmente exhibidos para garantizar que tengan una relación directa con la historia y la cuestión Malvinas -resaltaron-. La transformación supone ordenar el relato para que ningún episodio político coyuntural ocupe el lugar que corresponde a la cuestión histórica y soberana”.

Por último, el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata reclamó al director del museo la “inmediata y adecuada conservación, identificación y custodia, así como la preservación de toda documentación” sobre el retiro de la bandera y la restitución de su exhibición pública. “La bandera constituye un testimonio material viviente de nuestra historia y de la reivindicación de soberanía sobre las islas Malvinas”, concluye el comunicado.